Юлія Чернінька: Гаррі Поттера я не читала

Image caption "Лицар Смарагдієвого ордену"

Дитяча книга про пригоди чарівним світом 10-річного хлопчика Юлії Чернінької увійшла до довгого списку Книги Року ВВС-2018.

BBC News Україна поспілкувалася з авторкою про те, як писати книги для дітей, чому їй не подобаються порівняння з Джоан Роулінг та дізналися поради для письменників-початківців.

BBC News Україна: "Лицар Смарагдієвого ордену" - Ваша перша дитяча книга, і перша, написана не в співавторстві з сестрою. Чому Ви вирішили її написати?

Юлія Чернінька: Я завжди хотіла її написати, бо вигадую казки з дитинства. У школі в мене був зошит, де я писала "Поему про однокласників", яку їм і зачитувала.

Усі дуже сміялися, але до того моменту, доки не починався епізод про них самих. Також я думала, що коли в мене з'явиться дитина, то мені вдасться написати казочку.

Так і сталося: я писала історію для сина Ярослава. Він лягав удень спати, а я сідала писати казку - і взагалі не планувала її видавати. Але коли почала зачитувати родичам, знайомим, то вони й питали: "Чому не хочеш цю історію видати?". Так ця книжка й побачила світ.

BBC News Україна:Що найважливіше в написанні дитячої пригодницької книги, де події відбуваються в чарівному світі?

Ю. Ч.: Аби автор писав книги для дітей на одному рівні. Діти зараз дуже сучасні, розумні, вони відчувають, коли автор спілкується з ними нарівні, сміється.

Копирайт изображения Фото з архіву Юлії Чернінької Image caption Юлія Чернінька: найкращий показник дитячої книжки, коли вона подобається не лише дітям, а й дорослим

BBC News Україна: Які відгуки Ви отримуєте на "Лицаря"?

Ю. Ч.: Багато позитивних відгуків, а ще ця книга до вподоби й дорослим. Мені здається, що найкращий показник дитячої книжки, коли вона подобається не лише дітям, а й дорослим. Також приємно чути, що дітки вдома одягають такі ж червоні плащі, як члени Ордену - їм хочеться бути до нього причетними. У мене навіть виникла думка, аби на презентації наступних книг цієї серії підготувати пурпурові плащики.

BBC News Україна: Коли Вас порівнюють з Джоан Роулінг, то кажете, що не читалижодної її книги. Але під час читання "Лицаря" з'являються думки про аналогії: наприклад, у Гаррі Поттера був шрам на обличчі, а в героя Ярослава - родима пляма на животі. Лист із Гогвартсу Гаррі отримав на своє 11-ліття, а Ярослав на свій 10-й День народження дізнався, що обраний…

Ю. Ч.: Я не читала її книг, бо вже доросла людина, а в моєму дитинстві були інші книжки: Карлсон, Пеппі Довгапанчоха, Над прірвою в житі. А стосовно шраму та плями: у мого сина є родима пляма під рукою, схожа на мапу. І оскільки я писала книгу для нього, то вирішила це додати, аби він її побачив у творі. Люди мене часто з нею порівнюють, але це, звісно, неприємно: кому ж подобається, що їх із кимось порівнюють? Книжка розрахована на дітей 6-14 років, тому я й обрала 10 - середній вік, цікавий і молодшим, і старшим.

BBC News Україна: Які труднощі в написанні дитячих книг Ви спостерігаєте?

Ю. Ч.: Якби почала писати для дітей раніше, то труднощі були б, але взялася за книгу з народженням сина, то він мене й надихає: уявляю, як ростиме, читатиме, розумітиме, що він - той самий Ярослав.

Копирайт изображения Фото з архіву Юлії Чернінької Image caption Юлія Чернінька

BBC News Україна: Чи замислюєтеся про те, як писати для дітей?

Ю. Ч.: Це звучатиме дивно, але ні - я навіть ніколи не вибудовую сюжет. Я знаю, хто мої герої та локації, у які ті потрапляють і наче живуть своїм життям, а сама за ними записую. І так, за моїми спостереженнями, виходить найкраще, бо якщо спершу це все уявиш, а лише потім сідаєш писати, то виходить гірше. Від самого початку розумію, що має бути хепі-енд - інакше який сенс у казці, якщо добро не переможе зло?

BBC News Україна:Які три поради Ви б дали дитячим письменникам-початківцям?

Ю. Ч.: Бути дуже щирим до дітей. Не намагатися сподобатися, робити текст навмисне дитячим. Якщо ти відчуваєш, що можеш писати для дітей - роби це щиро, бо вони це обов'язково оцінять.

Пиши з гумором. Навіть у таких книжках жанру фентезі, який загалом дещо похмурий, має бути гумор. Тому в мене в книжці багато веселих персонажів, які змусять дитину всміхнутися.

Повчальний момент - адже книжка для дітей, а їх треба виховувати, хоча й робити це непомітно. Мені казали, що Ярослав у книжці занадто правильний, а коли писала, мені здавалося, що оскільки він потрапив у такі складні умови, то має бути дуже зібраним, готовим до всього.

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