Хочете гарно заробляти? Вчіться на генного інженера

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Нові кар'єрні можливості відкриваються перед тими, хто володіє знаннями, необхідними у сфері генного редагування, яка стрімко розвивається й обіцяє зробити революцію в медицині.

Лежачи на лікарняному ліжку під крапельницею, Браян Мадо трохи напружено посміхається. У вену Браяна надходить рідина з мільярдами крихітних фрагментів ДНК, які повинні увійти в його геном і відредагувати цю своєрідну біологічну інструкцію, що міститься в кожній клітині людського тіла.

44-річний уродженець Фінікса (штат Аризона) все життя прожив із рідкісним, небезпечним для життя генетичним захворюванням - синдромом Гантера.

У листопаді минулого року він став першим у світі пацієнтом, який отримав новий тип лікування, при якому гени в його організмі піддаються редагуванню.

У його кров додали мікроскопічні "молекулярні ножиці", які відріжуть частинку ДНК у клітинах його печінки й вставлять ген, який повинен полагодити "зламаний" від народження ген.

"Ми на порозі нового рубежу генної медицини", - говорить Сенді Макрей, директор Sangamo Therapeutics, біотехнологічної компанії, яка розробила цей метод лікування.

І хоча поки рано говорити про те, наскільки успішним буде редагування геному Браяна Мадо, те що сталося з ним - серйозна віха в новій сфері науки, яка, як вважається, зробить революцію в медицині.

У міру того, як дедалі нові методи лікування будуть переходити з дослідницьких лабораторій у звичайні лікарні по всьому світу, потреба у кваліфікованих інженерах-генетиках стане надзвичайно гострою.

Ми на порозі нового рубежу генної медицини

У британському уряді прогнозують, що до 2030 року генна та клітинна терапія створять тільки у Великій Британії понад 18 тисяч нових робочих місць.

На думку американського Бюро трудової статистики, попит на біомедичних інженерів у країні зросте на 7%, а на вчених-медиків - на 13%, що разом створить близько 17500 нових робочих місць.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Інститут Френсіса Кріка - найбільша біомедична дослідна установа в Європі - тут під одним дахом працює близько 1250 вчених і 250 інших співробітників

Проте виникне і потреба в тих, чия робота - не в медичних лабораторіях. Треба буде переробляти й осмислювати великі масиви даних, які будуть отримувати в ході досліджень, оскільки лікування буде ставати все більш і більш персоніфікованим, підстроєним під індивідуальний геном пацієнта.

"Генна терапія швидко стає визнаною сферою медичних досліджень і при цьому - індустрією, яка постійно зростає і розвивається", - говорить Мішель Калос, президент Американського товариства генної та клітинної терапії, професорка генетики Стенфордського університету.

"Збільшення кількості нових компаній, які займаються генною терапією, а також розвиток тих, що вже існують, призведе до збільшення числа робочих місць для наукових співробітників у цій сфері. Індустрії генної терапії потрібні найрізноманітніші молоді фахівці - генетики, молекулярні біологи, вірусологи, біоінженери, хіміки. Ну і, звичайно, фахівці з ведення бізнесу", - додає вона.

Такий ажіотаж навколо редагування геному пояснюється просто: адже це дасть можливість виправити генетичні дефекти, які зараз не лікуються, - наприклад, гемофілію або муковісцидоз.

Це дасть можливість виправити генетичні дефекти, які зараз не лікуються

У багатьох провідних фармацевтичних компаніях світу вважають, що в майбутньому генне редагування стане головним інструментом охорони здоров'я.

Згідно з деякими прогнозами, в найближчі п'ять років глобальний ринок генного редагування зросте вдвічі й досягне обсягу в 6,28 мільярда доларів.

На початку цього року британський уряд оголосив про те, що інвестує 76 млн доларів у створення центру клітинної та генної терапії, аби прискорити розробку нових методів лікування.

У США Національний дослідницький інститут геному людини прогнозує значне збільшення попиту на фахівців у цій сфері.

У світі зараз вже апробовані або проходять клінічні випробування близько 2700 різних методів генної терапії. З їхньою допомогою сподіваються лікувати найрізноманітніші захворювання - від раку до м'язової дистрофії та серповидноклітинної анемії.

Більшість дрібних компаній генної терапії роблять це в партнерстві з гігантами фармацевтичного ринку - такими як Bayer, GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck і Novartis (і часто на їх гроші).

Досить швидкого пошуку по сайтах рекрутингових агентств, аби зрозуміти: більшість цих фармацевтичних компаній активно шукають фахівців з генної терапії для себе.

Одна з причин такого попиту полягає в тому, що генна терапія настільки широка сфера, що вимагає експертів з самих різних галузей науки.

Генна терапія - настільки широка сфера, що вимагає експертів з самих різних галузей знання

"Це по-справжньому багатопрофільна сфера діяльності", - говорить Гюнеш Тейлор, дослідниця з Інституту Френсіса Кріка в Лондоні.

Тейлор застосовує техніку генного редагування для своїх досліджень хромосом статі, що в підсумку має допомогти людям з проблемами безпліддя або з вадами розвитку, подібними синдрому Рокітанського, коли дівчатка народжуються без матки.

