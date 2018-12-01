62 гривні під ялинку пенсіонеру. Що ще зміниться з 1 грудня?

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З 1 грудня уряд підвищує розмір мінімальної пенсії та прожитковий мінімум для непрацездатних людей. Такі зміни вплинуть на розмір інших соціальних виплат. Проте підвищення буде незначним, усього 62 гривні.

ВВС News Україна також зібрала інші нововведення, які настають з початком зими.

Менш ніж два євро

Розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 грудня 2018 року зросте до 1497 гривень.

"З 1 грудня 2018 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб і мінімальний розмір пенсій зросте до 1497 гривень. Відповідний перерахунок буде здійснений також всім пенсіонерам, розмір пенсій яких залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб", - заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

З 1 липня до 30 листопада цей розмір становив 1435 гривень. Таким чином, підвищення становитиме усього 62 гривні.

Будуть перераховані надбавки, підвищення та інші доплати до пенсій, розмір яких розраховується, виходячи із прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Суми, на які зросли пенсійні виплати, у кожного будуть різні.

Станом на жовтень 2018 року середня пенсія в Україні становила 2577 гривень.

Ціни на газ для промисловості

Інше нововведення з 1 грудня стосується промисловості.

"Нафтогаз України" на 17% знизить мінімальні ціни на газ для промислових споживачів. У наступному місяці ціни на газ становитимуть 11,2 грн за кубометр.

За даними прес-служби "Нафтогазу", в листопаді вартість газу становила 13,44 грн за кубометр.

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"Зима" на КПП на Донбасі

З 1 грудня 2018 року, відповідно до розпорядження командувача Об'єднаних сил, усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення перейдуть на зимовий графік роботи.

Пропуск людей і транспортну буде здійснюватися щоденно, з 08.00 до 17.00.

У військово-цивільних адміністраціях Донецької і Луганської областей повідомили, що запровадження воєнного стану не вплине на роботу пунктів пропуску. Проте КПП працюватимуть із посиленими заходами безпеки.

Літній час роботи КПП тривав із 6-00 до 20-00.

Щодоби через усі пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення фіксується кілька десятків тисяч переходів людей.

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