Ілларіон Павлюк - письменник, який осучаснив "Вія"

Копирайт изображения Ілларіон Павлюк

Трилер у стилі нуар "Білий попіл" містить все: вбивство, загадку, любов, містику і уроки.

Головні герої Тарас Білий та Настя закохуються на хуторі, у якому є щось лихе, диявол.

Таємниця поглиблюється з кожною загадковою смертю - після того, як детектив Білий прибуває, щоб розв'язати вбивство молодої жінки.

У цьому детективі зіткнулися професійне, логічне і те, що не має пояснення, каже Павлюк. Цим історія і захоплює читача.

"Білий попіл" увійшов до довгих списків Книги року ВВС-2018.

BBC News Україна:Як у вас з'явилася ідея для книги?

Ілларіон Павлюк: Ми з товаришем, з яким ділимо кабінет, вранці завжди обговорюємо ідеї та п'ємо каву, а найчастіше обговорюємо кіно.

Ми обговорювали російській фільм "Вій" 2014 року (за мотивами повісті українського письменника Миколи Гоголя), який мені страшенно не сподобався.

І він сказав фразу про те, що ми не знімаємо нічого свого, і вони (росіяни) присвоюють нашого письменника. Виникла ідея написати сценарій, над яким я мучився тиждень.

BBC News Україна: Як народилась сама книга?

І. П.: Зрозумів, що форма сценарію мені не йде, не подобається, що ця форма виходить на передній план, і я не розумію про що хочу розповісти. Тож я зробив інакше.

Я придумав написати як є, від першої особи, щоб краще уявляти собі героя. І вже потім перетворити це на сценарій.

Це все з'явилося за півтора місяця. Я показав це своєму другові Михайлу Бриниху, він письменник і літературний критик, який сказав, що це цікаво і треба видавати.

А для мене видати книгу - це така мрія, яка ще мала б десь чекати шансу.

Image caption Ілларіон Павлюк. Білий попіл. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.

BBC News Україна: Які були нюанси?

І. П.: Він мені поставив питання, на які в мене були відповіді, але я розумів, що він їх не знає, прочитавши текст. Відповідно я почав доробляти, доробляти серйозно, глибоко опрацьовуючи всіх героїв. Ще пройшов місяць і все було готово.

Мене це надихнуло просто фантастично!

BBC News Україна: Хто такий Тарас Білий (головний герой книги)?

І. П.: Оскільки я писав слово "Я", від початку Тарас був моєю кращою половиною. Так, як ми б хотіли себе бачити, такий він і був, так він і поводився. І я зрозумів десь на середині (написання книги), що він занадто позитивний, таких людей не буває.

І тоді я збагнув, що він має бути людиною, яка не цінує себе. Вважає, що він якийсь негідник, який був десь на каторзі. Через те народилась людина, яка не цінує власне життя, не цінує нікого, і його змінює кохання. Він зустрічає Настю на хуторі і про все забуває, стає геть іншим і дозволяє собі забувати про зброю, стати необережним.

Бо той Тарас, яким він був на початку, мав би втекти, коли зрозумів, що щось коїться лихе на цьому хуторі. Він не мав би за що триматися.

У цьому детективі зіткнулися професійне, логічне, і те, що не має пояснення. Він повірив у власні відчуття, що він кохав, і пробачив себе.

BBC News Україна: Хто така Настя - головна героїня роману?

І. П.: Насправді в неї немає реального прототипу в житті, але я дуже чітко уявляю її. Вона дитина великого кохання. Вона була така, тому що батьки дуже кохали її та одне одного. Тому вона виросла щаслива, впевнена, смілива, і потім вона потрапляє на роботу до сотника, який теж бачить в ній доньку.

Настя для мене - це уособлення всього гарного в українських жінках, які здатні в момент небезпеки взяти на себе все що завгодно. Вона сильна, вона не дасть спуску Тарасу, а з іншого боку вона буває і ніжна. Вона мені дуже подобається.

Я хотів її створити саме такою, немислимою.

BBC News Україна: Ви б її полюбили в реальному житті?

І. П.: Вона мені страшенно подобається! Можна сказати, що я в цього персонажа закохався і тому дуже натхненно його промалював, всі ці моменти ніжності.

BBC News Україна: Чи вам подобається стиль фантастики нуар і чому?

І. П.: Мені подобається такий стиль, бо він дає широкий арсенал інструментів для того, щоб дивувати і вражати. Ти можеш донести свою думку дуже яскраво, але я не можу сказати, що я виключний прихильник фікційних історій. Новела, яка вийшла останньою, вона абсолютно не вигадана. Вона на основі дуже важливих і справжніх подій мого життя, і в такому стилі я теж планую продовжувати писати.

BBC News Україна: Який найважливіший урок книги?

І. П.: Найголовніше, це історія про вміння визнавати помилки і одночасно вміння пробачати їх собі. Коли ми гриземо себе, картаємо за щось, то це диявол, який змушує нас страждати, зневажати себе, не робити висновків з помилки, а повертатися до неї думками і жити там. Для мене в романі диявол - це Томаш, який приходить розколупати душі і забрати тих, хто не витримає.

BBC News Україна: Ви потрапили в журналістику, бо дуже любили писати?

І. П.: Так, це точно. Обоє моїх батьків були журналісти, але вони мене відмовляли. Я дуже любив писати.

Журналістикою як такою я не займаюсь давненько. Мабуть, вона була якимось етапом, після якого має початися письменництво.

Копирайт изображения Ілларіон Павлюк

BBC News Україна: Ви не дописали свою першу книгу?

І. П.: Ось я сподіваюсь, що сьогодні поставлю крапку і напишу слово "кінець". Уже видавництво мені каже: "Май совість".

Я її писав в університеті, як то кажуть "хай герої ведуть тебе за собою". І вони ходили, ходили, незрозуміло куди…

BBC News Україна: Про що ця історія?

І. П.: Після того, як я написав "Білий попіл", то зрозумів, чого не вистачає цій історії, і головний герой перетворився в людину з глибокою особистою драмою.

У нього є генетична хвороба, з можливістю 50 на 50 що вона ніяк не проявиться, або ж почнеться раптова жахлива деградація, і протягом півроку він стане ідіотом. Він бачив, як це сталося з його батьком, і впевнений, що це станеться і з ним. І він вв'язується в найпершу космічну експедицію, найдальшу для людства.

Це відбувається в майбутньому, і він отримує страхування на випадок, якщо з ним щось станеться. Тоді його дружина та донька отримають гроші.

І він потрапляє в експедицію в місце, де трапляєтеся все найгірше, що може трапитись, бо це місце, де страхи людські стають реальністю, а у нього тих страхів багацько.

Ця історія про людину, яка, потрапивши у найгіршу халепу в своєму житті, починає усвідомлювати, цінувати та вірити в себе і в життя набагато більше, ніж вірила до того.

Я почав це писати, бо була мрія писати, але не знав, як до цього підступитися. І тоді я просто почав.

Розмовляла Анастасія Жогаль

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