Найдивніші акули і скати світу - "на межі вимирання"

Копирайт изображения SHUTTERSTOCK Image caption Найбільша загроза для морських ангелів - це комерційна риболовля

Деякі з найнезвичніших акул та скатів світу опинилися на межі вимирання через такі загрози, як комерційна риболовля, стверджують вчені.

У списку з п'ятдесяти видів - акула, яка оглушає здобич хвостом. А хвіст у неї довжиною у півавтобуса.

Вчені кажуть, що через погану репутацію акул, люди не усвідомлюють, наскільки ці тварини важливі та вразливі.

Якщо зникне навіть один з цих прадавніх видів, мільйони років еволюційної історії просто будуть знищені.

"Найбільший міф довкола акул - це, звісно, те, що вони небезпечні, що вони машини-людожери, але насправді це не так", - розповіла BBC News морський біолог Френ Кабада.

"Були випадки неприємного спілкування, але це траплялося дуже нечасто, й ніколи агресія не була навмисною".

Копирайт изображения SHUTTERSTOCK Image caption Попри страхітливі зуби, піщані тигрові акули нападають на людей лише тоді, коли захищаються

Тепер вперше акул, скатів та химер (риб з хрящами замість кісток) занесли до програми "Межа вимирання", яка стосується еволюційно рідкісних риб та тих, які перебувають на межі зникнення.

Більшість з акул перебувають на верхівці харчового ланцюга, що робить їх надзвичайно важливими для життєдіяльності океанів.

Вимирання навіть одного з видів матиме величезний вплив на популяцію інших риб і, зрештою, харчування людей.

"У них дуже мало родичів у дереві життя (процесі еволюції), тому вони такі унікальні. Їхнє зникнення буде надзвичайною, надзвичайною втратою", - каже Френ Кабада.

Згідно з оцінками вчених, саме вилов риби, навмисний чи випадковий, потрібно винити у різкому зниженні популяції. Також суттєвими факторами є втрата ареалу проживання через розбудову берегової лінії, вирубку мангрових лісів, забруднення води.

"До списку рідкісних акул увійшли найбільш цікаві та унікальні риби нашої планети", - каже доктор Метью Голлок із зоологічної спілки Лондона.

"Якщо зараз зникне хоча б один вид із цього списку, ми втратимо мільйони років еволюційної історії".

Ось деякі види зі списку:

Пилкорил дрібнозубий (Pristis pristis)

Цей скат опинився під номером 1 у списку. Йому загрожує неконтрольована риболовля, адже пилкорил часто потрапляє в сіті помилково. Він вирізняється своїм носом (рострумом), оточеним гострими зубами, які розрізають здобич. Колись зі шкіри пилкорилів шили ковбойські чоботи.

Карибський електричний скат (Narcine bancroftii)

Цей скат виробляє електричний струм, яким оглушає здобич. Ця риба ховається на дні у піску протягом дня і полює на хробаків та інших маленьких тварин вночі.

Акула-зебра (Stegostoma fasciatum)

Ця акула змінює зовнішність протягом життя. Маленькими вони народжуються зі смугами, немов у зебри, які з віком перетворюються на цятки. Ці акули живуть на морському дні і можуть доживати до 25-35 років.

Акула китова (Rhinocodon typus)

Найбільша риба в океанах, яка досягає до 20 метрів у довжину. Вона харчується через фільтр, а її виживання залежить від кількості планктону та маленьких риб.

Акула велетенська (Cetorhinus maximus)

Одразу за китовою - це друга найбільша акула і риба у світі.

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