Книга року ВВС: Куди поділись жінки із казки про Змія?
Рецензія члена журі Світлани Пиркало на книгу Володимира Рутківського "Щирик зі змієвої гори", яка увійшла до довгого списку Книги року ВВС-2018.
Гаррі Поттер, Володар Кілець, Філіп К Дік та народні казки змішалися в гостросюжетній повісті Володимира Рутківського "Щирик зі Змієвої Гори".
Хлопець Андрійко їде до родичів у Карпати на перекладних автобусах, коли йому зустрічається незвичайний дідок. Дід заговорює хлопцю зуби, і зрештою Андрійко потрапляє не до дядька, а в гору дракона та його нововилупленого сина, а дідок виявляється Костієм Безсмертним, що присланий полювати на душі.
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Цивілізація трохи попсувала життя Гориновичу, який прокинувся з вікової сплячки і виявив, що людьми вже не так-то й поласуєш, бо можна й загинути. Та й за худобою тепер наглядають. У його малого сина-ящерука Щирика починає боліти живіт. Хлопця Андрійка приставлено готувати дієтичну їжу для ящерука, і вони стають друзями.
Але малий ящерук Щирик повинен з'їсти свого нового друга, аби стати справжнім Гориновичем. Якщо він не знайде виходу, то стане кровожерним монстром, як і його батько…
Далі цей текст міститиме спойлери.
Книга Рутківського - динамічна і цікава.
Чи стане вона класикою літератури для дітей? Поживемо-побачимо.
Мені чогось у цій книжці все-таки бракувало.
Єдиний персонаж книги, який насправді постає перед серйозним вибором у своєму житті, - це ящерук Щирик (решта просто робить те, що їм підказують події чи фізичні потреби).
Перед ним стоїть дилема: відмовитися від своєї природи чи стати тим, ким він народився бути, але з'їсти друга.
Ящерук, по суті, обирає шлях, який прирікає його на самотність, але все, що з ним стається наприкінці, - це він опиняється у шкільному музеї, втративши контакт із батьком та здатність спілкуватися з другом, з перспективою потрапити в заповідник.
Щирика шкода, але книга описує цей фінал як щось оптимістичне, і тут хотілося б якось більше проговорити, що ж насправді відчуває цей бідний ящерук.
Іще один момент - це брак жіночих персонажів. Вони є, але другорядні.
Цікаво, що років двадцять тому мені це не впало б у вічі, настільки це було нормально. Але сьогодні ми вже звикли до книжок і фільмів, де герої більше представляють суспільство та власне читацьку аудиторію.
І трохи відвикли від того, що в казках хтось когось їсть.
Це не робить книжку гіршою - вона все одно буде цікава і для хлопців, і для дівчат різного віку. Але це вказує на те, що література міняється, а Рутківський - абсолютний майстер у своєму жанрі і чудовий дитячий письменник - уже виглядає у ній представником попереднього покоління.
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