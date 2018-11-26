"Сім хвилин жаху": InSight готовий здійснити посадку на Марс

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У понеділок ввечері, близько 20:00 за Грінвічем (о 22:00 за київським часом) на Марс має здійснити посадку апарат Insight - чергова, вже дев'ята місія NASA на поверхні Червоної планети.

Апарат, запущений з повітряної бази "Ванденберг" в Каліфорнії 5 травня, увійде в розріджену марсіанську атмосферу, повернувшись до планети термозахисним екраном (він потрібен ще й на той випадок, якщо сідати доведеться в умовах пилової бурі), а потім почне сповільнюватися, випустивши парашути.

М'яку посадку мають забезпечити 12 реверсивних двигунів, які увімкнуться безпосередньо перед приземленням, - приблизно так само у 2008 році інженери NASA садили на Марс місію Fenix.

Як і іншим апаратам, які намагалися посадити на Марс до цього, Insight має пережити "сім хвилин жаху" - за цей час йому необхідно зменшити швидкість з надзвукової (в атмосферу планети апарат увійде в шість разів швидше за кулю) до цілком "прогулянкової", щоб акуратно здійснити м'яку посадку.

InSight сяде на рівнину, розташовану трохи на південь від вулканічного нагір'я Елізій. Ще трохи на південь в тому ж регіоні знаходиться кратер Гейла, який зараз досліджує марсохід Curiosity - відстань до нього приблизно 600 км.

Однак рівнину Елізій для посадки апарату вибрали не через особливості рельєфу. InSight буде вивчати не поверхню Марса, а його внутрішній устрій - температуру надр та сейсмічну активність.

Для цього потрібно було знайти максимально плоску ділянку, де апарат міг би "розкласти" навколо себе вимірювальні прилади та залишатися нерухомим протягом усієї своєї місії, отримуючи при цьому досить сонячної енергії.

Велика увага приділялася й структурі ґрунту: InSight має пробурити поруч з собою кілька свердловин глибиною від трьох до п'яти метрів.

На те, щоб встановити всі прилади та привести їх у робочу готовність, в апарату піде майже два місяці. Після цього він завмре - і буде чекати.

"Марсотруси"

Основний прилад, який InSight доставив на Червону планету, - сейсмометр SEIS. Він володіє достатньою чутливістю, щоб реєструвати хвилі від ударів метеоритів, що падають на поверхню планети.

Вивчення цих хвиль дасть вченим уявлення про структуру Марса - від кори до ядра - і допоможе зрозуміти, як утворилася планета приблизно 4,6 млрд років тому.

NASA вже відправляло на Марс сейсмометри - в 1970-х роках, в рамках програми Viking. Але тоді виявити сейсмічну активність Марса не вдалося, тому що інструменти знаходилися на корпусі апаратів, що здійснювали посадку.

Insight же розмістить їх безпосередньо в марсіанський ґрунт - таким чином, навіть досить слабкі сигнали нададуть достатньо інформації, аби створити модель Марса в розрізі.

Крім того, зонд буде чекати "марсотрусу". Вченим досі невідомо, чи існує на Марсі якась власна геологічна активність і чи схожа внутрішня структура Червоної планети на надра Землі - з твердою внутрішньою і рідкою зовнішньою частиною ядра.

Наразі вважається, що у планети, швидше за все, металеве ядро, щільна мантія та легша кора, але де саме проходять межі між ними, вченим встановити поки не вдалося.

Місія Insight триватиме 728 земних днів - і приблизно стільки ж марсіанських: доба на Червоній планеті триває лише на 37 хвилин довше, ніж на Землі.

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