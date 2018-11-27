"Сибірський єдиноріг" співіснував на Землі разом з людьми

Копирайт изображения W S Van der Merwe

Гігантський носорог, який, імовірно був джерелом міфу про існування єдинорога, ще існував 39 тисяч років тому - тобто набагато довше, ніж вважалося раніше.

Відома як "сибірський єдиноріг", ця тварина мала довгий ріг на носі та випасалася на луках Євразії.

Нові свідчення показують, що величезний звір міг зрештою вимерти, тому що був надто вибагливим щодо їжі.

Вчені кажуть, що кращі знання про вимирання цієї тварини можуть допомогти зберегти рештки популяції носорогів на планеті.

Носороги стоять перед великою небезпекою вимирання - вони дуже вибагливі щодо місць свого проживання, - наголосив професор Адріан Лістер з Музею природознавства в Лондоні, який керував цим дослідженням.

"Будь-яка зміна їхнього середовища є для них небезпекою", - сказав він BBC News.

"Сибірський єдиноріг" - тварина з вагою до чотирьох тонн, з надзвичайним єдиним рогом на голові, співіснувала з людьми ще 39 тисяч років тому.

Копирайт изображения Igor Doronin Image caption Скелет носорога в музеї Ставрополя

Що ми знаємо про давніх носорогів?

Раніше вважалося, що цей носоріг, Elasmotherium sibericum, вимер приблизно 100-200 тисяч років тому.

Дослідники провели радіовуглецевий аналіз залишків 23 екземплярів, і виявили, що гігант Льодовикового періоду ще існував в Східній Європі та Центральній Азії принаймні 39 тисяч років тому.

Вони також вперше розшифрували ДНК стародавнього носорога, і показали його відокремлення як виду від сучасних носорогів приблизно 40 мільйонів років тому.

Вимирання "сибірського єдинорога" позначило кінець існування цілої групи носорогів.

Чому вони могли зникнути?

Дослідження також включало вивчення зубів тварин, і підтвердило, що вони випасалися на луках з жорсткою, сухою травою.

"Він ("сибірський єдиноріг". - Ред.) справді пересувався, як своєрідна доісторична газонокосарка…", - сказав професор Лістер.

Особливий раціон носорога може бути причиною його загибелі. Коли клімат на Землі почав змінюватися на більш теплий, а Льодовиковий період добігав кінця, площа пасовищ почала зменшуватися, що призвело до вимирання тварин.

Сотні великих видів ссавців зникли після останнього Льодовикового періоду через зміни клімату, втрату рослинності та полювання з боку людей.

Що це говорить нам про долю сучасних носорогів?

Сьогодні існує всього п'ять інших видів носорогів. Дуже мало хто виживає за межами національних парків та заповідників через постійне браконьєрство та втрату середовища проживання протягом багатьох десятиліть.

Досліджуючи скам'янілі рештки давніх носорогів, вчені можуть дізнатись більше про долю багатьох доісторичних видів носорогів, які колись блукали по планеті і як вони адаптувалися до змін клімату та тиску з боку людей.

Звідки з'явилися міфи про єдинорога?

Легенди про єдинорога, звіра з єдиним рогом, існували протягом тисячоліть.

Дехто стверджував, що ріг носорога може бути основою міфів про єдинорогів. Хоча інші тварини, такі як нарвал, - є більш імовірними претендентами.

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