Китайський професор оголосив про народження генетично модифікованих дітей

Копирайт изображения The He Lab Image caption Професор Хе добре відомий в науковому світі

Професор Шеньчженського університету Хе Цзянькуй оголосив, що йому вперше вдалося створити генетично модифікованих дітей. За його словами, дівчатка-близнята Лулу і Нана народилися кілька тижнів тому і, завдяки втручанню генетиків, мають вроджений імунітет від ВІЛ.

Про успішний експеримент вчений розповів, опублікувавши відео на YouTube, а потім повідомив деякі подробиці в ексклюзивному інтерв'ю агентству AP. За його словами, дівчатка абсолютно здорові, але як і раніше перебувають під наглядом китайських вчених, які будуть моніторити їх стан на протязі найближчого року.

"Я відчуваю велику відповідальність за те, щоб не просто зробити це першим, а зробити це прикладом для наслідування, - заявив учений в інтерв'ю AP. - Що робити далі, буде вирішувати суспільство".

Проте незалежного підтвердження цієї інформації немає. Експеримент не описали у жодному науковому журналі, де його могли б вивчити і перевірити інші експерти-генетики.

Самих новонароджених близнят (якщо вони існують) і їхніх батьків публіці також не представили. Хе стверджує, що сім'я побажала зберегти анонімність і не хоче спілкуватися з журналістами.

Більш того, коли журналісти TechCrunch зв'язалися з клінікою, де Хе Цзянькую нібито схвалили проведення експерименту, там відмовилися підтвердити сенсаційну новину.

"Що ми можемо стверджувати напевно, так це те, що процес генетичної модифікації не відбувався у нашій лікарні. І ці діти також не з'являлися на світ у нас", - заявила представник клініки Ріта Ляо.

Хе обіцяє опублікувати подробиці експерименту незабаром, проте свою заяву він не випадково зробив саме зараз. У вівторок в Гонконзі розпочинається всесвітня конференція по редагуванню генома, і ця новина напевно затьмарить всі інші.

Небезпечний експеримент

Професора Хе Цзянькуй добре знають в науковому світі. Кілька років він провів в США, де спочатку захистив докторську дисертацію в престижному приватному Університеті Райса в Техасі, а потім два роки працював в Стенфорді. Однак після цього вчений повернувся до Китаю в межах державної програми "План тисячі талантів".

Якщо повідомлення китайського вченого виявиться правдою, то його сенсаційний експеримент може з повним правом претендувати на звання наукової новини року, якщо не десятиліття, бо означає справжній прорив в науці і етиці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Генетичні зміни успадкують всі нащадки учасників експерименту

Сама технологія генетичного втручання (CRISPR) в людські ембріони не нова, проте подібні експерименти законодавчо заборонені в США і багатьох інших розвинених країнах, де їх прирівнюють до дослідів над людьми і ставлять під сумнів етичність "генетичного програмування" ще не народжених дітей.

Викликають великі побоювання і довгострокові наслідки подібного втручання в геном, так як зміни передадуться всім майбутнім поколінням - і невідомо, як вони відіб'ються на інших ділянках ДНК.

Однак в Китаї такі випробування не заборонені. На початку листопада Південний університет науки і технологій, розташований в Шеньчжені, оголосив про набір подружніх пар для участі в експерименті по генетичній модифікації ембріонів в ході ЕКО.

Заявлена мета досвіду - наділити ембріон вродженим імунітетом до ВІЛ за рахунок видалення ділянки ДНК, відомого як CCR5. Відомо, що люди, які народилися без цієї ділянки хромосоми в результаті природної мутації, не чутливі до зараження вірусом імунодефіциту.

Судячи з опублікованих документів, клінічний експеримент отримав відповідне схвалення комітету з етики ще в березні минулого року, так що в теорії у нього вже цілком можуть бути успішні результати.

Там же зазначено, що досліди проводилися над ембріонами у віці до 24 тижнів, однак в документах не уточнюється, чи були ці вагітності перервані.

Гнів наукового співтовариства

У вівторок в Гонконгу відкривається Другий міжнародний саміт по редагуванню генома. Основне питання, на яке повинні відповісти експерти, полягає саме в тому, чи настав час людству втрутитися у власний генетичний код і, якщо так, то яким чином це потрібно робити.

Настрої напередодні зустрічі вельми неоднозначні. Більшість експертів-генетиків сумнівається в етичності і доцільності редагування ДНК людських ембріонів, оскільки будь-які зміни будуть успадковані всіма нащадками народженої дитини - з непередбачуваними наслідками.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дженніфер Дудна - винахідник технології CRISPR, що дозволяє вносити зміни в геном

Судячи з усього, китайські вчені вирішили не чекати рішення міжнародного співтовариства і почати експерименти. Хе Цзянькуй поставив організаторів саміту перед фактом, повідомивши про народження генетично модифікованих близнят за день до початку конференції.

Хоча сама заявлена мета експерименту - вроджений імунітет до ВІЛ - звучить цілком благородно, наукове співтовариство сприйняло сенсаційну новину досить неоднозначно.

По-перше, вчених обурив сам факт несанкціонованого проведення генетичного досвіду, вельми сумнівного з етичної точки зору. По-друге, їм не сподобалося, що Хе насамперед повідомив про результати свого експерименту через пресу, а не опублікував роботу в науковому журналі.

І по-третє, деякі експерти відзначають, що схожі дослідження зі зміни гена CCR5 вже проводять на дорослих пацієнтах, заражених ВІЛ, - і не було ніякої необхідності проводити досліди на ембріонах.

"Це нечуваний експеримент на людях, який не має ніякого морального або етичного обґрунтування", - заявив AP професор Пенсильванського університету і редактор генетичного журналу Кіран Мусунуру.

"Повідомлення про народження перших генетично модифікованих дітей викликають величезне занепокоєння, - цитує Science Аlert визнаного експерта в цій області Ханну Браун з Австралії. - "Наслідки такої поведінки "дослідників-ковбоїв" ризикують нашкодити і так натягнутим відносинам між наукою і суспільством".

Однак інший впливовий експерт в області генетики з Гарвардського університету Джордж Черч виступив на захист китайських вчених, назвавши їх експеримент обґрунтованим.

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