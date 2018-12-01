#НеПроґавте: азовська криза та Томос для України
Цього тижня весь світ спостерігав за протистоянням в районі Керченської затоки, а Україна очікувала на запровадження воєнного стану та Томос.
У неділю, 25 листопада, російські прикордонники захопили українські кораблі та моряків, які на них перебували.
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Українських моряків судили в анексованому Криму, а потім перевезли до Москви.
У відповідь на атаку на кораблі, в окремих областях України запровадили воєнний стан строком на 30 діб. Чи передбачає він комендантську година, мобілізацію і цензуру - читайте в наших статтях:
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В очікуванні Томоса
На іншому березі Чорного моря, у Стамбулі, в ті самі дні відкрився синод Вселенського патріархату, на якому розглядали українське питання. Засідання синоду - зібрання найвищих ієрархів - тривало 27-29 листопада у резиденції Вселенського патріарха.
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