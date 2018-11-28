Повна бойова готовність: військові розкрили деталі

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У десяти областях України почав діяти воєнний стан. Військові приведені до повної бойової готовності.

Військові частини мають доукомплектувати, а для швидкого реагування у разі наступу здійснити перегрупування.

Перехід до нового режиму мають узгодити з новоствореними радами оборони на місцях.

Деталі від Генштабу

"Бойова готовність повна" - стан найвищої готовності частин і підрозділів при переході з мирного у воєнний стан. В цей час Збройні сили та інші воєнізовані формування мають здійснити доукомплектування і підготовку до боїв.

В Генеральному штабі розповіли, що ЗСУ узгоджують взаємодію з радами оборони областей, де запровадили воєнний стан.

І хоч президент запевнив, що мобілізації не буде, така можливість залишається. Все залежатиме від ситуації та загроз.

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В Генштабі повідомили, що з першим резервом планують збори. Учасникам обіцяють виплатити відшкодування від 3 до 5 тисяч гривень в залежності від посади.

Мова йде про військових, яких призвали до Збройних сил з першої по шосту черги мобілізації та які брали участь в АТО. Також до першого резерву потрапляють ті, хто пройшов строкову службу з 2014 року. Такі військові мають спеціальну відмітку у воєнному квитку.

Всі, хто проходив строкову службу до 2014 року або службу за контрактом, входять до оперативного резерву другої черги. Про їхню мобілізацію не йдеться.

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За словами заступника начальника Генштабу Радіона Тимошенка, військові нарощують сили протиповітряної оборони, а в грудні планують провести навчальні ракетні стрільби по морських надводних цілях.

Він додав, що поки що підстав для того, аби вводити військові адміністрації, немає. Хоча в ЗСУ готуються і до такого варіанту.

На рівні областей та місцевого самоврядування створюються ради оборони.

Перший заступник міністра оборони Іван Руснак додав, що у відомстві розгорнули центр координації та взаємодії.

За його словами, у військових є достатньо сил та транспорту, аби виконати завдання. Тому мова про конфіскацію майна чи транспорту не йде.

Також військові планують розгорнути додаткові госпіталі в районах, де може бути загроза.

Набув чинності

Режим воєнного стану почав діяти в 10 областях України. Відповідні указ президента і закон опублікували в середу у виданні "Голос України".

Згідно з документами, його запровадили строком на 30 діб: з 14:00 26 листопада до 14:00 26 грудня 2018 року.

У законі визначено, що воєнний стан введений не на всій території України, а тільки у: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

Це сталося після того, як 25 листопада російські прикордонники в районі Керченської протоки затримали українські кораблі та моряків, які на них перебували.

Київ заявив, що це була планова і законна морська операція, яка не передбачала жодних військових дій. Однак російські кораблі застосували зброю на ураження та захопили їх.

У Москві наполягають, що кораблі "здійснили спробу незаконних дій" у межах "територіального моря Росії" (яким Кремль вважає води біля Криму) й не реагували на вимоги зупинитися.

Президент України пізно увечері того ж дня провів РНБО, на якому запропонували парламенту ввести воєнний стан. 26 листопада парламент підтримав це рішення.

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