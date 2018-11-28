"Омбудсмен" Криму про моряків: їм видали капці, умови нормальні

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"Уповноважена з прав людини в Криму" Людмила Лубіна прокоментувала умови, в яких перебувають затримані й арештовані українські моряки. Про це вона розповіла у розмові з журналісткою Російської служби Бі-бі-сі.

Водночас українська омбудсмен Людмила Денісова наполягає на тому, щоб до затриманих ставилися як до військовополонених.

"Нормальні умови"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Людмила Лубіна - "омбудсмен Криму". Київ не визнає її повноважень на анексованому Росією півострові

"З учорашнього дня 12 [українських моряків] доставлені у слідчий ізолятор. Оскільки це військовослужбовці, - війни немає у нас, але військовий стан Україною оголошено - їм загалом створили абсолютно нормальні умови для перебування в СІЗО", - розповіла пані Лубіна.

"Поміщені всі вони у недавно відремонтовані камери, їм видали тапочки, індивідуальні пакети гігієни. Вчора їм сухі пайки дали, а сьогодні вони вже на утриманні - триразове харчування, яке в принципі у нас непогане…", - додала "кримський омбудсмен".

Вона також розповіла, що оскільки всі українські моряки були у формі, а за правилами пенітенціарних закладів, її носити у СІЗО не можна, їм також видали і одяг, і "все, що потрібно".

Українська влада не визнає місцевих посадовців у Криму, зокрема й тамтешнього омбудсмена, яких Київ вважає "окупаційною владою", встановленою РФ після анексії у 2014 році.

Скарг не надходило

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лубіна спілкувалася з затриманими українськими військовими у залі Сімферопольського суду

Людмила Лубіна також запевнила, що ні від кого зі згаданих 12 українських моряків, яких Сімферопольський суд арештував напередодні, жодних скарг не надходило.

"Ми забезпечуємо нормальні умови, оскільки українська преса говорила, робили заяви офіційні особи, що до затриманих застосовувалися недозволені заходи впливу. Я не знаю, що вони мали на увазі - чи тортури, або якийсь психологічний вплив. Я вчора підійшла практично до кожного і запитала, чи застосовувалися такі заходи, як вони себе почувають, в яких умовах вони перебували... Я з'ясувала, що ніяких недозволених заходів не застосовувалося, ніхто їх не катував, ніхто їх не морив голодом", - розповіла вона у розмові з Російською службою Бі-бі-сі.

"Все було нормально. Але для себе, щоб припинилися потоки цих вигадок з боку України, я як місцевий омбудсмен ці питання з'ясувала", - наголосила пані Лубіна.

Перевозити до Москви?

Копирайт изображения Getty Images Image caption 24 українських моряків та працівників СБУ силою затримали російські прикордонники у неділю ввечері

У вівторок адвокат капітана одного з затриманих росіянами українських катерів припустив, що після арешту їх можуть перевезти до Москви, де й буде розглядатися справа.

Людмила Лубіна сумнівається у такому сценарії.

"А навіщо? Створена слідча група, на місці тут розглядають всі докази, навіщо у Москву? У нас досить-таки компетентні слідчі, оперативні працівники", - відзначила вона.

"Це буде вирішувати начальство, це поза моєю компетенцією", - додала вона.

Представник Росії також пояснила, що перед судом їх тримали у різних ізоляторах, адже "вони групою осіб скоювали злочини, їх разом, в одному приміщенні тримати не можна - це по закону так".

"Тепер, коли запобіжний захід обрано, вони утримуються в СІЗО, як годиться. Тобто вони вже визначилися на два місяці зі своїм місцем проживання", - підсумувала вона.

Арешт

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сімферопольський та Керченський суди арештували всіх українських моряків

27 листопада суди в Криму арештували на два місяці 15 українських моряків (12 - у Сімферополі, ще троє, які мали поранення, - у Керчі).

У середу запобіжні заходи обрали вже для всіх 24 затриманих українців. Адвокати просили для них домашній арешт.

24 українських моряків звинувачують у незаконному перетині кордону РФ, вчиненому групою "із застосуванням насильства чи загрозою його застосування".

За цією статтею їм загрожує до шести років в'язниці.

Київ наполягає, що води біля анексованого Росією Криму не можуть вважатися російським кордоном. Не визнає його таким і міжнародна спільнота.

Україна також наполягає, щоб Росія ставилася до затриманих як до військовополонених.

Копирайт изображения Прес-служба Омбудсмана Україна Image caption Людмила Денісова закликає український уряд виділити кошти на адвокатів, які представлятимуть інтереси моряків

"Вони ніяких кордонів не порушували. Ми наполягаємо на тому, що ставлення до них зі сторони РФ повинно бути таким, щоб виконувалася Женевська конвенція", - наголосила у середу українська омбудсмен Людмила Денісова.

За Женевською конвенцією, військовополонених мають судити військові суди.

Людмила Денисова також наполягає на тому, щоб до трьох поранених українських моряків, які перебувають у Керченській лікарні, допустили архієпископа Сімферопольського і Кримський УПЦ КП Климента.

ФСБ поки відмовляється дати такий дозвіл.

Крім того, Людмила Денісова пропонує уряду виділити 100 тис. грн родинам українських моряків на послуги кримських адвокатів.

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