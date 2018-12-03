Фотографи досліджують найкреативніші будівлі світу

Конкурс фотографії "Мистецтво будівництва" оголосив 12 фото, які дійшли до фіналу.

Конкурс, який проводить Chartered Institute of Building (CIOB), відзначає творчість у будівельній галузі, а переможець отримає грошову премію в 3 500 фунтів стерлінгів.

Фіналісти випередили тисячі інших учасників конкурсу і тепер мають перемогти в інтернет-голосуванні.

Ось 12 кадрів, які дійшли до фіналу.

Захід сонця над хмарочосом, який зняв у Санкт-Петербурзі Михайло Проскалов

Копирайт изображения Mikhail Proskalov

Старі телевізори, зняті у Біжарі, Іран, Джамшид Фараджванд

Копирайт изображения Jamshid Farajvand

"Отвір надії", зроблено в Кумі, Іран, Расол Баяті

Копирайт изображения Rasol Bayati

"Різдво у риб'ячому скелеті", Нью-Йорк, Ї Черн Янг

Копирайт изображения Yi Cherne Juang

"Палац Конфетті" в Утрехті, Нідерланди, Ганс Віхманн

Копирайт изображения Hans Wichmann

"Урбаністична гора", знята в Баку, Азербайджан, Хамед Йонесі

Копирайт изображения Hamed Younesi

"Авала",Сербія, Дейвід Мередіт

Копирайт изображения David Meredith

"Спіраль" сходи в Единбурзі, Шотландія, Шахбаз Маджид

Копирайт изображения Shahbaz Majeed

"Понаднормова робота", Манітоба, Канада, Беверлі Джей

Копирайт изображения Beverly Jay

"Біла жінка", знято в Медині, Саудівська Аравія, Хосейн Фарахані

Копирайт изображения Hossein Farahani

"Мешканець даху", знятий в Нюрнберзі, Німеччина, Ана Чанкветадзе

Копирайт изображения Ana Tchankvetadze

"Лебеді" у Неаполі, Італія, фотограф Роберто Конте

Копирайт изображения Roberto Conte

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