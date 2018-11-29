Саломе Зурабішвілі: "Я не буду президентом, який клеїть дурня"

На президентських виборах у Грузії перемогла Саломе Зурабішвілі. За даними місцевої ЦВК, після підрахунку 100% бюлетенів, вона отримала 59,52% голосів виборців.

Грігол Вашадзе, її суперник на виборах, не визнав результатів голосування: він заявив, що "в Грузії немає президента" і став вимагати проведення дострокових виборів до парламенту.

Саломе Зурабішвілі народилася у Франції в сім'ї грузинських політичних емігрантів і впродовж багатьох років працювала дипломатом у французькому МЗС.

В Грузію вона приїхала у 2003 році - в якості посла Франції. Але вже у 2004 році Зурабішвілі стала міністром місцевого МЗС в уряді Міхеїла Саакашвілі. Тоді ж вона отримала грузинське громадянство.

Кореспондент Російської служби BBC Ольга Івшина зустрілась з Саломе Зурабішвілі в Тбілісі. У своєму першому інтерв'ю після перемоги на виборах вона розповіла, що її головною метою буде вступ Грузії до ЄС і НАТО.

BBC: Вперше президент Грузії матиме настільки обмежені повноваження. Чи означає це, що ви будете декоративною фігурою?

Саломе Зурабішвілі: З одного боку, дійсно, президент за новою конституцією матиме менше виконавчої влади. Але все одно це президент, що напряму обраний населенням і, як ви бачили, з великою перевагою.

І цей президент обраний на шість років у той час, коли Грузія переживає дуже важливий, я б сказала, остаточний перехід до демократії і європейського шляху.

Тому я думаю, що президент буде впливовим у цьому напрямку: по-перше, використовуючи підтримку населення, переконуючи уряд у необхідності певних змін, а по-друге, демонструючи людям приклад змін, що мають статися у суспільстві.

Ми рухаємося в цьому напрямку, в нас пройшли дуже демократичні вибори. Жорстка кампанія, але демократичні вибори, дуже мирні. І явка демонструє, що в нас дуже політично активне населення, яке знає, чого хоче, яке обрало Європу.

BBC: Як президент, що саме ви можете зробити, аби домогтися змін?

Саломе Зурабішвілі: Є два напрямки, за якими президент може бути дуже активним. Перше - це міжнародна політика, це прописано в конституції. Ці шість років будуть дуже важливими для Грузії, яка рухається до інтеграції в Європу, в Європейський союз, в НАТО.

За цей час ми маємо приблизитися до цього наскільки можливо або ж інтегруватися повністю. І я буду найактивнішим президентом в цьому питанні. Я пам'ятатиму, що саме пані Віке-Фрейберга (президент Латвії з 1999 по 2007 рік) привела свою країну до ЄС і НАТО. Це і моя мета.

І, звісно, зробити Грузію більш помітною на карті світу в багатьох аспектах, головним чином у культурній площині. Показати світу, що являє собою народ Грузії, адже люди в багатьох країнах цього не знають. Вони бачили її десь на карті, але насправді вони нас не знають.

Крім того, є багато справ всередині країни. В нас є євроасоціація, готується законодавство, і нам треба змінювати менталітет у тому ж напрямку.

Я виросла в Європі, була французьким дипломатом понад 30 років. Я знаю, що таке європейське суспільство, як нам рухатися ближче до нього, як нам об'єднати народ.

Ми маємо вийти за межі пострадянської ментальності, яка все одно була присутньою протягом останніх 25 років незалежності Грузії.

І ми повинні рухатися до об'єднання населення, тому якщо ми не об'єднаємося всередині країни, ми не зможемо реінтегрувати території, окуповані Росією. І це зараз, можливо, найважливіша і спільна мета грузинського народу.

BBC: Чи вважаєте ви, що Грузія дійсно може вступити до НАТО в найближчому майбутньому? Чи не здається вам, що іноді НАТО використовує Грузію, аби досадити Росії?

Саломе Зурабішвілі: Ні, я не думаю, що НАТО використовує Грузію. Я думаю, що можливо все, інакше я не була б зараз президентом Грузії. Сьогодні час рухається дуже швидко.

Я пам'ятаю прецеденти, коли люди намагалися цього домогтися. Я була французьким дипломатом, коли ми працювали над розширенням ЄС у 2004 році, і багато хто думав, що це неможливо. Саме тому я вважаю, що немає нічого неможливого.

