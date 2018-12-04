Місяць після смерті Гандзюк: як проходить слідство

Копирайт изображения Іван Антипенко

4 листопада у Києві померла херсонська активістка, радниця міського голови Херсона Катерина Гандзюк. На неї скоїли напад 31 липня, обливши розчином сірчаної кислоти. У результаті, потерпіла отримала понад 30% хімічних опіків тіла.

Катерина Гандзюк провела у лікарні 96 днів і перенесла понад десять складних операцій з пересадки шкіри. Після однієї з них організм жінки не витримав. Катерині було 33 роки.

Від самого початку справа Гандзюк набула значного резонансу в Україні та за кордоном. Журналісти продовжують спостерігати за ходом розслідування.

Після смерті Гандзюк Генпрокуратура передала справу від поліції до СБУ. За підозрою в організації й вчиненні злочину у серпні заарештували п'ятьох людей.

Це Сергій Торбін, Володимир Васянович, Віктор Горбунов, В'ячеслав Вишневський та Микита Грабчук. Усі - учасники АТО на сході України у складі 5-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. У листопаді заарештували ще одного підозрюваного - Ігоря Павловського.

З попередніх судових засідань відомо, що дехто із затриманих співпрацює зі слідством і вже зізнався у скоєному.

Напередодні генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю телеканалу ICTV заявив, що всі замовники та організатори вбивства Катерини Гандзюк вже встановлені.

"У нас декілька десятків версій, але на цей момент ми сходимося на тому, що знайшли основну версію і бачимо мотив. Мотив - це активність Гандзюк проти однієї з крупних корупційних схем місцевої влади, і всі, хто замовив це вбиство, хто організовував, нами встановлені", - сказав Луценко.

Верховна Рада створює ТСК і реакція генпрокурора

6 листопада Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. "За" проголосували 259 народних депутатів.

Очолив ТСК позафракційний депутат Борислав Береза. До складу комісії увійшли 19 парламентарів із різних фракцій.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Генпрокурор заявив, що комісія заважатиме слідству

Завдання комісії - перевірити перебіг розслідування вбивства Катерина Гандзюк та нападів на інших активістів, які сталися в Україні протягом останніх двох років.

Таких випадків нараховують кілька десятків. Ще перебуваючи в лікарні Катерина Гандзюк записала відеозвернення, в якому називає імена активістів, на яких вчинялися напади та чиї справи досі не розкриті.

В той же день генеральний прокурор України Юрій Луценко, доповідаючи у парламенті про хід розслідування справи Гандзюк, заявив, що готовий піти у відставку. Так він відреагував на критику роботи правоохоронної системи щодо розслідування нападу на активістів.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій поставив це питання на рейтингове голосування, адже процедура відставки генпрокурора передбачає попередній розгляд відповідної заяви президентом. Відставку Луценка підтримали лише 38 депутатів.

Сам генпрокурор критично відреагував на створення ТСК. Він заявив, що комісія заважатиме слідству.

Арешт нового підозрюваного

12 листопада стало відомо про арешт нового підозрюваного в організації вбивства Гандзюк. Шевченківський районний суд Києва заарештував на два місяці Ігоря Павловського - екс-помічника депутата від фракції "БПП" Миколи Паламарчука.

За словами прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган, Павловському оголосили підозру за двома статтям Кримінального кодексу: співучасть у злочині та умисне вбивство, вчинене на замовлення з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб. На Павловського під час допиту вказав інший підозрюваний.

Ігор Павловський - один із керівників громадського формування "Чорний туман". До складу формування входять колишні бійці добровольчих батальйонів, які брали участь у бойових діях на сході України.

Павловського називають імовірним посередником між замовником та виконавцями вбивства Гандзюк.

Копирайт изображения С14 Image caption У день похорон Катерини Гандзюк, учасники громадської організації "С14" закидали подвір'я і будинок, де мешкає Павловський, фаєрами та димовими шашками

У Херсоні Павловського знають як людину з хорошими зв'язками у правоохоронних органах. Він добре знайомий з іншим підозрюваним у справі Гандзюк - Сергієм Торбіним. Павловський публічно заявляв, що допомагав йому як учаснику АТО, а офіси їх організацій розташовані за однією адресою.

Після арешту Микола Паламарчук звільнив Павловського із посади свого помічника та заявив про свою непричетність до вбивства Гандзюк.

В ефірі телеканалу "112 Україна" Павловський запевнив, що не причетний до цього злочину.

"Заявляю прямо, що до ситуації з Гандзюк не маю взагалі ніякого відношення. Навіть не був з нею ніколи знайомий", - заявив Павловський.

7 листопада, в день похорон Катерини Гандзюк, учасники громадської організації "С14" закидали подвір'я і будинок, де мешкає Павловський, фаєрами та димовими шашками. На паркані біля його будинку активісти написали слово "вбивця".

Після арешту Павловського у Державному реєстрі судових рішень стали недоступними всі судові ухвали по справі Гандзюк.

Акція "Аваков, йди!"

17 листопада активісти неформальної ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", громадські діячі з ГО "Автомайдан" та Центру протидії корупції провели акцію "Аваков, йди!".

