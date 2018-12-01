8 міфів про ВІЛ/СНІД: оральний секс, комарі й "очищення незайманою"

Копирайт изображения Getty Images Image caption 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), як і раніше, є проблемою загальносвітового масштабу. За даними ВООЗ, загалом він забрав життя понад 35 млн людей.

Тільки в минулому році близько 1 млн людей по всьому світу померли від захворювань, пов'язаних або викликаних ВІЛ-інфекцією. Зараз близько 37 млн людей в усьому світі живуть з цим вірусом - 70% з них в Африці. Близько 1,8 млн заразилися ВІЛ у 2017 році.

СНІД (синдром набутого імунодефіциту людини) - це пізня стадія розвитку цього вірусу.

З перших днів виявлення цього захворювання у 1980-х роках виникають різні домисли й легенди з приводу того, як саме ВІЛ передається, і що це взагалі таке - жити з цим захворюванням. А це, у свою чергу, призводить до виникнення упереджень і стигматизації хворих.

У Всесвітній день боротьби зі СНІДом, який відзначається 1 грудня, ми хотіли б розвіяти найпоширеніші з них.

Міф: Я можу заразитися ВІЛ, перебуваючи поруч з ВІЛ-інфікованим

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для виявлення ВІЛ необхідний аналіз крові

Це помилкове переконання вже багато років призводить до дискримінації ВІЛ-інфікованих людей.

Попри всі просвітницькі кампанії, в 2016 році 20% британців, як і раніше, вірили, що ВІЛ передається через слину або ж через тілесний контакт.

Але він не передається через дотик, сльози, слину, піт або мочу.

Ви не можете заразитись ВІЛ:

Дихаючи одним і тим самим повітрям з ВІЛ-позитивним;

Обіймаючись, цілуючись або вітаючись за руку;

Через столові прибори;

Через питний фонтанчик;

Через особисті предмети;

Користуючись снарядами в фітнес-клубі;

Торкаючись сидіння унітазу або дверної ручки.

ВІЛ передається тільки через обмін такими тілесними рідинами з ВІЛ-інфікованим, як кров, сперма, фізіологічні виділення з піхви і грудне молоко.

Копирайт изображения PA Image caption У 1991 році принцеса Діана зустрілася в Лондоні з ВІЛ-інфікованими людьми, щоб розвіяти упередження з приводу можливості зараження шляхом побутового контакту

Міф: За допомогою нетрадиційної медицини можна вилікувати ВІЛ

Це абсолютно хибна думка. Народна медицина, як і душ після сексу або інші сумнівні ритуали, ніяк не допоможуть проти ВІЛ-інфекції і не допоможуть запобігти їй.

Особливо небезпечний і тривожний в цьому сенсі міф про "очищення незайманою", який виник в Чорній Африці (країнах Африки на південь від Сахари), а також поширений в деяких районах Індії та Таїланду. Він полягає в тому, що секс з дівчиною, яка не мала до цього сексуальних контактів, нібито може вилікувати від ВІЛ.

Це жахливе повір'я не тільки призвело до випадків зґвалтування юних дівчаток - а в деяких випадках навіть новонароджених дітей, - а й до зараження їх ВІЛ-інфекцією.

Цей міф сформувався зі схожого повір'я, що поширився ще в XVI столітті в Європі, коли різко зросли випадки зараження сифілісом і гонореєю.

Що ж стосується молитов і особливих ритуалів, вони, безумовно, можуть допомогти людині справлятися з важкою життєвою ситуацією, але вилікувати від вірусу вони не здатні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption ВІЛ не передається через шкірні покриви, слину або комарині укуси

Міф: ВІЛ можуть розносити комарі та москіти

Незважаючи на те, що цей вірус передається через кров, в ході декількох досліджень вчені встановили, що ви не можете його отримати через укус комах з двох причин:

1. Коли комаха вас кусає, вона не впорскує вам кров людини або тварини, яких вона вкусила до цього;

2. ВІЛ-інфекція живе в їхньому організмі лише дуже нетривалий час.

Навіть якщо ви живете в районі, де дуже багато комарів і висока концентрація ВІЛ-інфікованих людей, це ніяк одне з одним не пов'язано.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Презервативи допомагають запобігти передачі ВІЛ і захищають від інших захворювань, що передаються статевим шляхом

Міф: Я не можу заразитися ВІЛ через оральний секс

Дійсно, оральний секс менш небезпечний (в сенсі небезпеки зараження), ніж всі інші різновиди сексуальної активності. Частота захворюваності в подібних випадках становить менш ніж 4 випадки на кожні 10 тисяч статевих актів.

Однак ви можете отримати ВІЛ, якщо будете займатися сексом з ВІЛ-інфікованими чоловіком або жінкою, і саме тому лікарі рекомендують використовувати презервативи, навіть під час орального сексу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Презервативом не варто нехтувати в будь-якому випадку

Міф: Я не можу заразитися ВІЛ, якщо вдягну презерватив

Презерватив може не вберегти вас від інфекції в разі, якщо він розірветься, зіскочить або буде протікати під час сексу.

Саме тому успішні кампанії по боротьбі зі СНІДом закликають не просто до використання презервативів, а й просять, щоб люди перевірялися на наявність ВІЛ-інфекції та, в разі її наявності, отримували лікування невідкладно.

За даними ВООЗ, кожний четвертий ВІЛ-інфікований - а це приблизно 9,4 млн людей по всьому світу - не знає про це і, відповідно, несе ризик передачі вірусу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кожен четвертий ВІЛ-інфікований не знає про те, що має цю інфекцію

Міф: Нема симптомів - нема ВІЛ-інфекції

Людина може жити 10-15 років без прояву будь-яких симптомів.

Але в перші тижні після отримання вірусу у нього може виникнути грипозний стан з температурою, головним болем, висипом або болем в горлі.

Інші симптоми проявляються пізніше - у міру того, як вірус все більше послаблює імунну систему: збільшені лімфовузли, втрата у вазі, температура, пронос і кашель.

Без лікування у інфікованих можуть розвинутися такі серйозні хвороби, як туберкульоз, криптококовий менінгіт, важка бактеріальна інфекція або ракові захворювання - лімфома, саркома Капоші і т.п.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки з пригніченим ВІЛ можуть народити здорову дитину

Міф: Люди з ВІЛ помирають рано

Дедалі більше людей, які знають, що у них є ВІЛ, і дотримуються призначеного ним лікування, живуть нормальним повноцінним життям.

За даними Об'єднаної програми ООН по ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС), 47% всіх ВІЛ-інфікованих живуть з пригніченим вірусом, а це означає, що кількість вірусу імунодефіциту людини у них в крові настільки мізерна, що він не проявляється в аналізі крові.

До того ж ВІЛ-позитивні люди з пригніченим вірусом не можуть передавати його здоровим, навіть через статевий акт.

Якщо вони припинять лікування, то рівень ВІЛ-інфекції може підвищитися і знову почати давати про себе знати.

Згідно з даними ВООЗ, у 2017 році 21,7 млн ​​ВІЛ-позитивних людей отримували антиретровірусні препарати - це на 8 людей більше, ніж у 2010 році, тобто приблизно 78% всіх заражених ВІЛ знають про свою інфекцію.

Міф: ВІЛ-позитивні матері завжди передають вірус своїм дітям

Не обов'язково. У жінки з пригніченим вірусом імунодефіциту можуть народитися здорові діти.

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