У Стамбулі відкрився вирішальний для України синод: чого чекати

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У Стамбулі розпочалося засідання синоду Вселенського патріархату, на якому мають оголосити дату проведення собору помісної церкви України та можуть затвердити томос про надання їй автокефалії.

Засідання синоду - зібрання найвищих ієрархів - триватиме 27-29 листопада, у резиденції Вселенського патріарха.

Тиждень тому Вселенський патріархат анонсував, що вже у грудні в Україні відбудеться собор, на якому мають створити нову церкву та обрати предстоятеля.

Точну дату обіцяли назвати на засіданні синоду.

Після таких новин з Константинополя президент Петро Порошенко та спікер парламенту Андрій Парубій публічно заявили, що на цьому синоді затвердять і томос - грамоту, яка надаватиме автокефалію та детально регулюватиме функціонування помісної церкви.

Хоча близькі до Константинополя співрозмовники ВВС радять не поспішати та не виключають, що остаточне затвердження томосу у листопаді може не відбутись, але обговорення документу зараз планується.

Перед засіданням синоду ВВС запитала екзарха Константинополя в Україні архієпископа Даниіла, чи варто чекати на томос, як передбачав президент Порошенко.

"Я не можу коментувати рішення синоду. Звичайно, всі рішення будуть обговорюватись", - заявив він ВВС.

Архієпископ Даниїл також сказав, що українське питання обговорюватимуть всі три дні, проте на певні рішення варто чекати ближче до четверга.

Чи очікувати на томос?

19 листопада Вселенський патріархат розвіяв чутки, які ширились в Україні, що собор нової церкви відбудеться наприкінці листопада.

Обіцянок затвердити томос у повідомленні не було, проте в Україні на найвищому рівні його вже проанонсували.

"27-29 листопада у Стамбулі відбудеться синод Вселенського патріархату, який затвердить томос для Православної церкви України. Під цим томосом поставлять підписи всі члени синоду. Це відкриє шлях для оголошення об'єднавчого собору", - заявив у Києві спікер парламенту Андрій Парубій.

Пан Парубій долучений до процесу обговорення автокефалії й мав зустрічі з екзархами Вселенського патріарха в Києві.

Image caption Резиденція Вселенського патріархату. Тут у найближчі три дні мають оголосити дату проведення собору української помісної церкви.

За кілька днів схожу інформацію озвучив і президент Петро Порошенко.

"27-29 листопада Ростислав Павленко (Ростислав Павленко очолює Інститут стратегічних досліджень та є радником президента. - Ред.) рухається до Константинополя, щоб взяти участь в історичному синоді Вселенського патріархату, де буде ухвалюватись рішення про затвердження томосу", - заявив президент.

Один зі співрозмовників ВВС у владній команді розтлумачив таку позицію: нібито на синоді дійсно очікується затвердження томосу. Це мають зробити у такій формі, щоб одразу після собору й обрання предстоятеля документ вручили йому під час співслужіння з патріархом у Константинополі. Тобто, жодних додаткових дій чи нових засідань синоду для цього не потрібно.

А це вкрай важливо, бо цього року засідань синоду вже не буде.

Раніше в Україні озвучували інший сценарій - спочатку собор, а потім синод затверджує томос. Але підхід нібито змінився.

Натомість близький до Константинополя співрозмовник ВВС вказує, що затвердження томосу на синоді 27-29 листопада не обов'язкове.

Там дійсно планують обговорити текст томосу, проте наразі говорять про кілька варіантів, чим це може завершитись.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 3 листопада Петро Порошенко та патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю між Україною і Вселенським патріархатом

Перший - про який кажуть у Києві - синод затвердить текст томосу і про це буде оголошено. У рішенні можуть прописати процедуру таким чином, щоб документ можна було вручити новообраному предстоятелю помісної церкви без додаткових рішень.

Проте не можна виключати й варіант, що текст томосу остаточно не схвалять, і це станеться вже після собору у Києві на наступному засіданні синоду у січні.

Співрозмовник вказує, що надання томосу - справа вже вирішена, але поспішати із затвердженням не будуть, щоб отримати досконалий документ, який у всіх деталях регулюватиме життя нової церкви.

Як готують Собор

Протягом останніх двох місяців у Києві тривала підготовка до проведення об'єднавчого собору української православної церкви.

11 жовтня синод Вселенського патріархату відкрив шлях для створення помісної української церкви.

Тоді Константинополь підтвердив прагнення надати українській церкві автокефалію, скасував тимчасове перепідпорядкування київської митрополії Москві та визнав канонічний статус ієрархів УПЦ Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

Після цього представники української влади змальовували наступний сценарій: в Україні має відбутись собор, потім синод затвердить томос.

Екзархи Вселенського патріарха в Україні архієпископ Даниїл та єпископ Іларіон одразу ж повернулись до України та продовжили свою роботу.

