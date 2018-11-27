Бертолуччі: п'ять фільмів, завдяки яким його довго згадуватимуть
Італійський кінорежисер Бернардо Бертолуччі, який помер на 77-му році життя, був одним з найбільш знаменитих та суперечливих європейських киномитців за останні півстоліття.
Ось п'ять ключових фільмів, завдяки яким його довго згадуватимуть.
- Помер режисер Бернардо Бертолуччі
- 100 найкращих неангломовних фільмів за версією BBC
- 10 найкращих фільмів 2018 року
"Конформіст" (1970)
Бертолуччі на той час вже зробив своє ім'я (такими фільмами як "Стратегія павука"), але саме цей візуальний шедевр став його проривом у всьому світі.
"Конформіст" є адаптацією однойменного роману письменника Альберто Моравіа, що побачив світ 1951 року. Дія відбувається у часи фашистської Італії, а сюжет обертається навколо члена таємної поліції, якому поставили завдання вбити його колишнього професора - антифашиста, що емігрував до Парижу.
Цей фільм хвалили за його похмуру естетику, драматичні кадри, яким приписують вплив на такі фільми як "Хрещений батько" та "Хрещений батько-2". Френсіс Форд Коппола навіть найняв кінооператора Бертолуччі Вітторіо Стораро для фільмування "Апокаліпсису сьогодні" у 1979 році.
Завдяки "Конформісту" Бертолуччі отримав свою першу номінацію на Оскар, але за найкращий адаптований сценарій, а не режисуру.
"Останнє танго в Парижі" (1972)
Через два роки Бертолуччі номінували на Оскар за кращу режисуру за фільм "Останнє танго в Парижі", а Марлон Брандо був номінований на кращого актора, через рік після того, як він виграв цю номінацію за роль у "Хрещеному батьку".
Брандо грає американця Пола, що живе в Парижі та чия дружина нещодавно вчинила самогубство. Він починає зустрічатися та займається сексом з дівчиною Жанною (Марія Шнайдер) у порожній квартирі.
Його болісний монолог над тілом дружини був "мабуть, найкращою грою в його житті", - заявив критик Роджер Ебер.
Але темна, сповнена пристрасті історія про любов та горе шокувала глядачів, як тільки фільм вийшов на екрани. Фільм був заборонений в Італії за жорстоку, нині сумнозвісну сексуальну сцену з використанням масла.
Режисер висміював критику роками пізніше, заявивши, що ідея сцени з використанням масла прийшла їм з Брандо в голову вранці перед фільмуванням, і Шнайдер про неї не сказали, тому що він "хотів, щоб в неї була реакція дівчини, а не акторки".
В інтерв'ю 2007 року Шнайдер заявила, що, хоча сексуальна сцена була імітацією, вона відчувала себе "приниженою" і "певним чином зґвалтованою як Марлоном, так і Бертолуччі".
"Останній імператор" (1987)
Епічна історія Пу І, який став імператором Китаю у віці трьох років, була вершиною досягнень Бертолуччі як завдяки оцінкам критиків, так і завдяки комерційному успіху.
Пу І позбавили влади у віці 6 років у 1912 році, але йому дозволили залишитися в просторому "Забороненому місті" у Пекіні. "Останній імператор" став першою кінострічкою, яку дозволили знімати всередині цього палацового комплексу.
Підготовка проекту тривала чотири роки, у фільмуванні взяли участь 19 тисяч учасників "масовки", були пошиті 9000 костюмів.
Через спогади у фільмі розповідається про те, як "Син неба", який розпочав своє життя як правитель половини населення світу, опинився скромним помічником в ботанічному саду Пекіна.
Попри це, Бертолуччі заявив, що це "один з небагатьох фільмів, який має своєрідний щасливий кінець".
Можливо, це була одна з причин, чому фільм засипали Оскарами - він отримав дев'ять нагород - у тому числі за кращий фільм, кращу режисуру і кращу операторську роботу для Вітторіо Стораро.
У своїй промові на церемонії вручення нагород Бертолуччі визнав свої нові тісні стосунки з Голлівудом, жартуючи: "Якщо Нью-Йорк - це велике яблуко, то для мене сьогодні Голлівуд - це великий сосок".
"Розколоте небо" (1990)
Бертолуччі поїхав до повоєнної Північної Африки для приголомшливої адаптації роману Пола Боулза, що побачив світ 1949 року.
Джон Малкович знявся у ролі американського композитора Порта Морсбі (з незрозумілих причин названого на честь столиці Папуа-Нової Гвінеї), а Дебра Вінґер виконала роль його дружини Кіт. Разом вони вирушили в подорож заради саморозкриття, як самовіддані безстрашні мандрівники у пошуках невідомого.
Фільм добре прийняли, і Бертолуччі був номінований на Золотий глобус, а операторська робота Стораро отримала нагороду Bafta. Але фільм не зміг повторити успіх "Останнього імператора".
"Мрійники"(2003)
Італієць продовжив знімати емоційно заряджені фільми про привабливих молодих жінок - "Вислизаюча краса" в 1996 році з Лів Тайлер у головній ролі; "Обложені" у 1998 році, де у головній ролі зіграла Тенді Ньютон; та "Мрійники", який став дебютом Еви Грін на великому екрані.
"Мрійники" були поверненням режисера до радикальної Європи кінця 1960-х років, і, як в "Останньому танго в Парижі" у фільмі був американець, що приїхав до французької столиці (Майкл Пітт).
Пітт був молодшим за Брандо, і його персонаж виявився втягнутим в дивний еротичний трикутник з прекрасними близнюками Ізабель (Ева Грін) та Тео (Луї Гаррель).
Це була, за словами Пітера Бредшоу з Guardian, "найкраща картина Бертолуччі за довгі роки".
Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!