#НеПроґавте: баталії в Інтерполі та річниця Євромайдану
Цього тижня в Інтерполі розгорталися пристрасті навколо виборів керівника цієї структури, в Україні відзначали п'яту річницю початку Євромайдану, а Константинополь анонсував історичну дату.
На початку тижня спалахнув скандал навколо виборів керівника Інтерполу. За повідомленням міжнародної преси, найкращі шанси посісти цю посаду мав російський генерал-майор поліції Олександр Прокопчук. Які подробиці та чим врешті закінчилася ця історія - в наших матеріалах:
- Російський генерал на чолі Інтерполу: які можливі наслідки?
- Головою Інтерполу став кореєць Кім Йонг Ян, росіянин Прокопчук програв
Ми продовжуємо висвітлювати тему надання томосу православній церкві в Україні. Опублікували інтерв'ю з митрополитом Черкаським та Канівським УПЦ МП Софронієм (Дмитруком), який є прихильником створення автокефальної церкви в Україні.
А Константинополь анонсував історичну дату - Об'єднавчий собор української православної церкви відбудеться в грудні 2018 року.
В Україні наближаються президентські вибори. Минулого тижня кілька націоналістичних організацій заявили про підтримку свободівця Руслана Кошулинського на президентських виборах.
Також ми дослідили, чому Юлія Тимошенко очолює президентський рейтинг. Детальніше читайте в матеріалі:
21 листопада країна відзначала п'ять років Євромайдану. У Генеральній прокуратурі України заявили, що більшість злочинів, скоєних під час Євромайдану, розкрита.
Ми опублікували блог колишнього голови представництва Євросоюзу в Україні Яна Томбінського про ті події. Почитайте, чим був для нього Євромайдан, та чого навчив.
Також ми склали мапу про те, де, коли та як нападали на активістів в Україні за п'ять років після початку Майдану? У цьому огляді ми зібрали інформацію про понад 70 нападів.
Представлений список не є вичерпним. Утім, він дозволяє побачити тенденції нападів на громадських активістів: регіони, де сталося найбільше нападів, категорії людей, на яких нападають найчастіше, та, зрештою, спосіб, у який діють нападники.
Увечері саме в річницю початку Євромайдану активісти пікетували фаст-фуд, який відкрився у Будинку профспілок, де гинули люди.
А такими минулого тижня були в нас новини про здоров'я:
- Щоденник смерті: як вчений задокументував останні години життя після укусу змії
- "Ніколи не думав, що у 25 років я буду алкоголіком"
- Блог особливої мами: коли твоя дитина так і не заговорила
- Блог психолога: слухняна дитина - мамина втіха чи майбутній цап-відбувайло?
Ще ви можете дізнатися, чому у вомбатів унікальні кубічні екскременти, а також подивитися найсмішніші фото дикої природи.
Не вірите в добро? Тоді почитайте нашу історію про дитину, у якої вкрали улюблену іграшку, з якою вона не розлучалася протягом двох років. Копію шукали всім Фейсбуком, і знайшли.
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