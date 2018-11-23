Image caption На думку британської поліції, флакон був спеціально сконструйований так, щоб його можна було легко пронести через систему огляду в аеропорту, а потім зібрати і використовувати без загрози для здоров'я виконавців отруєння.

Нервово-паралітичної речовини, що залишилась у флаконі в Солсбері, вистачило б для того, щоб знищити ще кілька тисяч людей, заявив ВВС офіцер поліції Дін Хейдон - керівник розслідуванням отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля.

В інтерв'ю для програми ВВС "Панорама" Хейдон продемонстрував точну копію флакона з отруйною речовиною.

Йдеться про контрафактну пляшечку з етикеткою Nina Ricci, яку британець Чарлі Роулі підібрав у парку в Солсбері в червні 2018 року. Він потім подарував її своїй подрузі Дон Стерджесс, вважаючи, що в ньому парфуми. Обох госпіталізували 30 червня з їхнього будинку в сусідньому містечку Еймсбері, але лікарі не змогли врятувати жінку. Роулі вже виписали з лікарні.

"Як ви бачите, за розміром пляшечка дуже невелика. У неї був запаяний ковпачок, який і містив "Новачок ". Нападники розкрили контейнер, вставили дозатор, а потім зверху помістили розприскувач", - пояснив Хейдон.

На думку британської поліції, флакон був спеціально сконструйований так, щоб його можна було легко пронести через систему огляду в аеропорту, а потім зібрати і використовувати без загрози для здоров'я виконавців отруєння.

"Коли ми знайшли пляшечку, там ще містилась значна кількість "Новачка", - сказад Хейдон.

На уточнювальне запитання кореспондента ВВС офіцер відповів, що речовини могло б вистачити для того, щоб знищити ще кілька тисяч людей.

"Складно точно сказати, але, ймовірно, кілька тисяч. Дуже ймовірно. Кількість [речовини] в пляшечці та метод, яким його нанесли на будинок Скрипаля, були абсолютно божевільними", - додав глава розслідування.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пляшечку з етикеткою Nina Ricci британець Чарлі Роулі підібрав у парку в Солсбері

Сергій і Юлія Скрипаль були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок" 4 березня 2018 року.

Британська прокуратура звинуватила у скоєнні отруєння громадян Росії, які приїхали за паспортами на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова. При цьому британська влада вважає, що це не справжні їхні імена, і називають нападників офіцерами ГРУ.

Пізніше ЗМІ повідомили, що Петров і Боширов вже багато років служать в ГРУ, а їхні справжні імена - Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.

Москва всі британські звинувачення відкидає і називає безпідставними.

"Ми не думали, що росіяни скасують помилування Скрипаля"

Отруєння Скрипалів призвело до серйозного загострення відносин між Британією та Росією: Лондон вислав 23 російських дипломатів, Москва відповіла тим же, а пізніше скоротила максимальну чисельність британських дипломатичних установ в Росії. Незабаром десятки країн підтримали Британію, оголосивши про вислання російських дипломатів.

Втім, чимало питань звучало і на адресу британських спецслужб. Британській розвідці МІ-6 дорікали за те, що вона не змогла належним чином захистити свого колишнього агента.

У 2004 році Скрипаль був засуджений в Росії за шпигунство на користь Великобританії. А через шість років колишнього полковника ГРУ і ще трьох осіб обміняли на 10 російських розвідників, заарештованих в США.

Копирайт изображения РА Image caption Сліди "Новачка" шукали по всьому Солсбері

"Я думаю питання про те, який рівень захисту надавати тому, хто був випущений і обміняний таким чином, варіюється від випадку до випадку", - заявив в інтерв'ю ВВС колишній глава МІ-6 Джон Соуерс. Він очолював британську розвідку з 2009 по 2016 рік.

"Зараз ясно, що ми помилилися в оцінках і, що небезпека, яка загрожувала Скрипалю, була набагато більше, ніж ми думали.

Але ми не очікували, що росіяни відкотять назад президентське рішення про помилування", - говорить колишній глава британської розвідки.

"Раніше до формальних обмінів [шпигунами] обидві сторони завжди ставилися з повагою", - додає він.

"Відкрив вікно в російську армію"

Скрипаль був завербований британцями в 1996 році в кінці свого відрядження до Іспанії. У МІ-6 хотіли, щоб полковник повернувся в Росію і просувався кар'єрними сходинками в ГРУ. Скрипаль із завданням успішно впорався та влаштувався в центральний апарат ГРУ.

На якийсь час він обійняв посаду виконувача обов'язків начальника управління кадрів ГРУ - тобто став головним кадровиком служби.

Колишній резидент ЦРУ в Москві Джон Сіфер високо оцінює цінність відомостей, які передавав Скрипаль в середині 1990-х років: "Сергій Скрипаль відкрив вікно в російську армію, що було критично важливо в той момент".

Копирайт изображения PA

"Особові справи людей, відомості про їхнє місце перебування, їхні слабкі місця, проблеми, особисті питання - все це для розвідки дуже важливі відомості", - продовжує Сіфер.

"Якщо ви хочете зрозуміти, яку саме загрозу Росія представляє для Заходу, вам потрібно розуміти те, як продумуються операції, і те, які активи є у російської розвідки.

Тому ми в МІ-6 намагалися проникнути в російські розвідслужби, включаючи ГРУ", - додає колишній глава МІ-6 Соуерс.

Однозначної відповіді на питання, чому замах було скоєно саме на Скрипаля, а не на когось ще з десятків російських агентів-перебіжчиків, які живуть на Заході, все ще немає.

У вересні в ЗМІ з'явилися дані, що вже у Великій Британії Скрипаль регулярно зустрічався зі співробітниками спецслужб Іспанії, Чехії та Естонії. Деякі вважали, що Москва могла розцінити таку активність Скрипаля, як продовження роботи на західну розвідку, і завдати удару.

"Він брав участь в бесідах, що абсолютно нормально. І вони в основному стосувалися історії. Я не вірю, що Скрипаль був більмом на оці для росіян після того, як його обміняли. І, звичайно, немає нічого, що може виправдати таку операцію, яка була проведена проти нього і його дочки ", - зазначає Соуерс.

"Зрозуміло, що [Кремль] хотів передати росіянам послання, що де б ви не були, ми завжди зможемо дістати вас", - говорить колишній керівник Мі-6.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.