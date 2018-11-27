Копирайт изображения Телерадіостудія "Бриз" МО України Image caption Командири захоплених МБАКів Богдан Небилиця та Роман Мокряк

Після захоплення Росією трьох військових суден ВМС України у Чорному морі на території анексованого Криму утримуються більше двох десятків українських моряків.

У вівторок суд має обрати запобіжний захід для них.

24 моряки

Від початку конфлікту українська сторона заявляла, що на захоплених росіянами кораблях було 23 особи, тоді як російські медіа з посиланням на "главу Криму" Аксьонова писали про 24 затриманих.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Відео інциденту неподалік Керченської протоки опублікував Арсен Аваков.

У вівторок прес-служба української Генпрокуратури підтвердила цифру 24.

"На даний час малі броньовані артилерійські катери (МБАКи) "Бердянськ", "Нікополь", рейдовий буксир "Яни Капу", а також 24 військовослужбовці України захоплені військовою окупаційною владою РФ", - написав речник прокуратури Андрій Лисенко.

Імена

Копирайт изображения Телерадіостудія "Бриз" МО України Image caption Артилерійський катер "Бердянськ" разом з екіпажем, а також двома іншими українсткими кораблями росіяни затримали біля Криму в неділю

Ще раніше медіа почали з'являтися імена затриманих українців - журналісти ТСН опублікували список з 18 військових, а група InfoResist розширила його до 22 імен.

Водночас російські ЗМІ оприлюднили імена трьох українських моряків, які отримали поранення під час захоплення кораблів.

У прес-службі українського військового флоту повідомили BBC News Україна, що поки що офіційно не розкривають імен затриманих моряків, оскільки йде узгодження всіх необхідних процедур.

Тим не менше, рідні та знайомі кількох з них підтвердили інформацію про те, що їхні близькі входили до складу корабельної групи, захопленої в Чорному морі.

Андрій Ейдер

Копирайт изображения Фейсбук Андрій Ейдера Image caption Андрій Ейдер

BBC News Україна поспілкувалася з батьком матроса Андрія Ейдера, одного з поранених українських моряків з катера "Бердянськ".

Дмитро Ейдер розповів, що Андрій нібито подзвонив своїй дівчині посеред ночі з російського номеру й розповів, що його прооперували, він - у лікарні.

Втім, батько сумнівається, чи це був справді син. Досі родині вдалося тільки з'ясувати, що в хлопця - уламкові поранення кінцівок.

"Якби він мені подзвонив, я б голос своєї дитини точно впізнав, він гаркавить. Загалом нам не відомо нічого іншого за те, що повідомляють російські медіа", - каже батько Андрія.

Він також наголошує на тому, що його син повинен мати статус військовополоненого.

"Вважаю, що розгляд його справи в російському цивільному суді є незаконним. Справу військовополонених може розглядати лише військовий суд. Ми на стороні військових, саме вони мають цю ситуацію вирішувати ", - відзначає Дмитро Ейдер.

Андрію 18 років. Він встиг послужити на катері "Бердянськ" два місяці.

Хлопець дуже хотів стати саме військовим моряком, пішов служити у ВМС України за контрактом.

Його командири розповідали, що Андрій устиг добре себе зарекомендувати.

BBC News Україна також поспілкувалася з волонтеркою українських ВМС, яка підтримує контакти із тими сім'ями затриманих моряків, які перебувають в Одесі.

Ті наразі не готові контактувати з журналістами, побоюються, що це може нашкодити безпеці рідних.

Командири катерів

Також стало відомо, що командир захопленого МБАКа Богдан Небилиця - один з курсантів Академії ВМС ім. Нахімова у Севастополі, які відмовилися перейти на бік Росії та пішли на службу в український флот.

Копирайт изображения Телерадіостудія "Бриз" МО України Image caption Богдан Небилиця

За даними ЗМІ, Богдана Небилицю призначено командиром одного з двох "Айлендів", які США нещодавно передали ВМСУ - їх очікують в Україні у наступному році.

Про командира іншого захопленого росіянами МБАКа "Бердянськ" Романа Мокряка ще у 2015 році писало видання "Новое время" (тоді він служив на ракетному катері "Прилуки").

"Мокряк п'ять років прослужив на підводному човні "Запоріжжя". Коли в Криму зацвіла так звана російська весна, зі 101 особи її екіпажу переважна більшість вирішила перейти служити у ЧФ РФ, проте Мокряк і ще 29 людей не зрадили Україну", - писав журнал.

Копирайт изображения Телерадіостудія "Бриз" МО України Image caption Роман Мокряк

Саме по МБАКу "Бердянськ" був відкритий вогонь росіянами під час захоплення (у мережі з'явилося фото пошкодження).

Відео

ФСБ Росії також оприлюднило відео "опитування" трьох затриманих українських моряків.

На ньому, за даними ЗМІ: "оперуповноважений 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ старший лейтенант Андрій Драч (перебував на катері "Нікополь"), комендор-сигнальник, матрос катера "Нікополь" Сергій Цибізов, командир дивізіону суден забезпечення військово-морської бази "Південь" ВМС України..., капітан 3-го рангу Володимир Лісовий".

На ньому всі говорять про те, що українська корабельна група в неділю увійшла "в територіальні води РФ" й чула попередження про це зі сторони російських прикордонників.

Копирайт изображения Телерадіостудія "Бриз" МО України Image caption МБАКи "Нікополь" та "Бердянськ" - одні з найновіших суден, які є в українському флоті. Загалом їх шість

Україна та міжнародна спільнота офіційно не визнають води біля Криму, зокрема й біля Керченської протоки, територіальними Росії через анексію Кримського півострова.

Водночас Володимир Лісовий зізнається у тому, що "свідомо ігнорував" радіозапити росіян та "усвідомлював, що дії українського угрупування носять провокаційний характер".

При цьому, видно, що чоловік під час промови читає текст, ймовірно - з телесуфлера.

У ВМС України у відповідь заявили, що "з розумінням ставляться до так званих свідчень наших військовослужбовців..., адже методи роботи спецслужб РФ ні для кого не є секретом".

"У 2014 році в Криму частина наших людей побувала в застінках ФСБ РФ і чудово розуміє тиск та заходи впливу, що окупанти здійснюють під час допитів", - відзначили в українському флоті.

"На відео - наші військові. Ми добре знаємо цих хлопців. Зараз вони зовсім інші, і кожен може побачити наслідки шаленого тиску на них", - додали там.

А в СБУ підтвердили, що на кораблях були представники спецслужби, які займалися "контррозвідувальним забезпеченням".

У вівторок Сімферопольський суд Криму обиратиме запобіжний захід для українських моряків.

З перших рішень можна робити висновок, що кримські прокурори проситимуть для них два місяці під вартою.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.