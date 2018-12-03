Фотографи досліджують найкреативніші будівлі світу

  • 3 грудня 2018

Конкурс фотографії "Мистецтво будівництва" оголосив 12 фото, які дійшли до фіналу.

Конкурс, який проводить Chartered Institute of Building (CIOB), відзначає творчість у будівельній галузі, а переможець отримає грошову премію в 3 500 фунтів стерлінгів.

Фіналісти випередили тисячі інших учасників конкурсу і тепер мають перемогти в інтернет-голосуванні.

Ось 12 кадрів, які дійшли до фіналу.

Захід сонця над хмарочосом, який зняв у Санкт-Петербурзі Михайло Проскалов

Хмарочос та два будівельні крани Копирайт изображения Mikhail Proskalov
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Старі телевізори, зняті у Біжарі, Іран, Джамшид Фараджванд

Чоловік читає в своєму будинку біля стіни, в яку вбудовані телевізори Копирайт изображения Jamshid Farajvand
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"Отвір надії", зроблено в Кумі, Іран, Расол Баяті

Прикрашена стеля Копирайт изображения Rasol Bayati
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"Різдво у риб'ячому скелеті", Нью-Йорк, Ї Черн Янг

Великий арочний стеля в торговому центрі Копирайт изображения Yi Cherne Juang
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"Палац Конфетті" в Утрехті, Нідерланди, Ганс Віхманн

Будинок з зеленою зовнішньою стіною Копирайт изображения Hans Wichmann
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"Урбаністична гора", знята в Баку, Азербайджан, Хамед Йонесі

Чорно-біла фотографія вигнутої будівлі Копирайт изображения Hamed Younesi
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"Авала",Сербія, Дейвід Мередіт

Будівництво бетонної башти у формі триноги Копирайт изображения David Meredith
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"Спіраль" сходи в Единбурзі, Шотландія, Шахбаз Маджид

Вид на спіральні сходи Копирайт изображения Shahbaz Majeed
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"Понаднормова робота", Манітоба, Канада, Беверлі Джей

Працівники, що працюють на будівельних лісах під час заходу сонця Копирайт изображения Beverly Jay
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"Біла жінка", знято в Медині, Саудівська Аравія, Хосейн Фарахані

Фото двох жінок,які йдуть по коридору, зняте на довгу опозицю Копирайт изображения Hossein Farahani
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"Мешканець даху", знятий в Нюрнберзі, Німеччина, Ана Чанкветадзе

Дах з двома вікнами, схожими на очі Копирайт изображения Ana Tchankvetadze
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"Лебеді" у Неаполі, Італія, фотограф Роберто Конте

Декоративна сходи з білого каменю та мармуру Копирайт изображения Roberto Conte

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