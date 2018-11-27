10 питань про воєнний стан: чи буде комендантська година, мобілізація і цензура?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Наразі Міноборони не проводить дій щодо часткової мобілізації

Після рішення про запровадження воєнного стану почала ширитися інформація про комендантську годину, мобілізацію, заборону на продаж алкоголю і чимало іншого, що тепер загрожує українцям. Чому не варто панікувати?

Правовою основою для воєнного стану є Конституція, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента.

Саме президентський указ визначає перелік прав і свобод громадян, що будуть обмежені на цей час.

"Із всіх опцій, які надає закон "Про правовий режим воєнного стану", до указу увійшли лише ті, які стосуються головним чином різних військових заходів, які у разі вторгнення дозволять нам швидше мобілізувати всі ресурси - людські, збройні, фінансові", - повідомив Петро Порошенко.

У своїй заяві він наголосив, що не передбачено "заходів пов'язаних з обмеженням прав і свобод громадян, впровадження цензури тощо".

Кому загрожує мобілізація?

Загальної мобілізації не планується. У заяві пан Порошенко перед голосуванням в Раді заявив: "Не планую поки вдаватися до повної чи часткової мобілізації".

Він додав, що "ця можливість залишається відкритою, лише якщо Росія таки вдасться до подальшої ескалації".

Напередодні під час засідання РНБО президент заявив, що рішення про введення воєнного стану "не передбачає негайної мобілізації; але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Наразі Міноборони не проводить дій щодо часткової мобілізації

До резерву першої черги потрапляють військові, яких призвали до Збройних сил з першої по шосту черги мобілізації і брали участь в АТО, а також ті, хто пройшов строкову службу з 2014 року. Такі військові мають спеціальну відмітку у воєнному білеті.

Всі ті, хто проходив строкову службу до 2014 року або службу за контрактом входять до оперативного резерву другої черги. Про їхню мобілізацію не йдеться.

За бажанням, можна уточнити свої дані, якщо ви в оперативному резерві та знати контакти військкомату/частини, радить учасник АТО Юрій Дмитренко.

Призовники, яких планують до відправки, не будуть проходити строкову військову службу в областях, де введено воєнний стан, повідомили в Чернівецькому обласному військовому комісаріаті.

В Міноборони застерігають від фальшивих повідомлень від імені відомства, які почали надходити мешканцям областей, де запроваджують воєнний стан.

У фейкових повідомленнях йдеться про необхідність прибути до військових комісаріатів у зв'язку із мобілізацією.

"Жодних дій щодо часткової мобілізації громадян України до лав Збройних сил України наразі не проводиться, подібні розсилки та інші чутки про початок мобілізації не відповідають дійсності", - застерігають у Збройних силах.

Чи працюватимуть банки і бізнес?

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Голова Національного банку Яків Смолій пояснив, якщо в країні запровадять воєнний стан, робота банківської системи порушена не буде.

"Банківські відділення і офіси будуть працювати у звичайному режимі. Рішення не вплинуть на роботу банків", - підкреслив пан Смолій.

НБУ дав завдання банкам поповнити банкомати готівкою, щоб задовольнити можливе збільшення попиту на готівку.

Жодних обмежень на економічну діяльність указ президента не накладає, пояснили в Мінекономрозвитку.

"Суб'єкти господарювання та громадяни можуть здійснювати економічні операції в звичайному режимі", - повідомили в прес-службі міністерства.

Що буде з курсом гривні?

На валютному ринку після оголошення воєнного стану долар підріс приблизно на 1 гривню.

Але для цього є ще один фактор. Це збіглося з початком періоду компенсації ПДВ для експортерів. Ті підприємства, яким держава повертає гривню, намагаються від неї позбавитися, а це штовхає курс вгору, пояснює економіст Євген Бублик з Інституту економіки та прогнозування.

Втім, здебільшого зростання курсу стало результатом панічних настроїв, вважає економіст.

Якщо не буде форс-мажорних подій, незабаром курс має стабілізуватися. Адже до цього гривня тривалий час була стабільною, каже фахівець.

В НБУ пояснюють, що міжнародні валютні резерви складають 17,8 млрд доларів.

В Нацбанку "готові здійснювати валютні інтервенції у разі потреби, щоб не допускати різких "стрибків" курсу під тиском психологічних чинників", запевнив голова Нацбанку Яків Смолій на зустрічі з керівниками найбільших 40 банків.

