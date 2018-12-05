Як і навіщо "Морячок" з "ДНР" купив біржу криптовалюти

Копирайт изображения STR/Getty Images Image caption Боєць самопроголошеної "ДНР" Дмитро Хавченко ("Морячок", зліва) бере участь в церемонії передачі "чорних ящиків" рейсу MH-17 малазійській владі

Родина Дмитра Хавченка, колишнього бійця самопроголошеної "ДНР" з позивним "Морячок", стала власницею російськомовної криптобіржі Wex - правонаступника біржі BTC-e, через яку, за версією влади США, відмили щонайменше 4 мільярди доларів. Бі-бі-сі дізналася, навіщо йому це.

У жовтні 2015 року в музеї Великої Вітчизняної війни на Поклонній горі в Москві пройшов перший з'їзд союзу "добровольців Донбасу". Стільці для делегатів - кількох сотень колишніх бійців самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР") - розставили в центральному залі музею, на стінах якого висічені імена героїв Радянського Союзу.

У центрі президії сидів екс-прем'єр "ДНР" Олександр Бородай. По ліву руку від нього, в чорному светрі і з помаранчевим "хрестом добровольця" на грудях, розташувався 52-річний Дмитро Хавченко - колишній київський підприємець, який воював на Донбасі під позивним "Морячок".

Після поранення "Морячок" перебрався в Росію, очолив відділення спілки "добровольців Донбасу" в анексованому Криму. А тепер його родина стала власницею скандальної біржі з купівлі і продажу криптовалюти Wex.

В кінці листопада 2018 року у сінгапурської компанії World Exchange Services - офіційного оператора біржі Wex - змінився власник, з'ясувала Російська служба Бі-бі-сі. Новим власником стала москвичка Дар'я Хавченко - 29-річна донька "Морячка".

Сам Хавченко розповів Бі-бі-сі, що спочатку він планував записати біржу на себе. Однак, за його словами, співробітників сінгапурського бізнес-реєстру щось не влаштувало в його минулому - можливо, участь у збройному конфлікті на Донбасі.

Щоправда, сам торговельний майданчик, чий добовий обіг становив 80 млн доларів, не працює, а десятки користувачів написали заяви в поліцію зі скаргою на можливе шахрайство. Схожа, нехай і трохи більш драматична доля, спіткала і попередника Wex - криптобіржу BTC-e.

ФБР, Малофєєв та адмін, який втік

Біржа BTC-e.com була найбільшим російськомовним майданчиком з продажу та купівлі криптовалюти. Одних лише біткоїнів за шість років там продали щонайменше на 4 мільярди доларів, підрахували американські правоохоронні органи.

Проте реальні імена бенефіціарів BTC-e були надійно приховані за мережею офшорів і підставних осіб (так званих "дропів"). Наприкінці липня 2017 року американська влада розкрила ім'я одного з тих, хто міг бути причетним до криптобіржі: на пляжі в Греції, за запитом мін'юсту США, заарештували росіянина Олександра Винника.

Відтоді Винник перебуває в грецькій в'язниці, а за його екстрадицію в судах б'ються Росія, США і Франція.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За екстрадицію росіянина Олександра Винника з Греції борються Росія, США і Франція

В обвинувальному висновку суду Північного округу Каліфорнії Винники називають одним з керівників BTC-e, через яку нібито відмивали гроші різні люди - від хакерів і наркоторговців до чиновників-корупціонерів.

Втім, три співрозмовники Бі-бі-сі, які спілкувалися з реальними бенефіціарами біржі, стверджують, що Винник лише виконував функції фінансового директора.

Ким би він не був насправді, але після арешту Винника біржа перестала працювати. А через два місяці після його арешту відкрили Wex, яка стала правонаступницею BTC-e: всі користувачі BTC-e, яка розвалилася, могли зайти на новий майданчик під своїми старими логінами і повернути свої біткоїни та іншу криптовалюту.

Запуском Wex міг займатися один із засновників BTC-e під ніком admin. За версією журналу РБК, за ним може ховатися такий собі Олексій з Хабаровська.

Допомогу йому надав 31-річний Дмитро Васильєв з Мінська, який був великим клієнтом BTC-e напередодні її обвалу, та продавав і купував криптовалюту в інтересах заможних китайських клієнтів. Саме на нього записали офіційну юридичну особу нової біржі - сінгапурську World Exchange Services.

Wex швидко набрала обертів: на піку, в кінці 2017 року, вона входила до двадцятки найбільш популярних криптобірж світу, добовий обіг торгів сягав 80 млн доларів (дані Coinmarketcap).

На початку липня Васильєв і Хавченко офіційно заявили, що ведуть переговори про продаж біржі.

