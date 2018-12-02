У Bellingcat підтвердили, що українські кораблі обстріляли в міжнародних водах

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українські кораблі після захоплення доставили у порт міста Керч

Кораблі ФСБ Росії обстріляли український військовий корабель "Бердянськ" 25 листопада у нейтральних водах, йдеться у розслідуванні дослідницької групи Bellingcat.

Розслідувачі проаналізували записи радіоперехоплення переговорів російських прикордонників та доступні відеозаписи інциденту у Керченській протоці, а також заяви спецслужб Росії і України.

Запис перемовин росіян, опублікований Генеральним штабом ЗСУ, дає підстави стверджувати, що російський корабель "Дон" двічі здійснив таран українського буксира "Яни Капу".

Перший таран відбувся о 07:35 за розташуванням 44° 56'00 "N 36° 30'08" E і другий - о 7:44 в 44° 56'06 "N 36° 30'05" E.

З записів також слідує, що російський корабель "Ізумруд" отримав пошкодження від зіткнення з іншим російським кораблем.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Відео інциденту неподалік Керченської протоки опублікував Арсен Аваков.

Ще одним свідченням цього етапу інциденту є відео, на якому "Дон" навмисно здійснив таран українського "Яни Капу".

На відео можна ідентифікувати саме корабель "Дон" завдяки 30-мм кулемету, видимому в кадрі, який також присутній на більш ранніх фотографіях цього корабля.

Базуючись на позиції сонця Bellingcat робить висновок, що таран мав місце протягом години після сходу сонця, який 25 листопада в цьому районі був о 7:46. У самому ролику відразу після зіткнення невідомий голос (можливо капітан "Дону") кричить "вісім двадцять один", що може означати час.

Копирайт изображения Bellingcat Image caption "Яни Капу" до таранів з боку російських кораблів

Bellingcat стверджує, що на відео також видно, що український буксир вже мав пошкодження, щонайменше, від двох окремих ударів. Ці ушкодження можна побачити, порівнявши відео і фотографії неушкодженого судна за день до інциденту.

Копирайт изображения Bellingcat Image caption Пошкодження в задній частині корабля "Яни Капу"

Копирайт изображения Bellingcat Image caption Інші пошкодження корабля "Яни Капу"

"Яни Капу" таранили ще щонайменше один раз.

На відео, опублікованому телеканалом "Звєзда", знятому на годину або дві пізніше, коли сонце піднялося вище, видно, що буксир отримав додаткове пошкодження у задній частині.

На фото, опублікованих виданням Kerch.FM, видно пошкодження, отримані кораблем російської берегової охорони "Ізумруд". Місце пошкодження (високо в зоні правого борту) відповідає удару великого російського корабля, а не маленького українського катера.

Копирайт изображения Kerch.FM Image caption Пошкодження корабля берегової охорони Росії "Ізумруд", отримані під час зіткнення з іншим російським кораблем

Того ж дня росіяни заблокували прохід через Керченську протоку за допомогою великого вантажного судна.

Відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року (UNCLOS), учасниками якої є Україна і Росія, територіальні води простягаються не більше ніж на 12 морських миль (Bellingcat) від узбережжя.

На відео російського телеканалу "Звєзда" видно, що один з українських катерів був неподалік цивільного судна "Авіона".

Використавши сайт відстеження позицій кораблів MarineTraffic, розслідувачі роблять висновок, що український катер на той момент знаходився не тільки в територіальних водах анексованого Криму, але і материкової Росії.

Копирайт изображения MarineTraffic/Bellingcat Image caption Місцерозташування судна "Авіона"

При цьому підписана у 2003 році угода між Україною і Росією визначає Азовське море і Керченську протоку як спільний водний шлях і гарантує свободу мореплавства.

Після 18:00 українські кораблі спробували залишити район і повернутися в Одесу. Саме тоді кораблі ФСБ почали їх переслідувати, відкрили вогонь і захопили.

Росія стверджує, що інцидент мав місце в територіальних водах Криму, що Україна заперечує, хоч і не вважає води навколо півострова російськими.

ФСБ офіційно опублікувала послідовність подій того дня, вказавши географічні положення кораблів на різних етапах інциденту.

ФСБ підкреслює, що перша спроба перехоплення, а також попереджувальні постріли й, нарешті, постріли на ураження по "Бердянську", відбулися в "територіальних водах Росії".

Проте це не збігається з даними, які вони самі й опублікували.

Копирайт изображения Bellingcat Image caption Розташування кораблів на різних етапах інциденту 25 листопада, за даними ФСБ.

Зокрема, найсерйозніший інцидент - стрілянина по "Бердянську" - мав місце в точці 44° 51,3'N, 36° 23,4'E.

Це означає, що під час обстрілу "Бердянськ" знаходився на відстані 22,72 км від узбережжя анексованого Криму і більш ніж в 500 м за межами територіальних вод, які Росія вважає своїми.

Крім того, можливий запис сигналу лиха з борту обстріляного корабля, опублікований виданням Liga.net, містить координати N 44° 51'00'', E 36° 23'04''.

Це місце знаходиться поза межами 12 морських миль, тобто в міжнародних водах.

Копирайт изображения Bellingcat Image caption Місце, де російські кораблі обстріляли український "Бердянськ" знаходилось за межами 12-мильної (22,2 км) зони територіальних вод Криму

Після обстрілу "Бердянська", росіяни захопили українські кораблі.

На фото захоплених кораблів у порту Керчі видно багато отворів від куль малого калібру в корпусі "Бердянську", а також принаймні одну велику діру.

Ця велика діра, на думку Bellingcat, підтверджує, що російські прикордонники стріляли не для того, аби знерухомити українські кораблі, а скоріше, на ураження команди.

У самому повідомленні ФСБ говориться що корабель берегової охорони "Ізумруд" погрожував "Бердянську", що застосує "зброю на ураження", якщо український корабель не виконає його вимогу зупинитися.

Обстріл в міжнародних водах

На основі усіх цих даних Bellingcat робить висновок, що українські кораблі дійсно входили в територіальні води Росії й анексованого Криму в Керченській протоці.

Проте такі дії, заявляє Bellingcat, з юридичної точки зору, були прийнятними відповідно до угоди 2003 року, між двома країнами.

Також Bellingcat стверджує, що український буксир "Яни Капу" навмисно протаранили не менше чотирьох разів протягом як мінімум години.

Розслідувачі роблять висновок, що на основі інформації, наданої самою ФСБ Росії, постріли по "Бердянську", найбільш ймовірно, мали місце в міжнародних водах.

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