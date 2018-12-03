Шампанське, шампунь і шоколад: чим британці запасаються до "брекзиту"

Копирайт изображения SSPL/Getty Images Image caption За 45 років перебування в складі ЄС британці звикли до товарів з континентальної Європи

Британці забивають підвали та комори заморськими продуктами. Так вони готуються до прощання з континентальною Європою після 45 років спільного життя.

У березні Велика Британія виходить зі складу Євросоюзу, а 11 грудня парламент обере сценарій розлучення: затяжний та полюбовний або різкий й хаотичний. У другому випадку - якщо Палата громад відхилить угоду з ЄС про перехідний період - передноворічні закупівлі подарунків можуть перевторитися у навалу на британські супермаркети.

За якими товарами будуть бігти в першу чергу, з'ясовувала Російська служба Бі-бі-сі.

Чим запасаються?

Тим, що зникне з полиць і застрягне на кордоні, якщо після "брекзиту" 29 березня 2019 року між Великою Британією та ЄС знову з'явиться митниця.

Копирайт изображения Print Collector/Getty Images Image caption Keep Calm and Carry On - стримані британці рідко панікують

Зараз третину їжі в країну завозять з континентальної Європи, а частка свіжих продуктів ще вища - 40%.

За роки існування єдиного ринку супермаркети звикли до безперешкодного переміщення товарів з континенту. За 4 місяці, що залишилися до виходу з ЄС, вони ніяк не зможуть пристосуватися до нових умов, якщо парламент відхилить умови розлучення з ЄС 11 грудня.

Більшість британців поводиться стримано. Лише у 2% населення передбачливість взяла гору над холоднокровністю і вони почали запасатися їжею, демонструє опитування IGD.

Жустіна Ковальчук - одна з них. Під столом в неї лежить коробка з кавою і французьким варенням. У шафі чекає "брекзиту" запас шампуню. Вона була впевнена, що друзі її засміють, але виявилося, що багатьом не до жартів.

"Час від часу всі про це замислюються, всі трохи нервують", - говорить вона.

З наближенням години Х група запасливих супротивників "брекзиту" у Facebook дедалі активніше зростає - там уже майже 2,5 тисячі учасників.

Вони діляться один з одним порадами і 16-сторінковою брошурою "Готуємося разом", складеної на основі свіжих інструкцій шведського відомства цивільної оборони.

Туди зокрема потрапив перелік продуктів, потрібних для зберігання на випадок надзвичайної ситуації: крекери, твердий сир, макарони, консервовані супи, чай, кава і горіхи.

Вижити без сиру та хамону

Навіть найбільш похмурі скептики не вірять в голод після "брекзиту". Велика Британія виробляє досить їжі і навіть випускає власне ігристе вино чудової якості.

Більшість тих, хто роблять запаси, дбають не про виживання, а про звичний комфорт: раптом улюблені продукти зникнуть з магазинів або подорожчають.

Газети навперебій складають переліки європейських напоїв та делікатесів з групи ризику: бордо та к'янті, камамбер й пармезан, прошуто та хамон.

Ліберальна Guardian радить запасатися оливковою олією, рисом та консервами з помідорів, квасолі і тунця.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Замовлений вами спосіб життя тимчасово відсутній в наявності. Приносимо свої вибачення". Ця робота Бенксі з'явилася в Лондоні ще 7 років тому

Шотландський Scotsman пропонує забити підвал шампанським і бельгійським шоколадом, запастися борошном, сіллю, цукром і туалетним папером.

Влада заспокоює населення: приводів для хвилювання немає. Уряд сам не планує запасати продовольство і громадянам не радить.

"Продовольча безпека Великобританії на висоті завдяки різноманітності постачальників, як вітчизняних, так і закордонних. І вона залишиться такою, залишимо ми ЄС з угодою або без", - сказав представник Міністерства виходу з ЄС.

Забиті холодильники

Супермаркети поки що не помітили значного збільшення попиту ані на делікатеси, ані на товари першої необхідності, стверджує галузева організація британських рітейлерів. Однак і в них нерви на межі.

"Головна проблема безладного "брекзиту" - це постачання свіжих продуктів, що швидко псуються", - говорив нещодавно Дейв Льюїс, який керує найбільшою в країні мережею супермаркетів Tesco.

У всій Великій Британії аж до кінця березня не залишилося ані метра вільної складської площі для зберігання замороженої або охолодженої продукції, сказав в кінці листопада депутатам парламенту Іен Райт, керівник британської галузевої федерації виробників продовольства.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Внаслідок "брекзиту" в Британії можуть суттєво зрости ціни на фрукти та овочі, що швидко псуються

Повернення митниці на кордон загрожує порожніми полицями. Головним торговим маршрутом через порт в Дуврі щодня проходить понад 10 тисяч вантажівок, з них значна частина везе їжу. Тільки цитрусових, наприклад, привозять по 300 фур на день.

Навіть незначні перебої на цьому маршруті, як сталося під час страйку французьких поромників у 2015 році, або скорочення поставок овочів і фруктів, як було в минулому році через погодні катаклізми в Європі, призводило до дефіциту в британських супермаркетах.

Вибір їжі був як завжди шикарним, однак зникнення з полиць одного-двох товарів одразу ж ставало темою для перших шпальт в газетах.

"Кабачкова криза охопила Британію. Біля порожніх прилавків пхикає покупець", - писала в січні минулого року газета Guardian, що уникає "жовтих" тем.

Таблоїд Sun нагнітав паніку фірмово нескінченним заголовком: "ПОГАНІ НОВИНИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛІВ ОВОЧІВ. Спочатку зникли шпинат та цукіні, а тепер - помідори і перець. І все через погану погоду в Іспанії".

Трохи більш масштабний дефіцит гарантовано стане головною темою для газет.

А якщо не зникне, то подорожчає

Супермаркети готуються, як можуть. За словами Льюїса, Tesco давно думає про створення товарних запасів, але активно займеться цією проблемою вже після Різдва, якщо до того моменту стане ясно, що узгодити полюбовне розлучення з ЄС не вдалося.

Алкогольна мережа Majestic Wine вирішила додатково закупити до "брекзиту" 1 млн пляшок французького, іспанського та італійського вина.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британці не люблять відмовляти собі в задоволенні

І навіть якщо перебоїв вдасться уникнути, ціни на імпортні продукти в разі хаотичного розриву з Європою в березні неодмінно виростуть, попереджають експерти.

"Супермаркети, звичайно, можуть забити склади консервами, але ось молоко, сир та фрукти - зовсім інша справа, - каже Кетрін Шаттлворт, аналітик сектора роздрібної торгівлі з агентства Savvy.

І якщо хаотичний "брекзит" призведе до дефіциту продовольства, супермаркети підвищать ціни, щоб зменшити ажіотаж, попереджає вона.

Крім того, повернення митниці і проблеми з транспортуванням товарів через Дувр і Євротунель змусять рітейлерів везти продукти літаками, що неминуче позначиться на їхній вартості.

Уряд на цьому тижні визнав, що будь-який "брекзит" завдасть шкоди економіці Великої Британії, але безладний розрив стане особливо болючим. Накопичення запасів на випадок катаклізму лише посилює страждання, відзначають економісти, тому що до збитків від розлучення з Європою додасться неминуче уповільнення бізнес-активності після місяців бурхливої ​​підготовки.

За оцінкою Центру досліджень економіки та бізнесу (CEBR), британські компанії до моменту "брекзиту" створять додаткові товарні запаси майже на 40 млрд фунтів. В останні місяці це сприяло зростанню британського ВВП, однак після березня ефект вичерпається і згасання є неминучим.

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