Журнал РБК в своєму розслідуванні стверджував, що за "Морячком" може стояти підприємець Костянтин Малофєєв, чиє ім'я ЗМІ часто пов'язують з анексією Криму і початком збройного конфлікту на сході України в 2014 році. Екс-прем'єр "ДНР" Бородай до подій на Донбасі працював у Малофєєва консультантом.

Представник Малофєєва заявила Бі-бі-сі, що бізнесмен не пов'язаний ні з Wex, ні з "Морячком". Хавченко також заперечує зв'язок з відомим бізнесменом.

Копирайт изображения Sergey Fadeichev/TASS Image caption За угодою з купівлі "Морячком" біржі Wex може стояти підприємець Костянтин Малофєєв, повідомляли ЗМІ

Проте влітку угоду про продаж біржі так і не уклали. Після чого Wex пішов у круте піке: повністю закрили обмін криптовалюти на традиційні гроші (долари, рублі), вивести свої кошти з біржі можна було тільки з втратою 90%.

Заморожена криптовалюта потім зникла з гаманців біржі - за підрахунками ініціативної групи клієнтів Wex, за кілька місяців з них вивели криптовалюти більш ніж на 400 млн доларів.

За версією двох співрозмовників Бі-бі-сі, близьких до Хавченка, у "Морячка" міг виникнути корпоративний конфлікт з адміністратором Олексієм з Хабаровська, який контролює доступ до гаманців біржі. Останній нібито був готовий, як і Васильєв, поступитися своєю часткою в біржі, але потім передумав.

Admin не відповів на питання Бі-бі-сі, які передали через його знайомого.

Зараз торгів на біржі не ведуть, вона переїжджає з домену на домен.

"Мені здається, що Wex вже неможливо реанімувати як торговельний майданчик, - вважає Іван Петуховскій, співзасновник іншої великої криптобіржі з російським корінням EXMO. - В уявленні будь-якого професійного інвестора цей актив має негативну капіталізацію. Інвестору повинні, навпаки, доплатити, щоб він взявся за проект".

Навіщо "Морячку" неробоча біржа, яку навіть найвідданіші клієнти в чатах у Telegram називають не інакше, як "скам" (він англійського scam - "шахрайство")?

Wex і"ДНР"

Попри катастрофічне становище біржі, Хавченко заявляє, що має намір перезапустити Wex.

"Головне завдання зараз - повернути зниклі криптоактиви. Для цього буде працювати ціла команда адвокатів і колекторів", - заявив він Бі-бі-сі. В той самий час Хавченко не виключає, що буде звертатися до правоохоронних органів.

Конкретні терміни, коли повинні поновитися торги, він поки що назвати не готовий. Інформацію про те, що криптоактиви зникли після втечі адміністратора біржі, Хавченко залишив без коментаря.

"За моїм задумом, Wex стане майданчиком для фінансової підтримки невизнаних республік ["ДНР" і "ЛНР", Придністров'я, Абхазії і Південної Осетії]. Наша мета - боротьба з засиллям долара", - так пояснив він, навіщо купив біржу. Головний офіс криптобіржі розмістять в Криму, пообіцяв Хавченко.

Копирайт изображения Viktor Drachev/Getty Images Image caption "Морячок" пообіцяв використати частину доходів від біржі для фінансування "ДНР" і "ЛНР"

Криптовалюти - це дійсно альтернативний інструмент тіньового фінансування таких проектів, як "ДНР", вважає заступник директора "Трансперенсі Інтернешнл - Росія" Ілля Шуманов.

У XX столітті для аналогічних цілей використовували дорогоцінні метали: достоменно відомо, що Комінтерн залучив неідентифіковані ювелірні вироби і золото для фінансування осередків організації в Європі, сказав Шуманов.

Хавченко не приховує: у придбання Wex є і друга мета, рухатися до якої можна, не очікуючи на перезапуск біржі. Йдеться про боротьбу за "мільйони BTC-e".

"Скарби Винника"

"Скарби Винника" - так жартома називає розкидані по світу активи BTC-e один зі співрозмовників Бі-бі-сі. Багатства накопичили з двох джерел.

По-перше, це прибуток адміністраторів BTC-e від роботи майданчика: отримуючи відсоток з кожної угоди, творці майданчика на піку могли заробляти до чверті мільйона доларів щодня (дані Coinmarketcap і підрахунки Бі-бі-сі).

По-друге, це гроші, які користувачі перерахували на свої рахунки на біржі для подальшої купівлі криптовалюти. Але не встигли їх витратити після краху біржі.

У пригодницькому романі герої ніколи не знають точно, скільки золота зберігається в заповітній скрині. Так само різняться і оцінки активів BTC-e.

