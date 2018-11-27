Жінки, вбиті за один день в усьому світі

За статистикою, щодня в усьому світі від рук члена сім'ї чи партнера гинуть в середньому 137 жінок. Такими є нові дані, оприлюднені Управлінням ООН з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН).

Повідомляють, що найчастіше жінки гинуть у себе вдома.

З 87 тис. жінок, убитих 2017 року, більш ніж половина загинула від рук близьких.

З них приблизно 30 тис. жінок вбив партнер, ще 20 тис. - хтось із родичів.

У рамках спецпроекту BBC "100 жінок" ми вирішили більше дізнатися про реальних жінок, що стоять за цими цифрами.

Упродовж усього жовтня ми вивчали звіти про вбивства жінок за ознакою статі, скоєні за перший день цього місяця. Нижче ми розповімо декілька їхніх історій і дізнаємося більше про те, яким чином про ці вбивства повідомляли.

Чоловіків досі вбивають частіше

Зібрані УНЗ ООН дані вказують на те, що імовірність загибелі чоловіків внаслідок навмисного вбивства приблизно в чотири рази більша, ніж жінок.

Як зазначає ООН, вісім з кожних 10 жертв убивства на планеті - чоловіки.

Однак у тому самому звіті йдеться про те, що більш ніж 8 з 10 жертв убивств, скоєних статевими партнерами, - жінки.

"Непропорційно велика кількість жінок втрачає життя через насильство з боку статевих партнерів", - повідомляють у звіті.

Сорок сім жінок, 21 країна, один день

У статистиці ООН підбивають підсумки 2017 року на базі статистики вбивств, наданої урядовими джерелами. Цифри щодо вбивств жінок і дівчат за ознакою статі, які також називають "феміцид", зведені за критерієм "убивство, скоєне статевим партнером/родичем".

Журналісти BBC 100 Women та BBC Monitoring вирішили дізнатися більше про реальних жінок, які стоять за цими цифрами.

Ми вивчили повідомлення ЗМІ про жінок, що загинули від руки іншої людини 1 жовтня 2018 року в усьому світі. Наші регіональні спеціалісти нарахували 47 жінок, яких вочевидь вбили з причин, пов'язаних зі статтю, у 21 країні світу. Розслідування більшості справ триває й досі.

Ось п'ять окремих випадків, про які спочатку повідомляли у місцевій пресі, а згодом журналісти BBC отримали підтвердження у місцевої влади.

Копирайт изображения Family handout

Джудіт Чесанг, 22 роки, Кенія

У понеділок, 1 жовтня, Джудіт Чесанг та її сестра Ненсі збирали в полі врожай сорго.

Мати трьох дітей Джудіт нещодавно пішла від чоловіка, Лабана Камурена, і вирішила повернутися до батьків, у село на півночі країни.

Невдовзі після того, як сестри розпочали роботу, чоловік з'явився на сімейній фермі, де накинувся на Джудіт і вбив її.

За словами представників місцевої поліції, самого чоловіка згодом убили односельці.

Згідно зі звітом ООН, найбільше ризикують загинути від рук статевого партнера чи члена родини жінки в Африці. Частка таких убивств складає 3,1 на 100 тис. людей.

У 2017 році найбільша кількість жінок, вбитих статевими партнерами чи членами родини, припала на Азію - загалом 20 тис.

Копирайт изображения Manohar Shewale

Неха Шарад Чаудурі, 18 років, Індія

Неха Шарад Чаудурі загинула на свій 18-й день народження. Є підозра, що це було так зване "вбивство честі". Дівчина святкувала день народження зі своїм хлопцем. У поліції підтвердили, що її батьки не схвалювали цих стосунків.

Увечері того дня її батьків та іншого родича чоловічої статі затримали за обвинуваченням у вбивстві.

Слідство триває, всіх трьох утримують під арештом в очікуванні суду.

Як повідомив BBC адвокат, що представляє інтереси батьків Нехи та родича, вони мають намір відкидати усі обвинувачення.

Сотні людей гинуть щороку через те, що закохалися чи одружилися всупереч волі родини. Офіційні дані щодо так званих убивств честі знайти важко, оскільки такі злочини часто не реєструють або не повідомляють про них.

Копирайт изображения Private via Amnesty International

Зейнаб Секаанван, 24 роки, Іран

Зейнаб Секаанван стратили в Ірані за вбивство чоловіка.

Зейнаб народилася на північному заході Ірану в бідній консервативній сім'ї курдського походження. Підлітком вона втекла з дому, щоб вийти заміж, у надії на краще життя.

За даними організації Amnesty International, її чоловік вдавався до насильства і відмовився дати їй розлучення. У поліції на її скарги не реагували.

У 17-річному віці Зейнаб заарештували за вбивство чоловіка.

Її захисники, зокрема й Amnesty, стверджують, що у вбивстві чоловіка жінка зізналася під тортурами поліцейських, і справедливого суду не було.

