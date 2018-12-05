Андрій Бондар: В Україні треба бути стоїком - інакше втопишся в сльозах

Копирайт изображения Книгарня "Є" Тернопіль Image caption Андрій Бондар презентує "Церебро" в українських містах. На фото - Тернопіль, на черзі - Вінниця та Хмельницький

При описі вражень від книги Андрія Бондаря "Церебро", що вийшла у фінал премії Книга року ВВС-2018 в категорії "Есеїстика", критики використовують епітети фантасмагоричний, химерний і магічний.

Ця збірка занурює читачів у химерний світ людських пригод, йдеться в анотації. Вся книжка - як один "есей, створений за законами джазової логіки", писав у свої рецензії член журі конкурсу Віталій Жежера.

Про своє ставлення до критики, відгуки у несподіваних місцях і значення деяких своїх текстів Андрій Бондар розповів в інтерв'ю ВВС News Україна під час бесіди у Facebook.

ВВС News Україна: Ви говорили, що то не ваша справа визначати жанри ваших текстів, а у конкурсі книга року ВВС "Церебро" бере участь саме у номінації есеї, хоча, подавали, як художню літературу, як вам таке?

Андрій Бондар: Справа визначати жанр таки справді не моя. На сьогоднішній день я ставлюся до вашого рішення з розумінням. І що, зрештою, я можу заперечити журі, в якому аж двоє докторів наук, навіть якби дуже щось хотів заперечити?

Думаю, крім того, що за мною тягнеться шлейф есеїста, у "Церебрі", мабуть, не до кінця зникли есеїзм і публіцистичність. Втім побиватися через якусь відповідність чи невідповідність жанрам і уявленням інших людей я точно не буду.

Світ гібридний, люди гібридні, війни гібридні. Не бачу причин, чому літературні жанри мусять залишатися чистими.

Копирайт изображения ВВС Image caption "Церебро" увійшло до Короткого списку конкурсу Книга року ВВС-2018 у номінації есеї

ВВС News Україна: А ще ви писали у Facebook, що не вірите в перемогу своєї книжки в усіх сенсах. І я не можу не запитати, чому?

А. Б.: Я не писав цю книжку для перемог на якихось конкурсах. Деякі тексти писалися для чистого задоволення, деякі - просто тому, що не написатися не могли.

Я точно не сприймаю літературу як сферу, де можна перемогти чи програти. Те саме з бажанням сподобатись якомога більшій кількості людей. Я його не маю. Як не маю ілюзій, що некомерційне письмо може зазіхнути на щось ширше, ніж обмежена і приблизно стала в усі часи кількість читачів. Хоча й герметичним своє письмо ніколи не вважав.

ВВС News Україна: Написання чого зі збірки принесло вам це чисте задоволення?

А. Б.: Мабуть, "Особливої породи людей", "Ахмада", "У людей якраз навпаки".

ВВС News Україна: Про "Ахмад" - у вас справді була така зустріч з асенізатором і його проникливими роздумами про прірву між народом і інтелігенцією? Чи це все вигадана історія?

А. Б.: Образ асенізатора цілком вигаданий. Протягом десятирічного життя за містом мені доводилося спілкуватися з багатьма представниками цієї професії. Вони далекі від рефлексій на тему народу й інтелігенції.

Мої реальні асенізатори - повна протилежність цьому "філософу". Тому слідом за Ґюставом Флобером я можу сміливо сказати, що асенізатор Андрій - це я.

Хоча насправді незрозуміло, чи отой "я" в тексті - це я. Ідентичності тих, хто говорить у моїх текстах, річ для мене незбагненна. І в цій складності для мене є певний чар. Літературні тексти не мусять бути однозначними, як "Карний кодекс".

ВВС News Україна: Ваші герої, вони звідки? В "Менелі" п'яниця описаний так правдиво і чітко, таке враження, що ви спостерігали за ним кілька годин.

А. Б.:Ні, за "Менелем" я спостерігав рівно по кілька секунд дорогою туди і назад. Іноді вистачає й однієї миті, аби зрозуміти й побачити все, що потрібно. А іноді, скільки б не дивився, так нічого й не побачиш. Бо зір не в очах, а в мозку. Іноді мозок бачить, іноді залишається байдужим. "Менель" не залишив байдужим.

ВВС News Україна: Ви сказали про відсутність бажання сподобатись всім і про свою обмежену, але сталу аудиторію. Ваші читачі - це хто, вони які?

А. Б.: Мабуть, вистачає просто бути зі мною на одній хвилі, існувати у схожому режимі мислення чи почуття гумору. А насправді я не маю ні образу цього читача, ні якихось "вимог" до нього.

Соціологія літератури - сфера для мене якщо й не зовсім далека, то не до кінця зрозуміла. Буває, що знаходиш відгуки в геть несподіваних місцях.

Колись читав в'язням польської тюрми. Здивувався, несподівано знайшовши там уважних і вдячних читачів. А даси, наприклад, людині нібито обізнаній і компетентній книжку оповідань, а вона й питає: "А чому не роман? Я чекала роман". І все - нема людини. Тому з читачами так само складно, як і з текстами.

Будь-які розмови про українську літературу в публічному просторі грають цій літературі на руку

ВВС News Україна: А на критику ви ображаєтесь? Якщо напише чи скаже хтось обізнаний, що ось "Особливу природу людей" не зрозумів, занадто все сюрреалістично.

А. Б.: Щось не зрозуміти - це суверенне право читача. Ба більше, не конче й сам автор усе написане мусить розуміти. Гадаю, таке право є навіть у нього.

Ви коли запитуєте про критику й образи, то тут ще складніше.

Будь-які розмови про українську літературу в публічному просторі грають цій літературі на руку. І будь-яка інтерпретація йде на користь книжці. Навіть найнаївніша.

Хоча, ніде правди діти, критика поверхова й вульгарна іноді дратує.

Я жива людина, і мене не може не зачепити, наприклад, дурість, сказана заради якогось поверхового ефекту або з чистого бажання копнути. Але це вже проблема культури. Це Україна. І тут треба бути стоїком. Інакше можна втопитись у власних сльозах.

Копирайт изображения Видавництво "Абабагаламага"/ Фото Vasyl Stefurak Image caption Андрій Бондар: Не бачу причин, чому літературні жанри мусять залишатися чистими

ВВС News Україна: Дозволю собі трохи наївної інтерпретації - сумними і пронизливими мені здалися історії "Де вже нічого не видно" та "Дельфіни і шиншили", дуже близькою і сильною "Церебро", але геть незрозумілими "Клофелін" та "У людей все навпаки". Після них ніби хочеться просити якихось пояснень і розшифрувань. Ось прошу.

А. Б.: "Клофелін" - це чиста фантазія. Тут логіка сну поєднується з симуляцією наркотичного тріпу. Це якийсь слід свідомості, коротка замальовка про тривоги і неможливість виборсатися з нав'язливого сну і якихось нестерпних спогадів.

"У людей якраз навпаки" - це простий для розуміння текст. Померлий редактор "прокидається" з книжкою в руках і поступово з'ясовує, що він помер, коли речі перестають його слухатися, а дії не мають ні колишньої ваги, ні сенсу.

Цей текст про певне зависання між світами, текст-з'ясування. Інакше кажучи, використовуючи логіку життя він намагається зазирнути за його межі і припустити, як "там".

А "там" - приблизно так само, як тут, тільки якось усе по-іншому: моторошно і незбагненно, все працює не так, хоч нібито не так багато змінилося. Бо як воно "там", я можу тільки уявити. Ось я і уявив.

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