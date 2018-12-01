Львів без пластикових пакетів: як працює обмеження

Image caption Лише для купівлі продуктів для борщу українцю потрібно щонайменше вісім пакетів

Слідом за Києвом у Львові вирішили обмежити використання одноразових поліетиленових пакетів. На кого спрямована заборона і чи відчують її львів'яни?

Вісім поліетиленових пакетів використовує звичайна українська господиня, аби упакувати продукти для приготування борщу.

Цибулю, часник, моркву та капусту складають в окремі пакети, зважують, а потім наліплюють на них стікери з ціною. М'ясо упаковують навіть двічі, аби "не протекло".

В окремій "пластиковій торбі" ці товари несуть додому.

Вдома всі вісім пакетів зазвичай летять у смітник, а згодом забруднюють планету.

За різними підрахунками, за рік у всьому світі використовують приблизно трильйон пластикових пакетів. Більшість з них - лише раз.

Все своє - із собою

Ось уже два роки Ірина бере в магазин кілька полотняних торбин.

Буряк кладе в одну з них і важить, наліпку з ціною кріпить на свій мішечок.

Стікер для капусти приклеює просто до листя і навіть м'ясо бере у свій лоток.

Вона скуповує продукти для борщу і не використовує жодного поліетиленового пакета.

Image caption Ірина вже два роки купує продукти у власні багаторазові торби та лотки

"Не всі знають, що вартість пластикових пакетів вже закладена в ціну, тому поки, на жаль, ентузіасти з полотняними торбинками повинні платити за поліетилен, який не використовують", - каже Ірина.

У відділенні для продажу м'яса на дівчину дивляться підозріло, але товар спаковують в лоток без зауважень. До цього Ірина вже звикла.

Вагу тари фасувальники віднімають. На касі стікери на торбинах пробивають механічно.

Зміни "рекомендовано"

Таких, як Ірина, у Львові - одиниці.

Тож виконком Львівської міської ради ухвалив рішення обмежити комерційне використання одноразових поліетиленових пакетів у торгових мережах.

Image caption У міській раді Львова сподіваються, що в магазинах стануть менше використовувати одноразових пакетів

За словами ініціаторів, поки воно стосується лише великих супермаркетів. Проте згодом його мають впровадити на ринках і в малих крамницях.

Власників супермаркетів просять:

давати покупцям вибір - купувати поліетиленовий чи паперовий пакет;

обмежити використання полістиролу, який шкодить довкіллю;

пропагувати продаж "екоторбин" і пакетів багаторазового використання.

Рішення - рекомендаційне, штрафів за невиконання не передбачено.

"Потрібно максимально пропонувати в магазинах багаторазові або паперові пакети. Все для того, щоб розвинути культуру в суспільстві", - каже заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

"Ми будемо стимулювати велику кількість стартапів, велику кількість різних підприємств, які роблять багаторазові торбинки, упаковки", - додає пан Москаленко.

Щоправда, як саме стимулюватимуть підприємців - чиновники не кажуть. Чіткої стратегії переходу на паперове упакування поки що також немає.

Чи це працює?

Але чи здатні і чи планують супермаркети самотужки привчити покупця не використовувати пластикові пакети? Ми запитали у відомих львівських мереж.

Пакети в "Арсені", що в торговому центрі "Роксолана", можна побачити не лише на стояках поряд з овочами. Їх часто залишають недбалі покупці просто посеред товару: між горіхами, цукерками та хлібом.

Поліетиленових рукавичок у залі небагато.

Альтернатива пластику є лише на відділі хлібобулочних товарів. Там здобу можна упакувати в папір.

Купити паперовий пакет на касі - неможливо. Їх тут просто немає.

З наступного року представники мережі "Арсен" обіцяють запровадити альтернативу пластику в усіх магазинах. На касах пропонуватимуть екоторби та паперові пакети.