Джерело, близьке до Винника, сказало Бі-бі-сі, що мова може йти про 500 млн доларів. РБК раніше писав про 200-400 млн доларів. Цифру в 150-200 млн доларів назвали Бі-бі-сі ще два співрозмовники, знайомі з бенефіціарами біржі.

Для грошових транзакцій біржа в різний час використовувала не менше 15 офшорів в найрізноманітніших юрисдикціях - від Кіпру і Сейшельських островів до Белізу і Британських Віргінських островів. Світом були розкидані і банківські рахунки: наприклад, частина грошей користувачів надходила на рахунок в Національний інвестиційний банк Монголії, що випливає з платіжних документів одного з користувачів.

Однак розкидані по всьому світу мільйони доларів лежать незатребуваними. Адже від причетності до роботи біржі відхрещуються всі, включно з Винником: росіянин лише визнає, що "консультував BTC-e".

Тобто гроші фактично нічиї. І їх дуже багато. А тих, хто може спробувати їх отримати, стали називати "мисливцями за скарбами Винника".

Адвокат Винника Тимофій Мусатов у розмові з Бі-бі-сі стверджував, що на його підзахисного в грецькій в'язниці виходили "різні особи", які обіцяли Виннику заступництво в обмін на "тісну співпрацю з усіх питань", в тому числі і грошових. Проте подробиці адвокат не розкрив.

Шукачі скарбів

Основний претендент на частину "скарбів Винника" - американська влада. Наприкінці липня 2017 року бюро із боротьби з фінансовими злочинами при мінфіні США ухвалило рішення оштрафувати біржу на 110 млн доларів - і особисто Винника ще на 12 млн доларів за систематичне порушення законів з протидії відмиванню грошей. В обґрунтуванні вказано: хоча біржа працювала по всьому світу, нею користувалися і американські громадяни.

До групи, яка займається пошуком грошей для оплати штрафу, входить Тигран Гамбарян - спеціальний агент департаменту кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів, яка також підпорядковується мінфіну США. Про це Російській службі Бі-бі-сі розповіли два співрозмовники, які мають стосунок до BTC-e / WEX і особисто спілкувалися з Гамбаряном.

Сам спецагент не заперечив, що займається розслідуванням діяльності біржі, але від коментарів відмовився.

Image caption З осені 2018 року торги на киптобіржі Wex практично не ведуться

Боротьбу за "скарби Винника" веде і росіянин Сергій Майзус, який проживає в Чехії, - йому належить фінансова компанія Mayzus Financial Services (MFS).

Зазвичай під час здійснення банківського переказу, відправнику доступна основна інформація про одержувача - наприклад, номер його рахунку. Для збереження анонімності творці біржі використовували посередника - MFS. Саме реквізити його компанії відображалися у документах при поповненні рахунку на біржі через банківський рахунок.

Після обвалу BTC-e Майзус позвався до Винника в декількох країнах світу, де були зареєстровані пов'язані з біржею компанії: він стверджує, що скандал з біржею завдав шкоди його бізнесу та ділової репутації. Наприклад, в позовній заяві в кіпрський суд шкоду репутації він оцінив у 1,4 мільярда євро.

У разі перемоги в одному з судів Майзус зможе звернути стягнення на належні BTC-e активи, вважає партнер адвокатського бюро ЕМПП Мерген Дора. Сам Майзус пояснює рішення позиватися тим, що в результаті скандалу з BTC-e його бізнес був зруйнований, а партнери сприймають його як "прокаженого" через співпрацю з біржею, яку переслідує ФБР.

Конкуренцію американцям і Майзусу і складе "Морячок". Адже Wex, яку він купив, можна розглядати як правонаступницю BTC-e. І до біржі Wex вже подали позови постраждалі від дій BTC-e. За словами Хавченко, два клієнти криптобіржі через суд вимагають повернути кошти, які "зависли! після арешту Винника.

Обігнати американців

Головна умова успіху в боротьбі за "скарби Винника" - відсутність накладеного арешту на конкретні активи BTC-e, вважає Дора з адвокатського бюро ЕМПП. Це можливо за умови, якщо американці або ще не знайшли конкретні рахунки, або ще не зуміли домогтися арешту з урахуванням складності і тривалості процедури, пояснив він.

Щоправда, існує ризик, що після подачі позову спецслужби США отримають інформацію про активи і теж спробують заарештувати їх.

"У цьому випадку постане питання про те, хто встигне раніше", - говорить експерт.

Проте все це не лякає "Морячка": на питання про те, чи долучиться Хавченко до боротьби за "скарби Винника", колишній боєць "ДНР" відповів ствердно.

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