Обмеження на кордоні: як росіянам тепер в'їжджати до України

Копирайт изображения Getty Images Image caption З 2018 року у всіх громадян Росії при в'їзді в Україну знімають відбитки пальців

У п'ятницю зранку президент Петро Порошенко і керівництво Держприкордонслужби заявили про обмеження на в'їзд до України для чоловіків із Росії віком 16-60 років.

Це викликало багато запитань, оскільки не було чітко зрозуміло, чи це повна заборона на в'їзд громадян РФ відповідної категорії.

Начальник відділу з питань взаємодії із ЗМІ Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснив BBC News Україна, що російські чоловіки все ж зможуть в'їжджати.

"Вони можуть в'їхати в Україну", - сказав він.

Пан Демченко уточнив, що до росіян на пунктах пропуску будуть застосовані заходи особливого контролю, серед яких є інтерв'ю та детальна перевірка інформації.

Мається на увазі перевірка людей у базах даних прикордонників та правоохоронців, у тому числі й базі даних Інтерполу, для того, аби з'ясувати, чи "не порушували вони українського законодавства".

Прикордонники проводять звірку деталей їхніх попередніх поїздок, а також мети перебування в Україні.

"Якщо є найменша підстава, що вони можуть нести найменшу загрозу Україні, якщо вони до цього порушували українське законодавство, або ж вони не можуть чітко пояснити мету своєї подорожі в Україну, то таким особам буде відмовлятись в праві перетину державного кордону", - сказав він.

Особлива увага росіянам

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для українських прикордонників російські чоловіки належать до групи ризику

Серед іноземців, які хочуть перетнути український кордон, виокремлюють групи ризику, яких в першу чергу будуть перевіряти.

Саме до такої групи ризику й належать російські чоловіки віком 16-60 років.

Але з 2014 року Державна прикордонна служба України проводить детальну перевірку всіх громадян Росії, за словами пана Демченка, "оскільки їхня країна є агресором стосовно України".

Таким чином, заходи особливого контролю за громадянами Росії, які застосовувались раніше, продовжують здійснюватись і зараз, але вже в "межах воєнного стану".

"Те, що озвучили сьогодні, - це в рамках законодавства про правовий режим воєнного стану", - сказав представник прикордонників.

Перевіряють на кордоні в першу чергу людей з групи ризику, але такі ж заходи застосовуються і до інших громадян Росії, а часом й представників інших країн.

Кількість відмов росіянам у в'їзді

У Держприкордонслужбі відзначають зменшення кількості росіян, які приїжджають до України.

Копирайт изображения Держприкордонслужба Image caption Вчора у в'їзді в Україну відмовили 75 росіянам

За словами пана Демченка, кількість громадян Росії, яким відмовляють у в'їзді, залежить від того, які "категорії громадян хочуть заїхати в Україну".

Наприклад, 29 листопада перетнути кордон з Україною намагалося близько 1,5 тисячі громадян Росії, відмовили ж у в'їзді 75 людям.

28 листопада в Україну не пустили 33 громадянина Росії, 27 листопада - близько 80.

За даними Державної служби статистики, у 2017 році на територію України заїхали понад 1,46 млн громадян Росії.

Реакція Кремля

За словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, "ті кульбіти, які ми бачимо сьогодні в Києві й взагалі в цілому, на жаль, в Україні, це повна дисфункція державного устрою, яка є наслідком диких, не можна сказати, що непродуманих, диких рухів керівництва країни".

У четвер Держприкордонслужба вирішила закрити в'їзд до Криму для всіх іноземних громадян.

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