Зараз випробовують їх міцність та доробляють дизайн. Вони будуть дорожчими на 2-3 гривні.

Image caption Наразі в магазинах нечасто можна знайти альтернативу пластиковим пакетам

Проте з часом обіцяють розробити систему накопичення бонусних балів на картку для тих, хто користуватиметься паперовими пакетами.

Про такі акції обіцяють робити анонси на внутрішньому радію та власних рекламних щитах.

"Рішення Львівської міської ради фактично ні до чого не змушує. Ми до нього не прив'язуємося, просто самі розуміємо необхідність", - каже прес-секретар мережі "Арсен" у Львівській області Сергій Черешньовський.

Він каже, що переходити на папір вони планували ще до рішення чиновників.

Від ідеї покупців приходити з власною тарою в мережі не в захваті. Мовляв, не можуть бути певні в чистоті чужого посуду.

Крім того, зважування лотка може створити незручності фасувальникам і черги для покупців, кажуть в магазині.

"Готові до європейських традицій"

Пакети в "Ле Сільпо" у ТРЦ Форум Львів охайно складено на стійках разом з рукавицями.

М'ясо, паштети, сири та рибу тут щільно замотують у харчову плівку, а потім кладуть у пакет.

Image caption Практично всі пластикові пакети та рукавички використовують лише раз, а потім викидають у смітник

Поліетилену уникають хіба що у хлібному відділі.

На касі можна купити пакет багаторазового використання.

Відповісти на запитання, чи готові вони виконувати рішення Львівської міськради про відмову від поліетилену, там люб'язно відмовилися.

В "Ашані" поліетиленові рукавички - біля овочів, м'яса, цукерок і хліба.

На перший погляд, їх більше, ніж в інших супермаркетах: вони навіть біля фасованих цукерок. У супермаркеті кажуть, їх поставили, аби клієнти не замастили руки об товар.

Image caption Замінити звичні пакети на більш екологічні - надто дорого, кажуть у супермаркетах

Мережа - французька, тож екологічне законодавство Євросоюзу тут впроваджують заздалегідь.

"Ми були готові, що українське законодавство одного дня перейде на європейські традиції та тенденції", - каже Ольга Бойко, фахівець з корпоративної соціальної відповідальності мережі супермаркетів "Ашан" у Львівській області.

В "Ашані" продають екосумки з текстилю, паперові пакети та пакети багаторазового використання. Пакети, які продають на касах, розкладаються швидше, ніж звичайні, бо в них помістили спеціальні бактерії.

"Маєчки" в "Ашані" хочуть замінити на пакети, зроблені з кукурудзяного крохмалю, які швидко розкладаються.

Проте поки що такої можливості немає. Імпортувати їх занадто дорого. Досліджують ринок та сподіваються на співпрацю з якимось українським стартапом, проте поки жодних пропозицій не надходило.

Продавати м'ясо у лоток клієнта тут відмовляються - мовляв, цей товар вже весь розфасований.

Щодо готових продуктів, таких як курка-гриль чи салат - їх тут так само не кладуть у "чужу тару", бо та може бути брудною.

Потрібно більше

Аналогічні рішення про обмеження використання поліетиленових пакетів ухвалили в місті Дрогобич та в селищі Славське у Львівській області.

Представники супермаркетів майже одноголосно вважають, що рішення місцевих депутатів не змінить ситуацію. Їх потрібно приймати на рівні держави, розробляти покрокову стратегію переходу і втілювати її в життя.

У травні цього року депутати Київської міської ради прийняли рішення "Про використання поліетиленових пакетів в магазинах та точках продажу товарів".

Магазини мали замінити поліетиленові пакети на біологічні полімерні, паперові та багаторазові.

Рішення рекомендаційне. На його виконання депутати дали підприємцям три місяці.

Проте, за словами киян, майже за півроку від впровадження ініціативи, в магазинах не рушили ні на крок до її виконання. Тут досі користуються пластиковими пакетами.

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