Як свідчать дані, опубліковані у звіті УНЗ ООН, жінки, що вбивають статевих партнерів, часто роблять це внаслідок "тривалого фізичного насильства".

А тимчасом типові мотиви чоловіків, що чинять насилля, - "власництво, ревнощі й страх бути покинутими", повідомляється у звіті. Схоже, саме це й призвело до смерті подружжя, яке знайшли мертвими у Бразилії того ж дня, коли стратили Зейнаб.

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Сандра Лусія Хаммер Моура, 39 років, Бразилія

Сандра Лусія Хаммер Моура вийшла заміж за Августо Агвіара Рібейро у 16 років.

Станом на той день, коли чоловік убив жінку, подружжя вже п'ять місяців не жило разом.

Поліція Жардім-Такварі підтвердила журналістам BBC Бразилія, що вона померла від удару в шию.

На мобільному телефоні чоловіка знайшли відеозапис, на якому він зізнається у вбивстві. Він сказав, що Сандра зустрічалася з іншим і він не витримав зради.

Також він заявив, що не дозволить себе заарештувати, оскільки їхнє подружжя має вирушити до "слави Господньої" разом. Після того чоловік повісився у їхній спальні.

Справа Сандри - це випадок "вбивства з подальшим самогубством", коли індивід убиває одну чи більше людину і накладає на себе руки.

BBC Monitoring виявили, що 14 убивств жінок 1 жовтня цього року було скоєно в Латинській Америці, два з них - у Сальвадорі.

Як повідомили журналістам BBC в органах влади Сальвадору, 2018 року щонайменше 300 жінок загинули в цій країні внаслідок убивства.

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Марі-Амелі Вайя, 36 років, Франція

Марі-Амелі зарізав її чоловік, Себастіан Вайя.

Незадовго до того подружжя розійшлося після чотирьох років шлюбу.

Він напав на неї з ножем, а потім в усьому зізнався поліції. А через кілька днів наклав на себе руки в ізоляторі.

Біля дверей крамниці білизни на Рю Біша, що належала Марі-Амелі Вайя, люди залишили море квітів і організували марш пам'яті.

Вбивство Марі-Амелі сталося того самого дня, коли уряд Франції оголосив про нові плани, скеровані на розв'язання проблеми насильства у сім'ях.

Копирайт изображения PHOTOPQR/LE PROGRES/Photo Jean-Pierre BALFIN

Що потрібно для того, щоб убивство жінки потрапило в пресу?

Щоб зібрати ці сюжети, міжнародна команда журналістів і дослідників BBC Monitoring аналізувала телевізійні, радіо, друковані, онлайнові новинні повідомлення й пости у соцмережах усього світу, шукаючи згадки про жінок, убитих вочевидь за ознакою статі, за 1 жовтня 2018 року.

Усього було знайдено 47 повідомлень про жінок, вбитих того дня у всьому світі. Ми розповіли лише кілька з цих історій, тоді як їх значно більше - де не з'ясовані мотиви або не встановили особу вбивці.

Як свідчить найновіший звіт УНЗ ООН, про багато випадків насильства проти жінок не повідомляють у поліцію, тож значна частка такого насильства залишається прихованою.

Ребекка Скіппедж, яка очолювала проект BBC Monitoring, виявила, що цифри показують: "Те, як у пресі висвітлюють життя і смерть жінок, свідчить про ставлення до жінок у різних суспільствах".

"Ми шукали загиблих за один день, але дослідження одного дня тривало місяць, - пояснює вона. - І ми з'ясували, що затримка в часі з повідомленням про вбивство, тон висвітлення чи мізерність інформації часто свідчать про статус жінок у тому регіоні".

Мар'ям Азвер, яка працює в команді BBC Monitoring, займалася зведенням великої кількості фінальних даних.

"Тут важливо звертати увагу не лише на випадки смерті, про які повідомляють, а й на ті, які замовчують", - наголошує вона.

"Є випадки, що не потрапляють у пресу, про які не повідомляють у поліцію, які не перевіряють і не розслідують через небажання чи неможливість. Мимоволі задумуєшся: наскільки важливим має бути вбивство жінки, щоби про нього повідомили у пресі?"

Усі фотографії захищено авторським правом

Кореспондент: Крупа Падхі

Продюсер: Джорджіна Пірс

Дослідження: BBC Monitoring

Журналістика даних: Крістін Жеванс і Клара Гібург. Дизайн: Зої Бартолом'ю. Розробка: Александр Іванов

Що таке Проект "100 жінок"?

Щороку в рамках спецпроекту BBC "100 жінок" ми називаємо 100 найвпливовіших і найбільш харизматичних жінок усього світу та розповідаємо їхні історії.

Цей рік був знаковим для руху за жіночі права у всьому світі, тож у 2018 році Проект BBC "100 жінок" буде присвячено жінкам, які ламають усталені уявлення і своєю небайдужістю, нескореністю та гнівом по-справжньому змінюють світ навколо себе.