"Нам потрібні фахівці з молекулярної біології, інженери й вчені-комп'ютерники, які допоможуть нам проаналізувати величезні масиви даних, що надають сучасні методи генетичної модифікації", - говорить вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри ажіотаж навколо методів генного редагування, у таких проектів як і раніше багато критиків

Зарплата таких фахівців, звичайно, залежить від їх кваліфікації, але, судячи з усього, вона буде вищою за середню - через те, що в цій галузі потрібен високий рівень підготовки.

Наприклад, лікарі-генетики можуть розраховувати на річну зарплату між 39 870 і 134 770 доларів, а біофармацевти, які допомагають аналізувати дані геному, будуть заробляти від 35 620 до 101 030 доларів на рік, вважають в Національному дослідницькому інституті геному людини.

"З приводу генного редагування багато шуму, - відзначає Тейлор. - Але, у міру того як все більшу кількість методів апробують, нам будуть потрібні фахівці з медичної етики, які допоможуть справлятися з деякими проблемами, що виникають".

Ми врешті-решт зрозуміємо, як справлятися із захворюваннями, які раніше вважалися невиліковними

Тейлор застосовує у своїй роботі CRISPR-Cas9 - досить нову технологію редагування геному, що базується на імунній системі бактерій (цей механізм захисту бактерії використовують для редагування генів у чужих організмах).

Відкриття цієї технології п'ять років тому докорінно вплинуло на швидкість і вартість редагування геному, дозволивши вченим з недосяжною раніше точністю прибирати з геному проблемні гени або створювати розриви в ланцюжку ДНК в тих місцях, куди необхідно вставити нові гени.

Відкриття CRISPR-Cas9 дало серйозний поштовх дослідженням зі встановлення дефективних генів при різних захворюваннях.

Звичайно, далеко не всі хвороби можна зупинити, просто прибравши з геному ці дефективні гени, але технологія CRISPR-Cas9 дала надію на лікування людей і на те, що ми врешті-решт зрозуміємо, як справлятися із захворюваннями, які раніше вважалися невиліковними.

"Зараз - неймовірно надихаючий і цікавий час для фахівців з молекулярної біології, - говорить Тейлор. - Мені хотілося стати вченою приблизно з 15 років, і я потрапила в наукову сферу генетичного редагування практично випадково. Так, у мене трапляються дні в лабораторії, коли доводиться копітко виконувати одну і ту ж роботу, але всі дні - різні, і моя робота дозволяє мені знаходити відповіді на дуже важливі питання".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Технологія CRISPR-Cas9, яку винайшла американка Дженніфер Дудна, зробила революцію в редагуванні геному

І тим не менше масштаб того, як буде в найближчі роки використовуватися потенціал редагування геному, залежить від законів.

Як і раніше втручання в ДНК людини викликає суперечки в суспільстві - значною мірою тому, що невідомо, чим це втручання може закінчитися в довгостроковій перспективі.

Наприклад, ненавмисні або непередбачені зміни можуть спровокувати перетворення клітин в ракові або негативну реакцію імунної системи на новий ген.

Виникають і етичні питання, особливо коли мова йде про редагування генів на етапі яйцеклітини або сперматозоїда.

Адже крім боротьби із хворобами ця технологія може бути використана для створення дітей із певними рисами зовнішності - припустімо, із заданим кольором очей або зростом.

У таких регіонах планети, як Європа, редагування геному у рослин, тварин і людини строго регламентовано. У США закони трохи більш гнучкі й дозволяють проводити деякі клінічні випробування.

Світовий лідер у генному редагуванні - Китай. На початку цього року з'ясувалося, що там дозволили клінічні випробування технології CRISPR-Cas9 на 300 пацієнтах, аби спробувати вилікувати ряд захворювань.

Крім того, китайські вчені вже використовували цю технологію для лікування 86 пацієнтів з раком та ВІЛ.

Хоча багато хто з китайських фахівців пройшли навчання за кордоном, зараз вони виховують собі зміну всередині країни.

Лікарі-генетики можуть розраховувати на річну зарплату між 40 і 135 тисяч доларів, а біофармацевти, які допомагають аналізувати дані геному, будуть заробляти від 35 до 101 тисячі доларів на рік

Уряд Китаю зробив редагування геному одним із пріоритетів в п'ятирічному плані, передбачивши інвестування мільярдів доларів у ці дослідження.

Але в міру того, як технологія генного редагування переміщується з лабораторій в лікарні, все голосніше чути голоси незгодних із самою ідеєю втручання в індивідуальний код ДНК людини.

Варто зазначити, що застосування генетики для діагностики хвороб, що передаються у спадок, призвело до швидкого збільшення числа фахівців, про яких ще кілька років тому ніхто не чув, - консультантів з генетичних питань.

"Пацієнтам і медикам доводиться приймати непрості рішення, і їм потрібна допомога тих, хто вміє аналізувати інформацію про гени", - підкреслює Крістін Петч, віце-президент Європейського товариства генетики людини й консультант з генетичних питань.

Американське Бюро трудової статистики оцінює потребу в таких консультантах як одну з 20 таких, що найшвидше зростають у країні. Бюро прогнозує, що потреба в них до 2026 року виросте на 29%.

"Генна терапія часто пропонує пацієнтам зробити непростий вибір, і їм потрібно буде враховувати ризики так само, як і при будь-якому іншому лікуванні, їм потрібен хтось, хто розумітиме ці ризики", - попереджає Петч.

"Професіоналам сфери охорони здоров'я теж буде потрібно розширити свої знання генетики, а для експертів в цій сфері відкриються нові можливості".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Capital.

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