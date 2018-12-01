НеПроґавте: азовська криза та Томос для України

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Цього тижня весь світ спостерігав за протистоянням в районі Керченської затоки, а Україна очікувала на запровадження воєнного стану та Томос.

У неділю, 25 листопада, російські прикордонники захопили українські кораблі та моряків, які на них перебували.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Наразі Міноборони не проводить дій щодо часткової мобілізації

Українських моряків судили в анексованому Криму, а потім перевезли до Москви.

У відповідь на атаку на кораблі, в окремих областях України запровадили воєнний стан строком на 30 діб. Чи передбачає він комендантську година, мобілізацію і цензуру - читайте в наших статтях:

В очікуванні Томоса

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вселенський патріархат не назвав точну дату проведення собору помісної православної церкви України

На іншому березі Чорного моря, у Стамбулі, в ті самі дні відкрився синод Вселенського патріархату, на якому розглядали українське питання. Засідання синоду - зібрання найвищих ієрархів - тривало 27-29 листопада у резиденції Вселенського патріарха.

Унікальний діагноз

З цієї історії 14-річного хлопця Вови, який має унікальний для України синдром Опіца-Каведжіа, ви дізнаєтесь, як дала собі раду його мама.

Копирайт изображения НАТАЛІЯ КОМАРЕНКО Image caption Вова дуже любить дивитись на своє зображення на фото та відео. На змінку - Вова зі своїм старшим братом.

Зима не для рішень

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майже 10% людей у північній півкулі страждає від сезонної депресії

Здатність зробити правильний життєвий вибір залежить не лише від наших аналітичних здібностей, але й часу, коли ми його обмірковуємо. Як свідчать дослідження, деякі рішення краще ухвалювати взимку, тоді як інші - в теплу пору року.

Коли світ був на порозі війни

Копирайт изображения Getty Images Image caption Війська НАТО проводять навчання в Норвегії 1984 року

Військова тренувальна операція НАТО 35 років тому ледве не спровокувала початок Третьої світової війни. Оглядач BBC Future аналізує раніше засекречені документи, які пояснюють, що сталося насправді.

Муза скульптора

Каміла Клодель була коханкою Огюста Родена, його музою та найбільш обдарованою ученицею. За трагічною історією її життя приховано величезний талант жінки-скульптора.

Копирайт изображения MUSÉE CAMILLE CLAUDEL Image caption На відміну від Родена, в роботах Клодель не так багато відвертого еротизму

Роден, без сумніву, допоміг розкритися таланту молодої жінки, але їхні бурхливі стосунки збагатили і його роботи.

Медична сенсація

Копирайт изображения THE HE LAB Image caption Професор Хе Цзянькуй добре відомий в науковому світі

Китайський науковець оголосив, що йому вперше вдалося створити генетично модифікованих дітей.

За словами вченого, дівчатка-близнята Лулу і Нана народилися кілька тижнів тому, але їх ще ніхто не бачив.

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