Книга року ВВС: Хома Брут, винахідник чайника

Image caption Ілларіон Павлюк. Білий попіл. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018

Рецензія члена журі Віталія Жежери на роман Ілларіона Павлюка "Білий попіл", який увійшов до довгого списку Книги року ВВС-2018.

Це дебютний роман відомого тележурналіста, продюсера, документаліста. Цитуємо анотацію до книги: "Приватному детективу Тарасу Білому замовляють розслідування вбивства панночки. Обвинувачують такого собі семінариста Хому Брута".

Копирайт изображения Golos Ukrainy Віталій Жежера - журналіст, критик.

Автор книг "Скоморох, або Театр Ігоря Афанасьєва" (2008), "Мала енциклопедія Театру на Подолі" (разом із Сергієм Васильєвим, 2009), "Господні комарики" (2011), "Микола Яковченко" (2012), "Відкладене літо/Жінкам ніззя" (разом з Ольгою Гембік, 2016).

Отже, автор відштовхується від знаменитого гоголівського "Вія". Втім, детективу Білому ім'я Хоми Брута ні про що не говорить - він не читав Гоголя.

Це своєрідним чином розв'язує авторові руки - можна не заходити в дискусію з першоджерелом і закроювати все так, як заманеться. Звісно, при читанні все одно тримаєш "першого Вія" в голові, і не все й не одразу в тебе стикується одне з одним. Але то, може, й на користь книжці - ніби як додаткова таємниця детективного сюжету.

Передусім, Гоголь з Павлюком розходяться в часі дії. Якщо у першого вбивство панночки, дочки Сотника, сталося, за всіма ознаками, ще за Гетьманщини, щонайпізніше, у вісімнадцятому столітті, то другий переносить події свого роману в середину ХІХ століття. А тоді в Україні вже не було сотенно-полковогоустрою, і сотники служили лише в козачих частинах царськї армії.

Отже, у Павлюка - інший Сотник, інша Панночка, інше вбивство та й Хома Брут теж інший.

Ще після перших презентацій роману в наших ЗМІ доводилось читати, нібито автор хвалився тим, що він будував свою книгу на ретельному дослідження історичних та етнографічних матеріалів.

Можливо, тут колеги-журналісти дещо перебільшили, бо насправді з тими «матеріалами» він обходиться досить вільно.

От, скажімо, оселя Сотника: не низенька хата під соломою, як у Гоголя, а - палац на два поверхи, з мармуровими сходами, вишуканим паркетом, бібліотекою, каміном, журнальним столиком і тому подібними меблями.

В це віриш, бо ХІХ століття все-таки. Але чому Сотник одягнений за модою століття попереднього, та й зброя тут у всіх старомодна, шаблі та однозарядні пістолі?

Втім, отаке взаємопроникнення часових пластів не дратує, воно сприймається як своєрідна гра, іноді досить простодушна. Приміром, є чарівний епізод, коли детектив Білий помітив, що воду на хуторі кип'ятять шляхом занурення в неї розпеченого металевого жезла.

Це наводить детектива на певні думки і він питає в охоронця: "У тебе вдома чайника нема?" Той каже, що нема. "Але ж ти принаймні чув про них? - Про кого? - Про чайники, трясця твоїй матері! - Та хто ж не чув!" - відповідає охоронець.

В цьому діалозі явно йдеться про посудину, в якій вода закипає від розміщеного всередині стержня. Тобто, ці хлопці уявлення не мали, скажімо, про барабанні револьвери, але вже добре знали схему електрочайника. А втім, хіба Котляревський в "Енеїді" робив не те саме - у нього троянці пили сивуху й закусювали опішнянськими сливами.

Якщо у Гоголя "Вій" - це лише якихось сорок сторінок тексту, то тут - усі 350. При тім слід віддати належне Ілларіонові Павлюку - він не втомлюється тримати інтригу свого трилера до кінця. Таке уміння на дорозі не валяється. Як кажуть у подібних випадках початківцям: ви це можете, вам варто продовжувати!

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