Ключовою проблемою у підготовці Собору було узгодити всі суперечливі моменти - спільний статут нової церкви, назву і титул предстоятеля. А головне - фігуру самого голови й баланс сил у синоді майбутньої церкви.

Представники української влади та церков наголошували, що у соборі мають брати участь представники усіх трьох православних церков України - близько 40 ієрархів УПЦ КП, 13 єпископів УАПЦ та охочі представники УПЦ Московського патріархату.

За даними ВВС News Україна, для переговорів щодо собору до Києва також прилітав представник Константинополя митрополит Галльський Еммануїл. Він проводив окремі зустрічі як з представниками влади, так і керівниками УПЦ КП та УАПЦ.

Засідання собору мав скликати Вселенський патріарх після того, як в Україні домовляться щодо всіх спірних питань.

У листопаді співрозмовники ВВС, які брали участь у перемовинах, припускали, що собор має шанси відбутись наприкінці місяця, у ЗМІ навіть називали нібито визначену дату 22 листопада.

Хоча джерела ВВС і у владі, і в українських церквах додавали - поки про рішення офіційно не оголошено - домовленості немає, тож всі дати тільки є попередніми. Так і сталось.

Хто на голову

Чи не найважливішою проблемою у підготовці собору є фігура майбутнього керівника церкви.

Патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет неодноразово говорив про те, що прагне очолити автокефальну церкву. Його вважають головним фаворитом.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет - один із претендентів на голову української помісної церкви

В одній з останніх заяв він розповів, що ієрархи УПЦ КП мають намір висунути його кандидатуру на предстоятеля і він дасть собору відповідь на таку пропозицію.

За останній місяць у ЗМІ було дуже багато повідомлень, що фігура Філарета не до кінця влаштовує Константинополь і там прагнуть альтернативного кандидата, проте жодне з них офіційно не підтверджене.

Показовою може бути нещодавня колонка відомого грецького журналіста Андреаса Лудароса на сайті ORTHODOXIA.INFO з назвою "Філарет - частина рішення чи джерело проблеми?".

Це видання вважається досить близьким до Вселенської патріархії й саме цей журналіст публікував витримки з перемовин Вселенського патріарха Варфоломія та керівника РПЦ Кирила.

З одного боку, у Філарета були дуже складні стосунки з представниками УАПЦ, тож багато експертів висловлювали сумнів, що ієрархи цієї церкви підтримають очільника УПЦ КП.

З іншого боку, прихильники автокефалії у лавах УПЦ МП також не приховують, що не мають наміру голосувати за Філарета.

У нещодавньому інтерв'ю ВВС митрополит Черкаський і Канівський Софроній заявив, що в жодному разі не проголосує за Філарета. І якби предстоятелем стала інша фігура, то процес переходу представників УПЦ МП до помісної церкви суттєво пришвидшився б.

Теоретично, всі ієрархи УПЦ МП - а їх понад 80 - можуть взяти участь у Соборі. Після рішення синоду від 11 жовтня у Константинополі вважають своїми підлеглими всіх ієрархів в Україні.

Проте УПЦ МП на власному соборі 13 жовтня повторила рішення синоду Російської православної церкви про розрив євхаристичного спілкування з Константинополем та фактично заборонила своїм ієрархам брати участь у соборі. А тим, хто таки піде, пригрозили покаранням.

13 жовтня Петро Порошенко планував зустрітись з ієрархами УПЦ МП і поспілкуватись про автокефалію. Проте до нього в "Український дім" приїхали тільки троє владик.

Як вказують співрозмовники ВВС, ці троє - не показник, і на Собор можуть прийти до двох десятків ієрархів УПЦ МП.

Проте навіть двадцять людей не зможуть суттєво вплинути на вибори голови.

Якщо ситуація не зміниться, то на соборі ієрархи УПЦ КП матимуть суттєву перевагу над ієрархами УАПЦ та УПЦ МП разом узятими та зможуть обрати голову церкви зі своїх лав.

В українських ЗМІ, коли пишуть про можливі альтернативи Філарету, найчастіше згадують ім'я 56-річного митрополита УПЦ МП Вінницького та Барського Симеона.

Сам владика у численних інтерв'ю напряму не підтверджував і не спростовував можливу участь у соборі та виборах предстоятеля. Проте на зустріч до Петра Порошенка 13 жовтня таки приходив.

Також у ЗМІ називають ще одну альтернативу з-поміж ієрархів УПЦ КП - патріаршого намісника, 39-літнього митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія.

Але офіційного підтвердження від жодного з учасників перемовин щодо цієї кандидатури не було.

У приватних розмовах представники УАПЦ також не виключали, що гарним варіантом було б обрання головою когось з екзархів Константинополя в Україні - рівновіддаленого від усіх груп впливу в українських церквах.

Кілька джерел ВВС в українських церквах очікують, що синод дасть досить чіткі інструкції щодо проведення собору, його регламенту та формату участі в ньому ієрархів усіх церков. І ці інструкції можуть зняти більшість суперечок.

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