Копирайт изображения Іван Антипенко Image caption Активісти заявляють, що правоохоронці роблять недостатньо для розслідування нападів

Акція відбулася біля лікарні Головного управління МВС у Київській області, де, на думку організаторів, розміщена резиденція міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Учасники акції критикували Авакова за відсутність покарання за масові напади на активістів протягом останніх років. За словами активістів, міністр МВС відповідальний за відсутність дієвої системи правопорядку в Україні.

"Ми втомилися роками переживати постійний пресинг. Ситуація в регіонах абсолютно нездорова. Вона вимагає дієвої системи правоохоронних органів, яка б не давала можливості здійснювати системні атаки на активістів", - заявив під час акції одеський активіст Віталій Устименко, на якого теж вчиняли напад.

Міністр МВС ніяк не відреагував на цю акцію. Аваков також жодного разу публічно не прокоментував розслідування нападу на Гандзюк.

Три засідання ТСК

Слідча комісія депутатів провела три засідання з дня її створення.

Перше відбулося 15 листопада в Києві. На ньому заслуховували представників СБУ, Генпрокуратури, та МВС. Більша частина засідання проходила у закритому режимі.

20 листопада ТСК провела друге засідання. Серед інших, слухали міського голову Херсона Володимира Миколаєнка.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Мер Херсона сказав, що Катерина Гандзюк назвала йому ймовірного замовника замаху на себе

Він заявив, що Катерина Гандзюк називала йому ймовірного замовника замаху на себе. За словами мера, це прізвище він повідомив слідчому СБУ. Однак публічно Миколаєнко це прізвище не озвучив, аби не зашкодити слідству.

29 і 30 листопада ТСК провела виїзне засідання у Херсоні. Спочатку засідання проходило у відкритому режимі. На ньому народні депутати ставили питання голові Херсонської ОДА Андрію Гордєєву, його заступникові Євгенові Рищуку та голові обласної ради Владиславу Мангеру.

Перед засіданням Борислав Береза зазначив, що функція ТСК - не підмінити органи слідства, не допитати когось, а зібрати більше інформації для встановлення справедливості.

Копирайт изображения Іван Антипенко Image caption ТСК провела чотири засідання, одне з них - у Херсоні

Втім, розмова з очільниками області пройшла в напруженій атмосфері. Мангер, Гордєєв і Рищук в один голос говорили, що жодним чином не причетні до цього злочину, не мали конфліктів із Гандзюк і не розуміють, які корисні свідчення можуть надати комісії. Гордєєв обурювався тим, що його прізвище взагалі згадується серед фігурантів справи.

Пізніше, в закритому режимі, слухали представників місцевої поліції та прокуратури, які від самого початку займалися справою Гандзюк.

Також у закритому режимі депутати спілкувалися зі знайомими Гандзюк: як з її колегами й друзями, так і з політичними опонентами, а також представниками різних громадських організацій, які заявили, що можуть надати комісії важливу інформацію.

Результати на початках

Копирайт изображения Іван Антипенко Image caption Членів ТСК здивувала інформація про ситуацію в Херсонській області

Після шестигодинного засідання в закритому режимі голова ТСК Борислав Береза заявив журналістам, що приїзд парламентарів у Херсон був недаремним.

"Дізнались дуже велику кількість інформації. Одне питання, коли ти чуєш версії або чутки, а інше - спілкуєшся зі свідками, і вони дають підтвердження своїх слів... Інформація, яка має відношення до правоохоронних органів буде надана їм у найближчий час. Окрім того, буде окрема реакція від всіх нас, бо ми були здивовані тим, що почули (про ситуацію в області - Авт). Наступне засідання ТСК відбудеться 4 грудня у Верховній Раді".

Народний депутат Мустафа Найєм підтримав Березу в тому, що виїзне засідання комісії було корисним.

Копирайт изображения Іван Антипенко Image caption "Ми побачили як один до одного ставляться представники місцевої влади, почули конкретні факти щодо розподілу майна і влади", - сказав депутат Найєм

"Ми побачили реакцію правоохоронців, побачили як один до одного ставляться представники місцевої влади, почули конкретні факти щодо розподілу майна і влади. Ця інформація стосується не лише Катерини Гандзюк. Всі ці дані будуть відбиті в нашому звіті й на них має бути якась реакція з боку правоохоронних органів", - прокоментував Найєм.

Підозрюваним продовжили арешт

Наприкінці листопада п'ятьом підозрюваним в організації й вчиненні вбивства Гандзюк Шевченківський районний суд Києва продовжив арешти на 60 діб.

Раніше, в залі Херсонського міського суду, четверо підозрюваних (Васянович, Горбунов, Вишневський і Грабчук) визнали свою причетність до злочину.

Під час допиту вони розповіли деталі організації нападу на Гандзюк та свою роль у цій справі.

Згідно з матеріалами слідства, озвученими на попередніх судових засіданнях, Горбунов купляв кислоту, Грабчук здійснив безпосередній напад, а Васянович і Вишневський слідкували за Гандзюк.

Сергій Торбін, на якого інші підозрювані вказують як на організатора, своєї вини не визнає.

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