"Я наймаю актора на роль батька своєї доньки, а вона про це не знає"

Меґумі була ще немовлям, коли батьки розійшлися і тато зник з її життя. Але минуло багато років, і мати сказала їй, що він хоче відновити спілкування. Так Меґумі стала регулярно бачитися з Ямадою. Вона думає, що це її батько, а Ямада - його справжнє ім'я. Але це брехня.

"Змалечку вона розпитувала мене, де він, - розповідає Асако, мати Меґумі. - Вона знала тільки те, що він пішов невдовзі після її народження, тож звинувачувала в цьому себе".

Довгий час це не здавалося проблемою. Та коли Меґумі було майже 10 років, Асако помітила зміну в поведінці доньки.

"Вона перестала зі мною розмовляти, стала дуже тихою та замкнутою", - розповідає Аксако.

"Витративши чимало зусиль, я зрештою добилася від неї відповіді - її тероризують".

Асако дізналася, що не лише Меґумі винуватить себе в розлученні батьків. Однокласники цькували її за те, що в неї немає тата (дітей самотніх батьків у Японії часто дражнять і таврують).

Зрештою дійшло до того, що дівчинка відмовлялася ходити до школи. Там вона була нещасною.

"Мені було дуже боляче бачити свою єдину дитину такою засмученою", - каже Асако.

Вона зверталася по допомогу до вчителів у школі, та коли ці спроби зазнали фіаско, їй на думку спало дещо інше.

"Я весь час думала тільки про одне - а що, коли я знайду приємного доброго чоловіка, ідеального батька, завдяки якому вона знову стане веселою?" - пояснює Асако.

Вона чула про агенції, які надають послугу "родич напрокат". Вони можуть прислати актора, що зіграє гостя на весіллі чи сходить на побачення. В Японії діяльність цих фірм добре налагоджена. Тож Асако звернулася в одну з таких агенцій з питанням, чи можуть вони надати несправжнього батька. Прослухавши п'ятьох претендентів, вона зрештою зупинила свій вибір на чоловікові, якого звали пан Такаші.

"Спілкуватися з ним було найлегше, - згадує Асако. - Він дуже добрий і лагідний, тому я просто довірилась інтуїції".

Такаші керує агенцією, в якій близько 20 штатних працівників і понад 1 000 фрілансерів, чоловіків і жінок різного віку, які можуть задовольнити вимоги клієнта практично в будь-якій ситуації: беручи несправжні імена, граючи ролі інших людей. Їм часто доводиться обманювати, однак вони дуже скрупульозно стежать за тим, щоб не порушувати закон.

Такаші - сам актор, тож йому доводилося грати ролі бойфрендів, бізнесменів, друзів і батьків, а також наречених на п'яти фальшивих весіллях.

Він зізнається, що, готуючись до ролі, переглядає голлівудські фільми, наприклад, "Маленька міс Щастя", оскароносний фільм про сім'ю, в якій немає злагоди, але відбувається примирення під час подорожі в автофургоні, та "Нащадки", де Джордж Клуні грає байдужого батька, який раптом вирішує стати взірцевим після сімейної трагедії.

"Я вивчаю ці фільми й запам'ятовую рядки та фрази, - каже Такаші. - Роблю нотатки про те, як різні члени сім'ї спілкуються між собою і що потрібно для того, аби бути таким чи іншим батьком або чоловіком. Вони допомагають мені зрозуміти різні стосунки в сім'ях і динаміку їхнього розвитку".

Асако кілька разів зустрічалася з Такаші, щоб обговорити образ батька, якого він має зіграти з Меґумі.

"Мої вимоги були дуже прості, - описує вона. - По-перше, я хотіла, щоб він попросив у Меґумі вибачення за те, що не міг раніше з'явитися в її житті. По-друге, щоб уважно слухав усе, що вона хоче йому розповісти".

Потім Асако сказала Меґумі, що її тато вдруге одружився і тепер у нього нова сім'я. Але нещодавно він зателефонував, бо захотів знову їх побачити.

Вона повідомила доньці, що він працює "актором".

Меґумі була шокована, але зрештою погодилася з ним зустрітися. Отак близько десяти років тому Такаші і став Ямадою, батьком Меґумі. Станом на сьогодні це його найдовша і, певно, найсумнівніша з точки зору етичності роль.

Їхню першу зустріч Такаші не забув і досі.

"Там вирували складні емоції, - згадує він. - Вона спитала, чому я раніше не приходив, і я відчув, яка вона ображена на батька".

У ролі Ямади Такаші став бачитися з Меґумі та її матір'ю двічі на місяць. Він долучався до їхніх спільних вихідних та походів у кіно, приходив на дні народження. І, за словами Асако, реальні зміни в психологічному стані доньки не забарилися.

"Невдовзі Меґумі стала набагато щасливішою і відкритішою, - каже мати. - Їй хотілося розмовляти, вона була жвавою. Навіть до школи сама захотіла повернутися, і тоді я подумала: "Усе це того варте!".

Одна подія чітко закарбувалася в пам'яті Асако - коли вони з Ямадою пішли до школи у батьківський день.

"Ми стояли в глибині класної кімнати, - каже Асако. - Вона побачила нас разом і все озиралася, щоб подивитися ще раз і ще раз. Вона так радісно й щиро всміхалася, що я відчула себе по-справжньому щасливою".

Послуги Такаші недешеві. Щоразу, коли Асако наймає його на роль Ямади, то сплачує приблизно 10 000 єн (70 фунтів чи 90 доларів). Попри те, що зарплата в неї пристойна, їй доводиться заощаджувати, щоб мати змогу дозволити це собі. Але згадуючи, якою нещасною раніше була її донечка, вона думає, що ці гроші витрачає недаремно.

