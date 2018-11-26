Військовий флот України: скільки кораблів і в якому стані

Копирайт изображения Mikhail Palinchak/UKRINFORM Image caption Президент Порошенко відвідав фрегат "Гетьман Сагайдачний" під час поїздки в Одесу в липні цього року

Затримані російськими силами безпеки українські катери - частина бойового флоту ВМС України.

Після анексії Кримського півострова Росією національний флот втратив понад 80% своїх активів і спроможностей, як повідомляли у ВМС України.

Багато українських суден залишилися в Криму, а частина військовослужбовців перейшла на бік Росії.

За кілька років Україні довелося відновлювати та нарощувати потенціал Військово-морських сил.

Наразі Надводні сили ВМС України включають: дві бригади надводних кораблів, два дивізіони кораблів охорони і забезпечення та дивізіон пошуково-рятувальних суден.

Після анексії Криму ВМС втратила головну базу в Севастополі.

Зараз Військово-морські сили України базуються на двох базах, ще одна наразі будується:

Західна військово-морська база в Одесі - основна база ВМС України після анексії Криму;

Південна військово-морська база в Миколаєві - переміщена з затоки Донузлав у Криму після 2014 року;

Азовська військова-морська база - наразі створюється в Бердянську, з додатковими пунктами базування в Маріуполі та Генічеську.

Бойовий склад українського флоту налічує 16 суден.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Український катер "Нікополь" і рейдовий буксир "Яни Капу" в порту Керч

Флагманом ВМС ЗС є фрегат "Гетьман Сагайдачний", якому понад 40 років. Зараз він перебуває в Аденській затоці біля берегів Сомалі, де бере участь в антипіратській операції НАТО "Океанський щит".

Одним з провідних суден флоту також є середній десантний корабель "Юрій Олефіренко", спущений на воду в 1970 році і призначений для висадки десанту.

До складу флоту також входять ракетний катер "Прилуки" та десантний катер "Сватове", які зараз на ремонті, а також 10 артилерійських катерів.

Протягом 2016-2018 років, вперше за багато років, до корабельного складу ВМС України включили шість новозбудованих малих броньованих артилерійських катерів.

Серед них - "Нікополь" та "Бердянськ", які наразі російська сторона відбуксувала до Керчі після зіткнення в Азовському морі.

Копирайт изображения МІНОБОРОНИ УКРАЇНИ Image caption Бойовий катер "Кентавр" збудували на київському заводі "Кузня на Рибальському"

На додачу, два десантно-штурмових катери проекту "Кентавр", які теж збудували в Києві, спустили на воду у вересні цього року, але поки що вони проходять випробування і до складу флоту їх ще не ввели.

Два патрульних катери класу Island передали Україні Сполучені Штати Америки у вересні. Їх очікують в України наприкінці 2019 року.

Копирайт изображения УКРАЇНСЬКИЙ МІЛІТАРНИЙ ПОРТАЛ Image caption Американські катери Cushing та Drummond класу Island

Також до складу ВМС України входить понад 40 суден допоміжного флоту (навчальні, рейдові та протипожежні катери, буксири, та ін.).

На деяких з них встановлено озброєння - наприклад, на рейдовому буксирі "Яни Капу", який теж відбуксували до Керчі, встановлено два кулемети, за даними Українського мілітарного центру.

Окрім Збройних сил, свій флот мають українські прикордонники - це близько 10 кораблів і близько 30 катерів, які не входять до складу ВМС Збройних сил.

Флот в Азовському морі

Копирайт изображения УКРАЇНСЬКИЙ МІЛІТАРНИЙ ПОРТАЛ Image caption Пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" (праворуч) та морський буксир A830 "Корець" на шляху до Азовського моря

Наприкінці вересня ВМС України доправили до Бердянська пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець".

Обидва кораблі досить старі, побудовані наприкінці 1960-х - на початку 1970-х років і мають досить скромне, як для військових суден, озброєння, на думку українських військових експертів.

Трохи раніше туди, щоправда сушею, вже доправили два малі катери Військово-морських сил України.

До них мали приєднатися українські катери "Нікополь" та "Бердянськ", які затримали і відбуксували в Керч.

Наскільки важливі затримані росіянами кораблі?

Затримані росіянами українські катери - одні з найновіших та найбільш боєздатних, розповідає керівник Українського мілітарного центру Тарас Чмут.

"Бердянськ" був спущений на воду в 2015 році, у складі українських ВМС з грудня 2016 року.

Малий броньований артилерійський катер "Нікополь" з'явився у складі українського флоту в липні цього року, разом з трьома аналогічними суднами, збудованими минулого року.

Обидва катери належать до типу "Гюрза". Їх спроектували в Миколаєві, а збудували на заводі "Кузня на Рибальському" в Києві.

Копирайт изображения TASS via Getty Images Image caption Українські катери "Нікополь" та "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", відбуксовані до порту Керчі

З 2014 року ВМС України отримало лише шість цих катерів проекту 58155, два з яких базується на Азовському морі, два в Одесі - і два тепер захоплено, каже експерт.

"Тобто всього ми отримало шість, одну третю з яких зараз втратили", - розповідає пан Чмут. За його словами, це не критично, "але позитивного в цьому немає".

Втім, навіть ці бронекатери мають певні обмеження по морехідності та застосуванню зброї, застерігає експерт.

Рейдовий буксир "Яни Капу", який наразі теж відбуксували до Керчі, збудований у 1974 році. Після розвалу СРСР перейшов до українських ВМС.

Після анексії Криму він залишився під контролем росіян, але у травні 2014 року його повернули Україні.

Стан "катастрофічний"

Загалом військовий експерт називає стан ВМС України "вкрай поганим", "катастрофічним".

Основні ресурси лишилися в Криму, при чому мова йде саме про потенціал, а флот - це не лише кораблі.

"Це й морська авіація, берегові ракетні комплекси, морська піхота, війська берегової охорони, це зв'язок, інженерні війська водолази, радіо-технічні війська і підрозділи і так далі", - пояснює експерт.

Здатність знищувати кораблі противника в Україні фактично має лише фрегат "Гетьман Сагайдачний", при чому виключно в контексті допоміжних суден або підводних човнів противника, каже пан Чмут.

Він каже, що з 2014 року держава не приділяла належної уваги та фінансування військово-морським силам.

Достатньо уваги приділяли розвитку морської піхоти, але флот отримував кошти по надлишковому принципу, розповідає експерт.

За його словами, українським військово-морським силам складно конкурувати з російськими.

"Якщо ВМС України це одиниця, то у росіян - 100, якщо ми говоримо про сукупний потенціал", - каже пан Чмут.

"У них навіть берегова охорона потужніша, аніж наші військово-морські сили, на жаль", - констатує експерт.

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