Іншими словами, Нацбанк може "викинути" валюту на ринок, щоб не допустити обвалу гривні.

МВФ не видаватиме кредити Україні?

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На співпраці з Міжнародним валютним фондом воєнний стан не позначиться.

Постійний Представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив: "МВФ не має юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною в цій ситуації".

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова. За її словами, Мінфін активно працює з Фондом над ухваленим бюджетом на наступний рік та іншими питаннями, що можуть відкрити доступ до фінансування Світового банку та ЄС ще цього року.

У київському офісі фонду також нагадали про заяву колишнього представника МВФ в Україні Жерома Ваше, яку він зробив 2014 року, повідомляє Інтерфакс.

"Що стосується можливого введення воєнного стану, то в МВФ немає формальних юридичних заборон, що перешкоджають продовженню співпраці в таких умовах. Ми вже співпрацювали з низкою країн, на території яких розгорталися військові конфлікти", - казав пан Ваше в жовтні 2014 року.

Чи можна буде виїжджати з країни?

Під час засідання парламенту президент повідомив, що воєнний стан не вплине на перетин кордону.

Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявив, що прикордонники планують перейти на посилений режим охорони через агресію Росії в Азовському морі.

Але він наголосив, що для українців у пунктах пропуску жодних обмежень не буде.

Обмеження на в'їзд до України можуть запровадити для деяких категорій росіян, як запропонував голова Держприкордонслужби.

В аеропорту "Бориспіль" запевнили, що у зв'язку із рішенням парламенту принципових змін у їхній роботі не передбачається.

Там нагадали, що з 2014 року аеропорт працює в умовах підвищеного "жовтого" рівня заходів безпеки: "Посилений контроль на авіабезпеку вже давно є звичним явищем для діяльності нашого аеропорту".

Туроператори вважають, що авіаквитки можуть подорожчати через підвищення страхових тарифів, оскільки переліт в країну з воєнним станом оцінюється страховими компаніями дорожче.

Але і тут панікувати зарано - страховка рейсу становить не більше 1% від собівартості, тож різкого подорожчання очікувати не варто.

Для цивільних обмежень щодо пересування немає і у самій країні.

Українцям скасують безвіз?

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Запровадження воєнного стану не вплине на безвізовий режим, який діє між Україною та низкою інших країн, зокрема з Євросоюзом, запевнили у Держприкордонслужбі.

Українці й надалі можуть мандрувати з біометричними паспортами до країн ЄС без віз.

Немає жодних офіційних повідомлень про те, що Євросоюз може скасувати безвізовий режим українцям через воєнний стан.

Чи запровадять комендантську годину?

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Наразі комендантську годину в областях, де запроваджено воєнний стан, не планують.

"Такі заходи можуть вводити лише у разі загострення ситуації - лише якщо буде загроза з боку Російської Федерації чи буде помічено на кордоні скупчення військ", - розповів прес-офіцер оперативного командування "Північ" Віталій Кирилов в коментарі Ua:Чернігів.

Військові заберуть мій автомобіль? А іншу власність?

Так само не передбачається і вилучення у населення особистого транспорту, повідомив пан Кирилов.

У соцмережах застерігають про шахраїв, які під прикриттям "воєнного стану" можуть ходити по помешканням з вимогою конфіскувати власність.

Таких заходів наразі не проводять і не планують.

Чи заборонять продавати алкоголь?

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У законі про режим воєнного стану серед низки заходів зазначена можливість "забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі",

Проте наразі не можна сказати, що це буде застосовано, адже далеко не всі з заходів, передбачених законом, можуть діяти в конкретному випадку.

В Міністерстві економічного розвитку і торгівлі зауважили, що суб'єкти господарювання та громадяни можуть здійснювати економічні операції в звичному режимі, отже жодних подібних змін воєнний стан наразі не передбачає.

Чи запровадять цензуру в ЗМІ?

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Президент Порошенко зазначив, що в його указі він не передбачив жодних заходів, пов'язаних з запровадженням цензури.

Міністр інформаційної політики Юрій Стець запевнив, що обмежень свободи слова не буде.

Він закликав журналістів та всіх українців не реагувати на паніку в соціальних мережах, а користуватися офіційними джерелами інформації.

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