Такаші теж помітив зміни в Меґумі. Коли вони щойно познайомились, вона була тихою стриманою дівчинкою.

"Поступово вона стала щасливішою і впевненішою в собі, - розказує він. - Раніше ми зустрічалися всі втрьох, разом з Асако. Але одного дня Меґумі сказала: "Я хочу піти з татом, тільки з ним удвох". Тому ми пішли з нею на прогулянку, і вона вперше взяла мене за руку".

За останні десять років персонаж Такаші Ямада став дуже близькою людиною для Меґумі, тепер молодою повнолітньою дівчиною. Він став членом їхньої сім'ї. Він навіть каже Меґумі, що любить її - так, як це міг би сказати на його місці будь-який батько. Але, звичайно ж, це не насправді.

Як він виправдовує себе через цей обман?

"Вміння змінювати особистості - дуже важливе для цієї роботи, - пояснює він. - Але я теж людина, тому злукавив би, якби сказав, що мене не турбує емоційний конфлікт, коли промовляю слова любові до цієї дитини. Та такий у мене бізнес, я повинен це робити й мушу постійно собі про це нагадувати".

Асако також розуміє, що не всі можуть схвалювати її рішення.

"Я розумію, що цей мій вчинок занадто радикальний, - зізнається вона. - Але я дуже сильно хотіла допомогти своїй донечці".

Все ускладнюється тим, що вона теж прикипіла душею до вигаданого персонажа, якого зображає Такаші за її гроші.

"Коли ми втрьох разом, я відчуваю душевний спокій", - каже вона.

"Ми розмовляємо, сміємося, ми дуже лагідні одне з одним. Він уже так давно до нас приходить. Мені б хотілося вийти за нього заміж, щоб стати справжньою сім'єю".

Але Асако довелося визнати гірку правду: вона закохалася в людину, якої не існує і яка не може відповісти їй взаємністю.

"Я розповіла йому [про свої почуття], але він відповів, дивлячись мені в очі, що з нами лише тому, що це його робота. Все дуже складно", - каже вона.

"Я чудово усвідомлюю, що він приходить до нас тільки заради грошей".

"Я фантазую про можливі стосунки, про те, як ми могли б стати справжньою сім'єю. Але і в такому плані, як зараз, вони мені допомагають і підтримують емоційно та розумово. Я почуваюся впевненішою".

Асако не збирається розривати контракт із Такаші. Вона б хотіла, щоб він грав роль Меґумі завжди - навіть якщо це означає все глибше і глибше поринати у світ фантазії та (само)обману.

"Ідеально буде, якщо вона й надалі вважатиме його своїм батьком, - каже Асако. - Тож коли вона виходитиме заміж, я б хотіла, щоб він був присутній на весільній церемонії. А коли народить свою дитину, я найматиму його ще й на роль дідуся. Найгірше буде, якщо моя дочка дізнається правду".

А що, як з'явиться справжній батько Меґумі?

Такий варіант Асако навіть не розглядає. Після їхнього розлучення від нього не було ні слуху ні духу, тому вона вважає це малоймовірним.

Але якщо він справді одного дня з'явиться на порозі їхнього дому, то, на думку матері, Меґумі вибере Ямаду, а не справжнього батька, тому що в них чудові стосунки "батька й доньки". Він - ідеальний батько. Саме такий, якого хотіла для доньки Асако.

Такаші теж усвідомлює, що брехня поглиблюватиметься.

"Це одна з найбільших проблем сім'ї напрокат, - каже він. - Коли Меґумі вийде заміж, її чоловік вважатиме мене її батьком. Якщо в неї народиться дитина, то дідусем дитини вона вважатиме мене. Проблем буде все більше і більше".

Він міркував про те, що може відчувати Меґумі, якщо правда раптом випливе назовні. Хоча багатьом його уявні сценарії розвитку подій можуть здатися невиправдано оптимістичними.

"Мені хочеться думати, що в найкращому випадку вона подякує мені за турботу. 80% усього, що я собі уявляю, пов'язане саме з цим", - каже він.

"Однак інші 20% твердять, що вона буде морально спустошена. Може спитати: "Навіщо ти зізнався? Чому не міг приховувати правду аж до самого кінця?".

"Як на мене, то я був для неї великою підтримкою в житті… Можливо, вимагати від неї подяки - це трохи занадто. Але принаймні я б хотів, щоб вона визнала користь наших послуг".

Багатьом людям було б важко зрозуміти, чому Асако вирішила піти на таке. Адже, якщо її донька дізнається правду, в неї буде жахлива психологічна травма. Однак мати вперто стоїть на своєму.

"Я знаю, дехто подумає, що це страшенна дурість - платити гроші за те, щоб брехати рідній доньці й показувати їй несправжнього батька. Але я була у відчаї", - пояснює вона свій вибір.

"Кожен зрозуміє цей страшний розпач - коли бачиш, як твоя дитина страждає".

За її словами, її непокоїть потенційний удар, якого правда може завдати Меґумі. Але вона намагається не думати про це.

Крім того, на її думку, не така вже це й велика рідкість у житті.

"Моя ситуація - не виняткова. Я впевнена, що сурогатів батька й матері у світі повно".

Усі імена було змінено, щоб не травмувати Меґумі й приховати правду, доки її мати не наважиться зізнатися в обмані.

Ілюстрації Кейті Горвіч

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