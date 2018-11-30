"Для мене це особиста драма". Росіяни про обмеження на в’їзд до України

Копирайт изображения Getty Images Image caption Україна суттєво обмежує рух росіян на свою територію

Україна запровадила обмеження на в'їзд російським чоловікам у віці від 16 до 60 років. Українська та Російська служби BBC News запитали у росіян, що регулярно їздять до України, як нова заборона може вплинути на їхнє життя.

За даними російського ФСБ, щорічно з України до Росії приїздить близько двох мільйонів людей. Втім, ця статистика може враховувати одних і тих самих людей, які в'їжджали кілька разів.

Лише за 2017 рік до України приїхали 2,3 млн росіян, а у 2016 їх було 1,8 млн (за даними російської Єдиної міжвідомчої інформаційно-статистичної системи).

Українська сторона дає трохи нижчі оцінки: голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал розповідав, що в Україну за 2016 рік в'їхали понад 1,5 млн росіян. У 2017 році - вже трохи менше, 1,49 млн росіян.

Росіяни часто приїздять з діловими візитами, відпочивати чи й зовсім переселяються сюди.

Найбільше приватних поїздок - до родичів та друзів.

Тепер багато хто з них, ймовірно, не зможе потрапити до України.

Копирайт изображения Tutu.ru Image caption На одному з російських сайті з продажу залізничних квитків вже попереджають по обмеження на подорожі до Росії

Точні правила й критерії, за якими не пускатимуть на Україну, ще мають пояснити - голова Прикордонної служби України говорив, що заборона може не торкнутися тих, хто їде, наприклад, на похорон чи з інших "гуманітарних" причин.

Як же ці обмеження можуть вплинути на подорожі росіян до України?

Олексій, 37 років, юрист: Новий рік у Львові і в Саратові - різні свята

Олексій - юрист. Кілька років тому він переїхав в Україну, одружився з українкою.

Російський паспорт зберіг та періодично їздить до Росії у справах та до родичів.

Зараз він якраз там, а повертатися планує десь за тиждень.

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На питання, чи не боїться, що тепер не пустять назад в Україну, відповідає: "Новий рік у Львові і Новий рік в Саратові - це різні свята. Зустрічати його з "Іронією долі" і ретро-записами Кобзона - це дійсно викликає побоювання".

Далі він міркує вже як юрист: "Будь-яка демократія може відмовити іноземцю у в'їзді з міркувань безпеки, або навіть без пояснення причин".

Він пов'язує бажання України обмежити в'їзд для росіян з тим, що саме зараз вирішується питання з Томосом - "щоб уникнути заворушень на релігійному грунті, це цілком зрозуміло".

Зустрічати Новий рік з "Іронією долі" і ретро-записами Кобзона - це дійсно викликає побоювання. Олексій, росіянин

Але, вважає Олексій, підходити треба по-різному до кожного конкретного випадку.

"Наприклад, громадянин Росії, який їде перший-другий раз в Україну і не дуже зрозуміло навіщо - це зовсім не той же громадянин Росії, який має близьких родичів в Україні, посвідку на проживання й постійно їздить через кордон. І, при цьому, не притягався в Україні ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності ", - пояснює юрист.

"Цілком очевидно, що це два різних громадянина Росії і не слід чесати всіх під одну гребінку", - додає він.

Пропуск для "добропорядних росіян" пропонує організувати через збір даних про мету візиту: "Якщо людина їде до родичів і готова надати документи про них та іншу інформацію про себе... - це цілком достатні підстави, на мій погляд, не перешкоджати її в'їзду".

"А ось різного роду "туристи" й інші особи, які ухиляються від надання докладних даних про себе і свою подорож, будуть так відсічені цим фільтром", - розмірковує Олексій.

Борис, підприємець, 26 років: Їздитиму з ізраїльським паспортом

Копирайт изображения Getty Images Image caption Борис каже - жінки-прикордонниці м'якше діють під час перевірок

У Бориса, росіянина, в Києві росте син. Йому чотири з половиною роки.

Борис їздить в Україну раз на кілька тижнів.

Літати незручно і дорого, каже він, тому що треба летіти через інше місто. Але з прикордонниками в аеропорту менше проблем, ніж у поїзді або на автомобільному кордоні, вважає він: "Якось з більшою повагою ставляться".

"Коли їдеш на поїзді, проблем більше, люди грубіші: один раз мені погрожували зняти з поїзда. Я вирішив більше не ризикувати і тепер так не їжджу", - говорить Борис.

"В'їзд, за великим рахунком, залежить від настрою прикордонника і твоєї впевненості. Зазвичай я прямо кажу, що їду до сина. У мене купа українських штампів в паспорті, це дуже допомагає, звичайно. Питають, чи був у Криму, я завжди говорю, що так - в дитячому таборі, років 15 назад. Після цього всі розслабляються і пропускають. Цей патерн прокатує завжди", - ділиться порадами підприємець.

"Ще я намагаюся ходити до прикордонниць-жінок - може, це якийсь сексистський стереотип у мене, але вони якось з більшим розумінням ставляться й м'якше - мені так здається, - згадує Борис. - Таким чином, я перетинаю кордон весь час - щоразу хвилююся, щоразу проходжу".

