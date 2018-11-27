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Позиція засновника та виконавчого директора компанії вартістю приблизно 400 млрд доларів, з особистим статком, який становить 35 млрд доларів, не викликає у вас суперечливі почуття з тим, що ця людина водночас є членом Комуністичної партії Китаю, лідер якої хоче "розвивати Китай, розвивати соціалізм та розвивати марксизм?"

Або, простіше кажучи, чому Джек Ма є членом Комуністичної партії Китаю?

Про це публічно заявила газета "Женьмінь жібао", рупор правлячої партії.

Ми не знаємо як довго він є членом партії, але знаємо, що він один з приблизно 88 млн людей, які платять щомісячні внески (або принаймні мають їх платити), відвідують регулярні зібрання та іноді піддають себе "самокритиці".

Джек Ма - жорсткий захисник політики китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо іноземних компаній та американських президентів, що скаржаться на умови доступу до китайських ринків.

Приблизно рік назад, на конференції щодо інтернету, що проходила в Шанхаї, він сказав мені, натякаючи на Facebook, "коли вони приходять сюди, вони мусять казати "Добре, я слідую китайським правилам та законам".

Перед цим він сказав: "Я не в уряді, я не можу говорити від імені уряду".

Дехто може сказати, що це викриття - очевидне, в ньому немає нічого дивного.

Дехто може сказати, що аби чогось досягти в Китаї, вам необхідно бути з комуністами - лідерами, бюрократами, високопосадовцями. Особливо, коли ви хочете випробувати щось надзвичайно нове, як це було 1999 року - створити найбільший у світі онлайн-рітейлер у країні, що контролює інтернет.

Китайці називають це Guan Xi. Це означає зв'язки.

Копирайт изображения AFP Image caption Джек Ма перетворив Alibaba в гіганта онлайн-торгівлі

На цьому шляху Джек Ма допоміг створити компанію-важковаговика, що є дивом. Це приклад китайської економічної довершеності та інновацій. Але його компанія Alibaba також погодилася поділитися інформацією про своїх клієнтів, якщо представники влади попросять, дотримуючись "китайських правил і законів", як він розповів мені минулого року.

Можливо, Ма Юнь, якщо називати бізнесмена його справжнім китайським ім'ям, приєднався до партії, бо вважає, що китайська модель працює. Та модель, яка перетворила країну на велику державу в економічній площині, одночасно забезпечивши ключову роль 100 гігантських державних підприємств у державному контролі над економікою, і збереження при владі правлячої Компартії Китаю.

Ймовірно, трохи пізно ставити це остаточне питання, оскільки Джек Ма має відмовитися від своєї посади виконавчого директора в Alibaba наступного року, але все ж викриття його партійної приналежності є моментом, що інтригує. Адже від членів Компартії Китаю вимагають, щоб вони надавали перевагу інтересам партії понад усе.

Alibaba заперечила, що її бос-суперзірка колись ставив інтереси Компартії Китаю понад інтереси компанії, а точніше акціонерів з Нью-Йоркської фондової біржі, коли мова йшла про важливі рішення. Але це тепер суперечливе, неоднозначне питання, адже інформація щодо приналежності Джека Ма до КПК не згадувалася в брошурі про публічне розміщення акцій компанії в 2014 році.

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