НеПроґавте: баталії в Інтерполі та річниця Євромайдану

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Цього тижня в Інтерполі розгорталися пристрасті навколо виборів керівника цієї структури, в Україні відзначали п'яту річницю початку Євромайдану, а Константинополь анонсував історичну дату.

На початку тижня спалахнув скандал навколо виборів керівника Інтерполу. За повідомленням міжнародної преси, найкращі шанси посісти цю посаду мав російський генерал-майор поліції Олександр Прокопчук. Які подробиці та чим врешті закінчилася ця історія - в наших матеріалах:

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Ми продовжуємо висвітлювати тему надання томосу православній церкві в Україні. Опублікували інтерв'ю з митрополитом Черкаським та Канівським УПЦ МП Софронієм (Дмитруком), який є прихильником створення автокефальної церкви в Україні.

А Константинополь анонсував історичну дату - Об'єднавчий собор української православної церкви відбудеться в грудні 2018 року.

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В Україні наближаються президентські вибори. Минулого тижня кілька націоналістичних організацій заявили про підтримку свободівця Руслана Кошулинського на президентських виборах.

Також ми дослідили, чому Юлія Тимошенко очолює президентський рейтинг. Детальніше читайте в матеріалі:

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21 листопада країна відзначала п'ять років Євромайдану. У Генеральній прокуратурі України заявили, що більшість злочинів, скоєних під час Євромайдану, розкрита.

Ми опублікували блог колишнього голови представництва Євросоюзу в Україні Яна Томбінського про ті події. Почитайте, чим був для нього Євромайдан, та чого навчив.

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Також ми склали мапу про те, де, коли та як нападали на активістів в Україні за п'ять років після початку Майдану? У цьому огляді ми зібрали інформацію про понад 70 нападів.

Представлений список не є вичерпним. Утім, він дозволяє побачити тенденції нападів на громадських активістів: регіони, де сталося найбільше нападів, категорії людей, на яких нападають найчастіше, та, зрештою, спосіб, у який діють нападники.

Увечері саме в річницю початку Євромайдану активісти пікетували фаст-фуд, який відкрився у Будинку профспілок, де гинули люди.

А такими минулого тижня були в нас новини про здоров'я:

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Ще ви можете дізнатися, чому у вомбатів унікальні кубічні екскременти, а також подивитися найсмішніші фото дикої природи.

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Не вірите в добро? Тоді почитайте нашу історію про дитину, у якої вкрали улюблену іграшку, з якою вона не розлучалася протягом двох років. Копію шукали всім Фейсбуком, і знайшли.

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