Ми маємо працювати інтенсивно, маємо рухатися поступово, пояснюючи грузинському народові, що означатиме рух до ЄС для їх повсякденного життя. Це те, чого вони хочуть. Ми маємо це забезпечити.

Копирайт изображения AFP Image caption Грузія рухається до Європи - це вибір грузинського народу, каже Саломе Зурабішвілі

BBC: Ви кілька разів згадали Росію. Хто для вас Володимир Путін?

Саломе Зурабішвілі: Ха! Коли я вела переговори з його міністром закордонних справ про виведення російських військових баз, це був, можливо, інший Володимир Путін ніж зараз, тому що тоді Росія погодилася вивести свої військові бази з території Грузії.

Я не думаю, що це сталося б сьогодні, навіть якщо в мене лишилися ті ж самі дипломатичні здібності. Я думаю, що зараз, після російсько-грузинської війни 2008 року, той факт, що Росія вважає незалежними по факту дві окуповані території, блокує будь-яку можливість діалогу з Росією.

Для чогось подібного в майбутньому нам потрібна така ж конфігурація, яка була на той час, коли я була міністром закордонних справ, а саме - мати підтримку і працювати дуже-дуже близько з нашими європейськими і американськими партнерами.

У тій конфігурації, яка є зараз, і з урахуванням агресивного настрою Росії неможливо залишатися наодинці. Тому нам треба бути ближчими до наших партнерів і мати їх поруч за спиною.

BBC: Але без перемовин з Росією неможливо завершити конфлікт.

Саломе Зурабішвілі: Ми повинні вести діалог у майбутньому, але ми не маємо робити це самі, це має бути частиною спільного діалогу. Якщо це станеться, це має проходити за сприяння і за підтримки наших партнерів.

Під час перемовин, які я проводила з Росією, перед і після кожної сесії перемовин я консультувалася з керівництвом ЄС і американським посольством. І інша сторона знала про це і приймала це.

І це ясна позиція Грузії: нас не можна обманути, і я не буду тим президентом, який клеїть дурня.

Нам необхідно вибудувати нашу позицію і узгодити її з європейськими партнерами, і якщо вони почнуть рухатися до діалогу з Росією, то ми маємо бути впевненими в тому, що Грузію не лишили збоку, що принципи Грузії - суверенітет, територіальна цілісність - це частина перемовин, і вони надійно захищені.

BBC: Що важче: бути французьким дипломатом чи грузинським політиком?

Саломе Зурабішвілі: Набагато важче бути грузинським політиком. Це великий виклик, ця країна все ще перебуває на роздоріжжі. І нам все ще потрібно прийняти велику кількість речей, які з позиції французького дипломата сприймаються як даність.

Це дуже цікаво. Грузинське суспільство виказало мені величезну довіру, і я відчуваю цю відповідальність, але також і цю силу.

BBC: Ви дасте Міхеїлу Саакашвілі грузинське громадянство, якщо він про це проситиме?

Саломе Зурабішвілі: Я сумніваюся, тому що, по-перше, спочатку треба розібратися з кримінальними справами проти нього, і це не питання громадянства, це, в першу чергу, питання здійснення правосуддя.

Є очевидна проблема з його заявами, з якими він виступав вчора і сьогодні, закликаючи поліцію і військових зайняти чийсь бік. Він втратив зв'язок з цією країною. Насьогодні він іноземець, який закликає до дестабілізації в країні.

Чого ця країна точно не потребує, так це ще більшої нестабільності. Голоси, які люди вчора віддали, - це голоси за стабільність, за європейське майбутнє Грузії. Саме для цього я тут.

BBC: Дехто каже, що ці вибори - не про вибір між вами і Вашадзе, а про вибір між Іванішвілі і Саакашвілі. Це правда?

Саломе Зурабішвілі: Це і те, і інше. Це і вибір між європейським дипломатом і радянським дипломатом. І це також вибір між минулим - Саакашвілі, режим якого був жорстоким до людей, - і "Грузинською мрією", за якою стоїть Іванішвілі.

Можливо, багато розчарувань зараз у суспільства, але принаймні шість років повної стабільності - це саме те, що потрібно країні. Тому що без цього ми не можемо стати частиною Європи, чого хочуть понад 80% громадян.

BBC: Що, на вашу думку, буде найважчим для вас як для президента і для країни у наступні шість років?

Саломе Зурабішвілі: Найважчими будуть кілька перших тижнів чи місяців, коли нам потрібно буде об'єднатися після тієї, як я сказала, жорсткої кампанії. На мене особисто нападали.

