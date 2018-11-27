Коли почнеться воєнний стан та як до нього готуються силовики

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Рішення про воєнний стан ще не набуло чинності, а Збройні сили та інші військові формування вже готуються його виконувати.

Сили ООС в повній бойовій готовності, Міноборони розгорнуло спецпункт управління, а прикордонники фільтрують росіян, які хочуть в'їхати до України.

Коли почне діяти воєнний стан?

26 листопада після запеклих дискусій Верховна Рада таки проголосувала за введення воєнного стану на 30 діб, але не по всій Україні, як пропонував раніше президент, а у десяти прикордонних областях.

Згідно з прийнятим рішенням, воєнний стан буде у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Однак, дата запровадження воєнного стану змінювалась. Спочатку на сайті Ради з'явився один указ, потім інший, а який саме прийняв парламент - до кінця не зрозуміло.

Президент заявив про 28 листопада, а в доопрацьованому указі, який зареєстрований на сайті парламенту під відповідним законом, мова йшла про 26 число. Пізніше про 26 листопада повідомила і прес-служба РНБО.

У вівторок BBC News Україна намагалася розібратися, то з якої все-таки дати в десяти областях вводять воєнний стан.

Варто зазначити, що деякі відомства, з якими ми поспілкувалися, готувалися до воєнного стану з 28 листопада, інші говорили про 26.

Згодом в АП нам пояснили, що під час розгляду у Раді "з голосу" внесли кілька правок у рішення - вони стосувалися зміни території, де буде діяти воєнний стан, скорочення його терміну з 60 до 30 днів, а також затвердження дати воєнного стану не 28, як раніше пропонував президент, а 26 листопада.

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Це рішення ще має опублікувати офіційне видання "Голос України". Тож воєнний стан у будь-якому випадку поки не діє.

Джерела BBC News Україна стверджують, що документи будуть опубліковані у середу, тож воєнний стан в прикордонних областях запровадять таки з 28 листопада.

Що вже роблять силовики?

У вівторок Міністерство оборони повідомило, що розгорнуло спеціальний пункт управління для вдосконалення воєнно-політичного та адміністративного керівництва ЗСУ, взаємодії з іншими відомствами, а також здійснення інформаційного забезпечення вищого державного та військового керівництва.

Пункт управління розгорнули у складі об'єднаних центрів, які будуть виконувати завдання щодо:

унормування питань, пов'язаних із нормативним та правовим забезпеченням

організації комплексу оборонних заходів

координації дій за напрямами забезпечення потреб армії в озброєнні та техніці, матеріальними засобами, ресурсами.

"Пункт управління працює у цілодобовому режимі та у тісній взаємодії з оперативними групами Генерального штабу ЗС України та іншими органами військового управління", - додали в міністерстві.

За наказом командувача операції Об'єднаних сил Сергія Наєва, військовослужбовці посилили пильність, підрозділи та військові частини приведені до повної бойової готовності.

А державний концерн "Укроборонпром" повідомив, що його підприємства в областях, де вводять воєнний стан, працюватимуть в "особливому режимі".

Також там закликали не поширювати інформацію про переміщення військової техніки та озброєння. "Окрім того, просимо пам'ятати, що Росія веде активну інформаційну війну, тому необхідно обачно ставитись до неперевіреної інформації", - закликало підприємство.

Готуються до роботи в нових умовах і в МВС, де у вівторок провели нараду з обговорення подальшого плану дій.

У Державній прикордонній службі BBC News Україна повідомили, що детально опрацьовують план дій в умовах воєнного стану. Напередодні там вже перевели підрозділи на посилений режим несення служби по всій ділянці українського кордону.

А керівник відомства Петро Цигикал заявляв, що для певних категорій громадян Росії введуть обмеження.

Схоже, що ці заходи вже почали діяти. Адже за минулу добу, за даними прикордонного відомства, у столичних аеропортах завернули 75 громадян Росії, які хотіли в'їхати в Україну. Це досить високий показник, адже в середньому в цих двох аеропортах щодня відмовляють у в'їзді 20-30 росіянам.

Що сталося в морі?

25 листопада стало відомо, що російські прикордонники захопили українські кораблі та моряків, які на них перебували.

За інформацією ж начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка це була планова і законна морська операція, яка не передбачала жодних військових дій. Однак російські кораблі застосували зброю на ураження та захопили їх.

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Він також повідомив, що після цієї атаки зв'язок з українськими кораблями був втрачений.

Українська сторона звинуватила росіян у захопленні трьох військових кораблів, на яких перебували 23 військових. Троє з них поранені.

А в Москві наполягають, що кораблі "здійснили спробу незаконних дій" у межах "територіального моря Росії" (яким Кремль вважає води біля Криму) й не реагували на вимоги зупинитися.

ФСБ заявила, що силовики застосували зброю, трьом пораненим українським морякам надали медичну допомогу.

Водночас проти українських моряків порушили кримінальні справи за звинуваченням у порушенні кордону РФ.

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Президент України пізно увечері 25 листопада у зв'язку з цією ситуацією провів РНБО, на якому запропонували парламенту ввести воєнний стан.

А президент Росії Володимир Путін у вівторок заявив, що "серйозно стурбований" рішеннями Києва про приведення своїх Збройних сил у повну бойову готовність і оголошення воєнного стану.

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