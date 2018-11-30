Обмеження на кордоні: як росіянам тепер в'їжджати до України
У п'ятницю зранку президент Петро Порошенко і керівництво Держприкордонслужби заявили про обмеження на в'їзд до України для чоловіків із Росії віком 16-60 років.
Це викликало багато запитань, оскільки не було чітко зрозуміло, чи це повна заборона на в'їзд громадян РФ відповідної категорії.
Начальник відділу з питань взаємодії із ЗМІ Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснив BBC News Україна, що російські чоловіки все ж зможуть в'їжджати.
"Вони можуть в'їхати в Україну", - сказав він.
- Україна обмежить в'їзд чоловікам із Росії віком 16-60 років
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Пан Демченко уточнив, що до росіян на пунктах пропуску будуть застосовані заходи особливого контролю, серед яких є інтерв'ю та детальна перевірка інформації.
Мається на увазі перевірка людей у базах даних прикордонників та правоохоронців, у тому числі й базі даних Інтерполу, для того, аби з'ясувати, чи "не порушували вони українського законодавства".
Прикордонники проводять звірку деталей їхніх попередніх поїздок, а також мети перебування в Україні.
"Якщо є найменша підстава, що вони можуть нести найменшу загрозу Україні, якщо вони до цього порушували українське законодавство, або ж вони не можуть чітко пояснити мету своєї подорожі в Україну, то таким особам буде відмовлятись в праві перетину державного кордону", - сказав він.
Особлива увага росіянам
Серед іноземців, які хочуть перетнути український кордон, виокремлюють групи ризику, яких в першу чергу будуть перевіряти.
Саме до такої групи ризику й належать російські чоловіки віком 16-60 років.
Але з 2014 року Державна прикордонна служба України проводить детальну перевірку всіх громадян Росії, за словами пана Демченка, "оскільки їхня країна є агресором стосовно України".
Таким чином, заходи особливого контролю за громадянами Росії, які застосовувались раніше, продовжують здійснюватись і зараз, але вже в "межах воєнного стану".
"Те, що озвучили сьогодні, - це в рамках законодавства про правовий режим воєнного стану", - сказав представник прикордонників.
Перевіряють на кордоні в першу чергу людей з групи ризику, але такі ж заходи застосовуються і до інших громадян Росії, а часом й представників інших країн.
Кількість відмов росіянам у в'їзді
У Держприкордонслужбі відзначають зменшення кількості росіян, які приїжджають до України.
За словами пана Демченка, кількість громадян Росії, яким відмовляють у в'їзді, залежить від того, які "категорії громадян хочуть заїхати в Україну".
Наприклад, 29 листопада перетнути кордон з Україною намагалося близько 1,5 тисячі громадян Росії, відмовили ж у в'їзді 75 людям.
28 листопада в Україну не пустили 33 громадянина Росії, 27 листопада - близько 80.
За даними Державної служби статистики, у 2017 році на територію України заїхали понад 1,46 млн громадян Росії.
Реакція Кремля
За словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, "ті кульбіти, які ми бачимо сьогодні в Києві й взагалі в цілому, на жаль, в Україні, це повна дисфункція державного устрою, яка є наслідком диких, не можна сказати, що непродуманих, диких рухів керівництва країни".
У четвер Держприкордонслужба вирішила закрити в'їзд до Криму для всіх іноземних громадян.
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