В останній раз він літав до Києва у жовтні й тоді вперше заповнював міграційну картку.

Я спробую в'їхати знову, а потім ще раз. Й так - поки не пропустять Борис, росіянин, який їздить у Київ до сина

Він все ще сподівається потрапити в Україну навіть після введених обмежень.

"Ніякого плану немає - якщо мене завернуть під час воєнного стану, я втрачу квитки й мені доведеться повернутися. Потім я спробую в'їхати знову, а потім ще раз. Й так - поки не пропустять".

"Далі придумаємо щось, доведеться десь на нейтральній території зустрічатися", - планує Борис.

"Сподіваюся, що коли-небудь ця дебільна ескалація закінчиться (з нашої російської сторони, перш за все), але це я не контролюю".

У його планах - отримати громадянство Ізраїлю та використовувати для в'їзду в Україну ізраїльський паспорт.

Василь Литвиненко, інтернет-маркетолог: Не заспіваю щедрівок за різдвяним столом

Копирайт изображения Фейсбук Василя Литвиненка Image caption Василь Литвиненко переживає, що тепер не зможе відвідати рідних у Дніпрі

Василь родом з Дніпра, зараз живе і працює в Москві.

"У Дніпрі живуть мої близькі родичі. Колись ми жили разом, ще за СРСР, буквально в сусідніх будинках, але потім, з відходом старшого покоління роз'їхалися по різних містах. І, звичайно ж, там близькі друзі, з ким пройшли мої дитинство і юність", - розповідає він.

"Я завжди кілька разів на рік приїжджав відвідати своїх рідних та близьких, на дні народження і Різдво, а вони, відповідно, приїжджали в гості до нас. Описати, наскільки важливі для мене ці зустрічі, просто неможливо", - додає Василь.

Для мене це особиста драма. Мої родичі вже не зовсім молоді люди, пенсіонери, й один Бог знає, скільки нам ще відміряно часу, щоб зустрітися... Василь,, живе і працює в Москві

Він зізнається, що йому важко робити висновки, наскільки обґрунтовані обмеження: "Адже Україна в стані війни з Росією, й те, як себе повинна вести країна щодо агресора, має вирішуватися не на моєму рівні... Швидше за все, за умов гібридних технологій та провокацій Росії це виправдано, але мені від цього не легше".

"Для мене це особиста драма. Мої родичі вже не зовсім молоді люди, пенсіонери, й один Бог знає, скільки нам ще відміряно часу, щоб зустрітися, обнятися і просто поговорити", - зазначає Василь.

"Ніколи не зможу собі пробачити, якщо раптом трапиться щось з моїми близькими людьми, а я не зможу бути поруч. Я насправді найбільше зараз цього боюся", - зізнається він.

"Як на мене це може вплинути? Я не заспіваю щедрівок за різдвяним столом, я не приїду до жінки, яку вже багато років називаю своєю мамою, на ювілей", - підсумовує чоловік.

Ігор, 32 роки, юрист: Манівцями в Україну їздити не будемо

Копирайт изображения Getty Images Image caption Україна запровадила жорсткий контроль на кордонах після конфлікту біля Керчі та введення воєнного стану у прикордонних регіонах

Ігор родом з Харкова, але давно отримав російське громадянство. Його дружина - з українським паспортом, а в їхньої дитини російське громадянство.

Раніше, до 2013 року, він часто приїжджав до Харкова до своєї майбутньої дружини, іноді просто відвідати її на вихідні.

Проблеми з в'їздом почалися відразу після Євромайдану - з'явилися нові огляди й вимоги до документів, що підтверджують мету візиту.

"Я перестав їздити без гострої необхідності. Дружину на той час я вже перевіз в Москву", - згадує він.

В Україні залишилися батьки дружини, її старша сестра з дітьми: "Вони нас чекають в гості завжди".

Манівцями, якщо що, в Україну не їздитимемо - немає сенсу. Ігор, росіянин

Востаннє був в Україні влітку й провів тут три дні: "Але якщо чесно, ентузіазм їздити туди пропав. А ця заборона ще більше посилює це відчуття. Навіть за бажання туди не потрапиш".

"Чи впливає ця ситуація на настрій дружини? Звичайно, їй хотілося б, щоб на свята, ювілеї ми їздили всією сім'єю. Думаю, що на її моральному сприйнятті це може позначитися. Але вона одночасно й з розумінням ставиться. Манівцями, якщо що, в Україну не їздитимемо - немає сенсу ", - говорить Ігор.

Після закриття прямого авіасполучення росіянам потрапити в Україну можна або літаком через Мінськ, або поїздом, або на машині.

"Їдеш, обкладений з ніг до голови документами, посвідченнями", - описує свої подорожі Ігор.

"Взагалі було б простіше, якби все стало, як раніше, коли були більш доброзичливі відносини. Коли просто було менше проблем. Будь-які заборони, які стосуються кордонів і сполучення між країнами, мають велике значення й настрій не покращують", - говорить Ігор.

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