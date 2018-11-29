Україна повністю закрила для іноземців в'їзд до Криму
Державна прикордонна служба України вирішила закрити в'їзд до Криму для всіх іноземних громадян.
У прес-службі відомства BBC News Україна повідомили, що від четверга адмінкордон з Кримом можуть перетинати виключно громадяни України.
"Наші громадяни можуть безперешкодно перетинати державний кордон", - повідомили в прес-службі ДПСУ.
Ті іноземці, які на момент запровадження обмежень опинилися в Криму, можуть без перешкод залишити півострів.
Запроваджені обмеження будуть діяти протягом дії воєнного стану.
Інших обмежень поки не планують, в пунктах пропуску по всьому кордону будуть ретельніше перевіряти людей та транспорт.
"Особлива увага під час контролю приділятиметься групі ризику", - додали прикордонники.
В першу чергу, за їхніми словами, мова йде про громадян Росії.
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Воєнний стан
Ввечері у понеділок, 26 листопада, Верховна Рада схвалила указ президента про запровадження воєнного стану в Україні терміном на 30 днів.
Воєнний стан введений не на всій території України, а лише у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.
Це рішення стало реакцією на захоплення Росією кораблів ВМС України біля Керченської протоки.
Російська сторона запевняє, що українські кораблі не подавали запит на прохід через Керченську протоку і винуватить Київ у провокації.
За інформацією ж начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка це була планова і законна морська операція, яка не передбачала жодних військових дій. Однак російські кораблі застосували зброю на ураження та захопили їх.
За останніми даними, загалом на захоплених українських кораблях перебували 24 українці. У вівторок для 12 з них суд у Сімферополі обрав запобіжні заходи: кожен отримав по два місяці арешту.
Українців звинувачують у порушенні державного кордону Російської Федерації.
Окрім того, Росія оголосила про розміщення в Криму нового дивізіона зенітної ракетної системи С-400 "Тріумф".
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