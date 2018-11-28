Константинополь скасував екзархат російських парафій Західної Європи: що це значить

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Синод Вселенського патріархату скасував екзархат російських парафій у Західній Європі. Таке рішення ухвалили у вівторок, 27 листопада.

Ці парафії підпорядковуються Константинополю і не мають стосунку до Російської православної церкви.

Представники Вселенського патріархату назвали рішення давно підготовленим і технічним.

За їхніми словами, воно прибирає дублювання юрисдикції всередині церкви між митрополитами Константинополя у європейських країнах та екзархатом російських парафій.

Натомість архієпископія православних російських парафій Західної Європи заявила, що не просила про таке, а їхнього керівника - архієпископа Іоана Харіопольського - не попереджали про подібне рішення.

Події відбуваються на фоні розірвання церковного спілкування Російської православної церкви з Константинополем. Після чого одна з громад екзархату російських парафій Західної Європи висловила бажання перейти у підпорядкування РПЦ.

Російська православна церква допускає, що після рішення синоду частина вірян перейде саме до них.

На засіданні синоду Вселенського патріархату 27-29 листопада мають визначити дату проведення у Києві собору помісної православної церкви, а також, можливо, затвердити томос щодо автокефалії.

Що таке екзархат російських церков Західної Європи?

Архієпископія православних російських парафій Західної Європи (екзархат Вселенського патріархату) - автономна одиниця без права автокефалії.

Image caption Синод Вселенського патріархату найближчими днями має також визначити дату проведення у Києві собору помісної православної церкви

Її утворили у 1931 році для опіки православних емігрантів з післяреволюційної Росії у Європі.

Ця церковна юрисдикція протягом своєї історії мала різні статуси, проте спеціальним рішенням від 1999 року патріарх Варфоломій відновив екзархат.

Вона поширюється на низку країн Західної Європи: Францію, Бельгію, Нідерланди, Велику Британію, Німеччину, Норвегію, Швецію, Іспанію, Італію та Данію.

У складі екзархату є десятки парафій та близько ста священиків, більшість з них у Франції. Центр екзархату - у Франції, його очолює архієпископ Іоан Харіопольський.

Він співіснує паралельно з константинопольською митрополією Франції, яку нині очолює митрополит Галльський Еммануїл.

Екзархат російських парафій першим у Вселенському патріархаті озвучив позицію, що Константинополь не буде розривати спілкування з РПЦ.

Там закликали РПЦ дозволити своїм вірянам причащатися у храмах Вселенського патріархату.

Після розриву спілкування РПЦ з Константинополем парафія екзархату у Флоренції спробувала перейти у підпорядкування Російській православній церкві (РПЦ за кордоном).

Технічна формальність?

Співрозмовник ВВС у Вселенському патріархаті вказує, що скасування екзархату є внутрішніми структурними змінами, які давно готувались.

Image caption У Вселенському патріархаті рішення називають давно підготовленим

Ці зміни викликані дублюванням юрисдикцій всередині Вселенського патріархату.

У патріархії наполягають, що майже у кожній країні Західної Європи вже є єпископ Константинополя, й в цих країнах є громади, які належали до екзархату.

Через це виникало багато різночитань, до кого священикам звертатись у разі потреби - місцевого єпископа чи екзарха.

До прикладу, священик в Італії, який належить до екзархату, не міг звертатись до місцевого єпископа, а мав іти до екзарха у Францію. "Це непрактично і неканонічно", - розповіли в Константинополі, вказуючи, що на такі проблеми скаржилась громада у Римі.

Там наполягають, що у 1931 році, коли створювали екзархат, у ньому була потреба - у Європі було всього кілька православних єпископів. Зараз же потреба в екзархаті відпала.

Після рішення синоду усі приходи екзархату підпорядковуються місцевим єпископам Вселенського патріархату.

"Ми не просили"

В екзархаті російських православних парафій на рішення відреагували негативно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption РПЦ допускає, що після рішення синоду частина вірян перейде саме до них

"Це рішення жодним чином не просила архієпископія. Владика Іоан (керівник екзархату - ВВС) не був попередньо попереджений", - йдеться у заяві.

Там додали, що владика Іоан якраз у цей день був у Константинополі для зустрічі з синодальною комісією. Але про рішення він дізнався тільки постфактум під час особистого спілкування з патріархом.

Найближчим часом архієпископ Іоан повернеться до Парижа та проведе засідання ради архієпископії, яка розгляне скасування екзархату.

Архієпископ Іоан Харіопольський закликав усіх священиків та вірян екзархату зберігати спокій.

На рішення синоду вже відреагувала РПЦ.

"Парафіянам і священикам тепер, мабуть, доведеться зробити вибір: влитися в грецьку єпархію або повернутися в Російську церкву, в складі якої майже всі ці парафії були засновані й існували до 1930 року, коли "тимчасово" були прийняті до складу Константинопольського патріархату у зв'язку з важким становищем церкви в Радянській Росії", - сказав заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату протоієрей Микола Балашов, повідомляє "РІА Новини".

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