Ощадбанк каже, що виграв у Росії арбітраж на $1,3 млрд за Крим

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Арбітражний трибунал у Парижі присудив Росії задовольнити вимогу Ощадбанку щодо компенсації збитків, завданих анексією Криму. Про це повідомила прес-служба Ощадбанку, 100% акцій якого належить державі.

"Сума відшкодування становитиме 1,3 мільярда доларів США плюс відсотки, які будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації. Арбітражне рішення є остаточним та обов'язковим для сторін", - зазначається у повідомленні.

Тож, як повідмили в Ощадбанку, чотирирічні зусилля банку та його юридичних радників - компанії Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP та українського юридичного радника Астерс Консалт - завершилися успіхом.

"Сума відшкодування свідчить про те, що арбітраж прийняв усі юридичні аргументи та економічні розрахунки, надані командою Ощаду", - заявив голова правління банку Андрій Пишний.

Обсяг позову Ощадбанку проти Російської Федерації щодо експропріації банківських активів в анексованому Криму становив більш ніж 30 тисяч аркушів.

Росія поки що не підтвердила цієї інформації і жодним чином її не прокоментувала.