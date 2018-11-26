Чому не раніше? Що у соцмережах пишуть про воєнний стан

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Рада нацбезпеки підтримала введення воєнного стану, й у понеділок це рішення має затвердити Верховна Рада. Президент Порошенко заявив, що це не означає оголошення війни і запевнив, що запровадження такого стану не обмежить конституційні права і свободи.

А що думають у соцмережах про це?

Чому не раніше?

Серед найпопулярніших запитань, яке наразі цікавить користувачів соцмереж, чому влада вирішила вводити воєнний стан тільки зараз, а не рік, два чи три роки тому.

Користувач Дмитро Ільченко вважає, що агресивні дії Росії - не ключова причина. Якби це було так, його запровадили б вже давно - приводів для цього було чимало. Все через наближення виборів, вважає він.

На його думку, українська влада вирішила використати інцидент з захопленням українських суден, аби зірвати майбутні президентські вибори.

"Захоплення баз в Криму? Не привід для воєнного стану. Захоплення частин Донецької і Луганської області? Не привід для воєнного стану. Іловайськ? Не привід для воєнного стану. Збили літак? Не привід. Щодня гинуть українці? Куди там, який воєнний стан", - пише Ільченко.

Можливість того, що хтось користується нагодою, аби зірвати вибори, не виключає і депутат Мустафа Найєм.

"Вся сучість цієї війни в тому, що ніколи до кінця не зрозуміло, де реальність, а де гра. Де "торгівля на крові", а де ми задарма віддаємо наші заводи, шахти і комбінати. Де Віктор Медведчук представник України, а де він же - кум президента країни-агресора. І, нарешті, де на нас дійсно напали, а де, користуючись випадком, банально відкладають вибори".

Попри сумніви, Найєм не виключає того, що проголосує за введення воєнного стану:

"Війна сама по собі йде вже четвертий рік, справжня - ти сам бачив. І десь там, на фронті, в окопах вже котрий місяць сидить звичайний хлопець, який фізично захищає наші кордони. А ти в якийсь дуже конкретний момент часу маєш зробити вибір: натиснути на цю бісову зелену кнопку і підтримати того хлопця чи продовжити копатися у власних сумнівах".

Навіщо взагалі потрібен воєнний стан?

Дехто звертає увагу на слова Петра Порошенка, який під час засідання РНБО запевнив, що воєнний стан не призведе до обмеження прав і свобод.

Навіщо в такому разі він взагалі зараз потрібен, частині користувачів не зовсім зрозуміло.

"Поясніть мені хтось компетентний... тобто я не проти, звісно, але просто не розумію, що тоді змінюється", - написала Катерина Венжик.

Журналіст Олена Яхно називає такий підхід "полегшеною" версією воєнного стану.

"Як можуть зберігатися "конституційні права і свободи громадян", про які говорив президент, якщо закон передбачає їх суворе обмеження? У нас буде воєнний стан-light? Але тоді це суперечить закону".

Схожі питання виникли в політолога Петра Олещука: "Я правильно зрозумів з виступу президента, що у нас впровадять воєнний стан, що не вплине на жодне питання, окрім виборів?" - написав він.

"Заспокойтесь, зрадофіли"

Проте не всі у Facebook шукають в діях влади приховані наміри.

Понад 13 тисяч лайків зібрала публікація Віталія Гайдукевича під назвою "Пам'ятка істерички", в якій усім занепокоєним він радить заспокоїтися.

Зокрема, в ній йдеться, "якщо Рада схвалить воєнний стан, то це не пожиттєво, він триватиме всього 60 днів".

А поки що, каже автор, "не треба патякати язиком про пересування військової техніки і особового складу".

"Хочеться написати зойк - піди погуляй годинку. Повернешся - напишеш, якщо воно ще буде актуально. А краще не засмічувати стрічку несуттєвим".

Запровадження воєнного стану підтримує адвокат Кирило Сєргєєв. На його думку, в ситуації, що склалася, в української влади не було іншого вибору.

"Панове зрадофіли, а тепер погляньте з іншого боку: стерпіти те, що вчора відбулось було не можна. Якби він (Петро Порошенко - Ред.) не ввів ВС, його ніхто не зрозумів би. І так, війна - це штука, яка не погоджує дати і може початись на вибори, Новий рік та інші державні та релігійні свята".

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