ВВС News Україна оголосила фіналістів Книги року ВВС-2018

Image caption Фіналісти премії Книга року ВВС-2018 у трьох категоріях

ВВС News Україна оприлюднила Короткі списки літературної премії Книга року ВВС-2018, Книга року ВВС - Есеїстика-2018 та Дитяча Книга року ВВС-2018, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

До короткого списку у номінації "Книга року BBC - 2018", що обирався з 11 видань, увійшли такі твори:

Ірина Агапєєва. Троянди за колючкою. Сповідь про жіночу тюрму. - Київ: Брайт Стар Паблішинг, 2018.

Юрій Андрухович. Коханці Юстиції. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2018.

Макс Кідрук. Де немає бога. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018.

Олег Коцарев. Люди в гніздах. - Київ: Виданичий дім "Комора", 2017.

Андрій Курков. Сірі бджоли. - Харків: Фоліо, 2018.

Image caption Фіналісти Дитячої Книги року ВВС-2018

До короткого списку у номінації "Дитяча Книга року BBC - 2018", що відбирався з-поміж 16 видань, увійшли такі твори:

Андрій Бачинський. Ватага веселих волоцюг. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.

Сашко Дерманський. Мері. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018.

Сергій Куцан. Зюзя. - Київ: Фонтан казок, 2018.

Таня Малярчук. Мох Nox. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.

Анастасія Нікуліна. Зграя. - Харків: Віват, 2018.

Image caption Фіналісти Книги року ВВС в категорії "Есеїстика"

До короткого списку у номінації "Книга року ВВС - Есеїстика-2018" увійшли три видання:

Андрій Бондар. Церебро. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018

Вано Крюґер. Коли я чую слово "культура"… - Київ: Laurus, 2018

Артем Чапай. The Ukraine. - Чернівці: Книги - XXI, 2018

Переможців оголосять на церемонії вручення літературної премії "Книга року BBC - 2018", що відбудеться 14 грудня 2018 року о 17.00 годині в готелі Radisson Blue за адерсою: вул. Братська 17-19.

До журі конкурсу Книга Року ВВС входять:

Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Віталій Жежера, письменник, журналіст (тільки у дорослій номінації)

Тарас Лютий, філософ, письменник

Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР (тільки у дитячій номінації)

Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквіваленту £1 000.

Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Більше інформації про конкурс можна знайти на сторінці bbc.ua та сторінці Книга року ВВС-2018

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