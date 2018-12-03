Фотографи досліджують найкреативніші будівлі світу
Конкурс фотографії "Мистецтво будівництва" оголосив 12 фото, які дійшли до фіналу.
Конкурс, який проводить Chartered Institute of Building (CIOB), відзначає творчість у будівельній галузі, а переможець отримає грошову премію в 3 500 фунтів стерлінгів.
Фіналісти випередили тисячі інших учасників конкурсу і тепер мають перемогти в інтернет-голосуванні.
Ось 12 кадрів, які дійшли до фіналу.
Захід сонця над хмарочосом, який зняв у Санкт-Петербурзі Михайло Проскалов
Старі телевізори, зняті у Біжарі, Іран, Джамшид Фараджванд
"Отвір надії", зроблено в Кумі, Іран, Расол Баяті
"Різдво у риб'ячому скелеті", Нью-Йорк, Ї Черн Янг
"Палац Конфетті" в Утрехті, Нідерланди, Ганс Віхманн
"Урбаністична гора", знята в Баку, Азербайджан, Хамед Йонесі
"Авала",Сербія, Дейвід Мередіт
"Спіраль" сходи в Единбурзі, Шотландія, Шахбаз Маджид
"Понаднормова робота", Манітоба, Канада, Беверлі Джей
"Біла жінка", знято в Медині, Саудівська Аравія, Хосейн Фарахані
"Мешканець даху", знятий в Нюрнберзі, Німеччина, Ана Чанкветадзе
"Лебеді" у Неаполі, Італія, фотограф Роберто Конте
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Проголосувати за найкраще фото можна на сайті Art of Building.