Дуже багато фейкових новин. Це такий радянський тип фейкових новин, про який ми в Європі і в США тепер знаємо. Мене навіть називали агентом КДБ, що для мене було просто чимось неймовірним, але потім я раптом зрозуміла, що є люди, які в це вірять.

Але ці речі можна залишити в минулому, заспокоїтися і почати процес об'єднання, чого в країні не відбувалось вже багато років.

Це буде непросто, тому що це означає, що ми маємо звернутися і до мого опонента, який досі не визнав результатів виборів. Цей процес йтиме повільно, але я присвячу йому всю себе.

BBC: Як думаєте, чи вдасться вам зберегти свою незалежність? Дехто і зараз в ній сумнівається.

Саломе Зурабішвілі: Це забавно, тому що дехто сумнівався в ній ще тоді, коли мене підтримувала "Грузинська мрія", правляча партія. Люди казали: "Її ніколи не підтримають, тому що вона надто незалежна, її не підтримає правляча партія. Вона для них занадто жорстка".

І раптом я стала занадто залежною. Я думаю, що я була незалежною протягом всієї кар'єри, і люди, які знали мене у Франції, можуть це підтвердити.

Я була незалежною, коли Саакашвілі зробив мене міністром. І коли мої принципи припинили поважати, наші дороги розійшлись. Це саме той рівень незалежності, який я маю намір зберегти.

Я готова до співпраці, тому що думаю, що нам потрібна спокійна країна, в якій працюють уряд і парламент, і ми повинні знайти спосіб взаємодіяти. Але я відстою свою незалежність, якщо хтось почне піддавати сумніву мої принципи.

BBC: Як ви сприймаєте той факт, що ви - перша жінка-президент Грузії?

Саломе Зурабішвілі: Чудово!

BBC: Але Грузія асоціюється, як правило, з образом сильного чоловіка.

Саломе Зурабішвілі: Ні, це, звісно, не фейк ньюс, але це хибне уявлення про нашу країну. В історії і культурі Грузії було багато сильних жінок. Нашу країну хрестила жінка. І у найкращі для Грузії часи нами керувала жінка, яку називали королем - настільки вона була сильною.

Тому ніякої проблеми в тому, аби мати жінку-президента, немає. Я думаю, що це має важливе значення для Грузії на світовій арені. У світі всього десять жінок-президентів, і Грузія одна з них.

Я думаю, що це потужний сигнал як для зовнішнього світу, так і для жінок в Грузії. І я думаю, що винесу багато корисного з тієї солідарності, яка існує серед жінок-лідерів країн.

BBC: Чи не думаєте ви, що народ трохи втомився від обіцянок, які лунають з боку заходу? Грузія заявила про бажання вступити до НАТО понад 15 років тому. Лунало багато обіцянок, але реально було зроблено небагато.

Саломе Зурабішвілі: Насправді це не так. Грузія отримала, в першу чергу, хоч і не від НАТО, угоду про асоціацію. І ми бачимо конкретні наслідки цього у повсякденному житті. І вони також знають, що хоча ми не входимо до НАТО, немає альтернативи тому рівню безпеки, який НАТО може забезпечити.

І те, що ми сьогодні бачимо в Україні, тільки підштовхує населення Грузії до думки, що нам потрібно більше НАТО, а не менше.

Тому я не думаю, що громадяни Грузії належать до тих європейців, які розчаровані Європою. Навпаки, вони дуже сподіваються, що зможуть стати ближчими до Європи. І я думаю, що їхні голоси за мене це підтверджують.

BBC: Як ви плануєте зберігати баланс у відносинах з Європою і Росією? Адже Росія ваш сусід.

Саломе Зурабішвілі: Це не баланс. Я знаю, що про мене помилково казали, ніби я хочу балансувати… Це теж фейкові новини, тому що я ніколи не говорила про взаємодію з Росією.

Я не думаю, що допоки Росія поводить себе так на лінії окупації, де щодня викрадають людей, і поки ця лінія, ця постійна загроза, рухається вглиб нашої території, все ближче до Тбілісі, а також з урахуванням того, як Росію поводить себе з Україною, не думаю, що сьогодні ми здатні перейти до співпраці.

Не думаю, що тут є баланс. Ми - захід, ми - Європа, ми проєвропейські. Якщо захід, Європа чи наші американські партнери почнуть в якійсь формі діалог з Росією, ми теж будемо поруч. Будемо слідкувати за ним, аби наші принципи, наші суверенітет, наша територіальна цілісність поважалися.

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