Військовий флот України: скільки кораблів і в якому стані
Затримані російськими силами безпеки українські катери - частина бойового флоту ВМС України.
Після анексії Кримського півострова Росією національний флот втратив понад 80% своїх активів і спроможностей, як повідомляли у ВМС України.
Багато українських суден залишилися в Криму, а частина військовослужбовців перейшла на бік Росії.
За кілька років Україні довелося відновлювати та нарощувати потенціал Військово-морських сил.
Наразі Надводні сили ВМС України включають: дві бригади надводних кораблів, два дивізіони кораблів охорони і забезпечення та дивізіон пошуково-рятувальних суден.
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Після анексії Криму ВМС втратила головну базу в Севастополі.
Зараз Військово-морські сили України базуються на двох базах, ще одна наразі будується:
- Західна військово-морська база в Одесі - основна база ВМС України після анексії Криму;
- Південна військово-морська база в Миколаєві - переміщена з затоки Донузлав у Криму після 2014 року;
- Азовська військова-морська база - наразі створюється в Бердянську, з додатковими пунктами базування в Маріуполі та Генічеську.
Бойовий склад українського флоту налічує 16 суден.
Флагманом ВМС ЗС є фрегат "Гетьман Сагайдачний", якому понад 40 років. Зараз він перебуває в Аденській затоці біля берегів Сомалі, де бере участь в антипіратській операції НАТО "Океанський щит".
Одним з провідних суден флоту також є середній десантний корабель "Юрій Олефіренко", спущений на воду в 1970 році і призначений для висадки десанту.
До складу флоту також входять ракетний катер "Прилуки" та десантний катер "Сватове", які зараз на ремонті, а також 10 артилерійських катерів.
Протягом 2016-2018 років, вперше за багато років, до корабельного складу ВМС України включили шість новозбудованих малих броньованих артилерійських катерів.
Серед них - "Нікополь" та "Бердянськ", які наразі російська сторона відбуксувала до Керчі після зіткнення в Азовському морі.
На додачу, два десантно-штурмових катери проекту "Кентавр", які теж збудували в Києві, спустили на воду у вересні цього року, але поки що вони проходять випробування і до складу флоту їх ще не ввели.
Два патрульних катери класу Island передали Україні Сполучені Штати Америки у вересні. Їх очікують в України наприкінці 2019 року.
Також до складу ВМС України входить понад 40 суден допоміжного флоту (навчальні, рейдові та протипожежні катери, буксири, та ін.).
На деяких з них встановлено озброєння - наприклад, на рейдовому буксирі "Яни Капу", який теж відбуксували до Керчі, встановлено два кулемети, за даними Українського мілітарного центру.
Окрім Збройних сил, свій флот мають українські прикордонники - це близько 10 кораблів і близько 30 катерів, які не входять до складу ВМС Збройних сил.
Флот в Азовському морі
Наприкінці вересня ВМС України доправили до Бердянська пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець".
Обидва кораблі досить старі, побудовані наприкінці 1960-х - на початку 1970-х років і мають досить скромне, як для військових суден, озброєння, на думку українських військових експертів.
Трохи раніше туди, щоправда сушею, вже доправили два малі катери Військово-морських сил України.
До них мали приєднатися українські катери "Нікополь" та "Бердянськ", які затримали і відбуксували в Керч.
Наскільки важливі затримані росіянами кораблі?
Затримані росіянами українські катери - одні з найновіших та найбільш боєздатних, розповідає керівник Українського мілітарного центру Тарас Чмут.
"Бердянськ" був спущений на воду в 2015 році, у складі українських ВМС з грудня 2016 року.
Малий броньований артилерійський катер "Нікополь" з'явився у складі українського флоту в липні цього року, разом з трьома аналогічними суднами, збудованими минулого року.
Обидва катери належать до типу "Гюрза". Їх спроектували в Миколаєві, а збудували на заводі "Кузня на Рибальському" в Києві.
З 2014 року ВМС України отримало лише шість цих катерів проекту 58155, два з яких базується на Азовському морі, два в Одесі - і два тепер захоплено, каже експерт.
"Тобто всього ми отримало шість, одну третю з яких зараз втратили", - розповідає пан Чмут. За його словами, це не критично, "але позитивного в цьому немає".
Втім, навіть ці бронекатери мають певні обмеження по морехідності та застосуванню зброї, застерігає експерт.
Рейдовий буксир "Яни Капу", який наразі теж відбуксували до Керчі, збудований у 1974 році. Після розвалу СРСР перейшов до українських ВМС.
Після анексії Криму він залишився під контролем росіян, але у травні 2014 року його повернули Україні.
Стан "катастрофічний"
Загалом військовий експерт називає стан ВМС України "вкрай поганим", "катастрофічним".
Основні ресурси лишилися в Криму, при чому мова йде саме про потенціал, а флот - це не лише кораблі.
"Це й морська авіація, берегові ракетні комплекси, морська піхота, війська берегової охорони, це зв'язок, інженерні війська водолази, радіо-технічні війська і підрозділи і так далі", - пояснює експерт.
Здатність знищувати кораблі противника в Україні фактично має лише фрегат "Гетьман Сагайдачний", при чому виключно в контексті допоміжних суден або підводних човнів противника, каже пан Чмут.
Він каже, що з 2014 року держава не приділяла належної уваги та фінансування військово-морським силам.
Достатньо уваги приділяли розвитку морської піхоти, але флот отримував кошти по надлишковому принципу, розповідає експерт.
За його словами, українським військово-морським силам складно конкурувати з російськими.
"Якщо ВМС України це одиниця, то у росіян - 100, якщо ми говоримо про сукупний потенціал", - каже пан Чмут.
"У них навіть берегова охорона потужніша, аніж наші військово-морські сили, на жаль", - констатує експерт.
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