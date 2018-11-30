"Він марив морем" - мати полоненого українського моряка Андрія Оприска

Два місяці арешту призначив суд у Криму Андрію Оприску, українському моряку, якого затримали у Керченській протоці. Його мати чекає на свого сина на Львівщині.

Село Надітичі, в 50 кілометрах від Львова.

На одній з вулиць старенька хата. До неї - черга з журналістів.

Тут живе мати українського моряка Андрія Оприска. Ольга Василівна - колишня вчителька зарубіжної літератури, а тепер пенсіонерка.

"Всіх пускаю, може хтось мені щось нове розкаже, як буде знати про мого сина", - каже пані Ольга.

У жінки є телевізор, проте немає супутникової антени. На ньому ловить лише один місцевий канал. Про сина там говорять нечасто. Аби дізнатися бодай якусь інформацію, йде до сусідки, в якої є інтернет.

Власне з інтернету вона і дізналася про те, що трапилося із сином, коли опублікували списки захоплених українських моряків.

"Як мені було, коли я почула, що він в полоні? Мені здається, що я ніяк не реагувала. Як загальмована була, не могла ні плакати, ні говорити. З часом лише усвідомила і вже тоді почала перейматися", - розповідає жінка.

Пані Ольга розповідає, що перед тим, як потрапити в полон, син дзвонив їй.

Розповідав, що в понеділок купався в морі та проходив медкомісію. У вівторок отримав зимове обмундирування: форму та черевики. В середу ходив на виставу в Одеський театр.

На наступний день пішов в море. І більше не дзвонив.

Вчора Ольга Василівна бачила сина на відео, епізодично. Його виводили з машини та вели в приміщення суду. Наручників жінка не бачила - вони були під курткою. Каже, що виглядав спокійним.

Напередодні з нею зв'язався адвокат затриманого моряка.

"Адвокат просив передати від Андрія - він з ним десь мав можливість поспілкуватися - що Андрій просив його будь-що розшукати маму і передати їй, що з ним все добре, щоб я не переживала", - каже жінка.

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Ольга Василівна зізнається, що кілька ночей вже не може спати, лише дрімає. Постійно думає про сина.

"Мене заспокоїло те, що я побачила його живого. Ну але який то спокій? Відносний. День і ніч думки одні", - каже жінка.

"Я чекаю найкращих вістей. Але по цих програмах, які передають про військових в полоні... Нічого доброго там не можна знайти. Я впевнена, що вони не винні. Мусили виконувати як військовослужбовці наказ старшого командування. Ну і не порушували законів і дисципліну. Виконували свій обов'язок та й все. Бо вони воєнні",- каже жінка.

Вона переживає, що буде з сином у СІЗО. Не уявляє, як він житиме в камері.

"Ну дуже він такий акуратний. Я от не уявляю, як йому там тепер. Ні зубної пасти, ні зубної щітки, ні води щоби помитися...", - бідкається Ольга Василівна.

У хаті в пані Ольги прохолодно. Каже, запалила лише в кімнаті, куди прийшли журналісти. Тепло економить, бо старий котел бере багато газу.

"За жовтень прийшло заплатити за газ, за світло та й не лишається нічого. То він все пересилав. Мамо, я тобі вишлю. Там 500 гривень чи 200 гривень. Купи собі шоколадку", - згадує пані Ольга.

Переживає за внуків. Молодшому сину Андрій Оприско оплачував навчання у Києві, старшій доньці винаймав квартиру. Де тепер вони братимуть гроші - жінка поки не знає.

Марив морем

Ольга Василівна розповідає, що її син змалку марив морем. Але мати його переконала не вступати в морське училище. Хотіла частіше бачити сина.

Проте Андрій Оприско все одно поїхав до води. Спочатку на заробітки в Іспанію - працював там в одному з ресторанів на узбережжі.

"Задоволений був, бо бачив море в різну погоду. Його основна мета була - стати моряком, бачити море", - розповідає мати.

Про любов сина до моря в хаті матері нагадує коридор. Його Андрій облаштував сам. На вході приклеїв шпалери з кораблями та морською тематикою. На стелю прикріпив штурвал.

У 2016 Андрій Оприско підписав контракт на службу у Військово-морських силах.

Два місяці провів на навчаннях в Миколаєві. Згодом його перевели в Одесу. Спочатку він ходив на кораблі "Шостка", а потім - на новому кораблі "Вишгород".

Жінка каже, що постійно молиться за сина, просить Бога, аби його якнайшвидше відпустили.

Через адвоката передала сину, що вона його чекає, разом із внуками та домашнім котом. Вірить, що син неодмінно повернеться.

Чекають на Андрія Оприска і сусіди. Коли повернеться, обіцяють йому спекти торт "Снікерс".

"Казав Андрій, що дуже файний пляцок. Арахіс, згущене молоко і два коржі чорних. Там ще хрустики з маком входять і арахіс не звичайний, а підсмажений. І зустрінемо його", - каже сусідка Оксана Лукомська.

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