Книга року ВВС: Сучасне фентезі з добротною українською міфологією

Image caption Марина Макущенко. Темний бік будинку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.

Читацька рецензія на книгу Марини Макущенко "Темний бік будинку", яка увійшла до довгих списків Книги року BBC.

Чи вірите ви у домашніх духів - домовиків? Тих, що дбають про добробут вашого будинку, залюбки ласують солодощами, зляться і капостять, якщо їм не догодити?

Сучасний стиль життя старанно затирає будь-які згадки про них із нашої буденності. Міфологія рідного краю відходить на другий план, коли так стрімко на першому гортається стрічка Фейсбук. В правдивість кого з них варто вірити більше - одразу і не скажеш.

Історію з життя таємних мешканців старовинних будинків пропонує читачеві письменниця Марина Макущенко. Її роман "Темний бік будинку" - сучасне фентезі з добротним нашаруванням української міфології, підліткових проблем та підґрунтям з реальних прототипів.

Окрім невидимих для людського ока істот, у світі створеним авторкою, оживають величаві кам'яні будівлі. Саме їхній волі, а зовсім не людській, прислуговують домовики. Захищають та оберігають пам'ятки архітектури від руйнування й нищення.

Втім, головна героїня твору - Ярослава, не успадкувала "домовитих генів" своїх родичів й почувалася радше "білою вороною", аніж частиною злагодженої команди захисників "будинку з химерами". Дівчині було лише чотирнадцять, коли події в її житті почали стрімко змінюватися.

Через уміння напускати непідробного жаху на всю почесну спільноту, Яру сприймали вороже. А коли в місті почали відбуватися тривожні події, вона стала першою на кого вказали пальцем. "Невже люди карають Інакшість?", "Так. Найчастіше вони знущаються саме з інакших".

Героїні доведеться здолати численні перешкоди: зазирнути вглиб себе, знайти сили та сміливість протистояти злу й захистити свій рідний будинок. А разом з тим зрозуміти, що "бути, як усі, - не завжди щастя". Винагородою за проявлену сміливість та витримку стане дорослішання й віднайдене кохання. Адже "життя більше за комплекси і страх перед наступним кроком".

По-сучасному подається і тема стосунків в романі. Ярослава зустрічає хлопця, який так само не схожий на інших. Він має не тільки темну шоколадну шкіру, а й шлейф дивака і чужинця. Та дівчина вірить: "Не можна робити висновків про іншого достеменно не знаючи всіх обставин".

Закохані не поспішають зв'язати себе сімейними узами, як того потребують традиції й прагнуть батьки. "Ми ще не аж такі дорослі, - каже Яра матері. - І переймаємося іншим". Приходить і розуміння того, що "любов буває різна і може прийти кілька разів", а "пристрасть не завжди краща за ніжність".

До юного читача, а саме на середній шкільний вік розрахована ця книга, авторка доносить просту, але важливу істину: "Дорослішання починається тоді, коли настає свій час, і поспішати з цим не потрібно".

Крім основної фентезійної частини в романі також проступає реальне історичне тло. Радянський період та єврейські погроми міцно закріплюються в людській пам'яті, карбуються болючими ранами на стінах будинків. Беззахисним проти руйнацій зла стають і невидимі мешканці.

І хоча локації та постаті не називаються прямо, за описами досвідчений читач неодмінно все розставить по своїх місцях. Тут-то і проявляються "Замок барона" на вулиці Ярославів Вал, будинок Булгакова і Будинок письменників, злітають маски з прототипів героїв - радянського діяча Лазаря Кагановича та архітектора Миколи Добачевського.

Та попри всі позитивні складові історії динаміка сюжету подекуди суттєво накульгує, не вистачає й логіки у мотивах героїв. Особливо це стосується різноманітних магічних оказій, позбавлених будь-яких пояснень з боку авторки.

І все ж, "Темний бік будинку" можна схарактеризувати як достойний представник "нашого фентезі", який, безумовно, вартий уваги свого читача.

За словами письменниці, на створення цієї містичної історії її надихнули численні прогулянки старими київськими будинками. Можливо, книга замотивує і вас пройтися по старих маршрутах й по-новому поглянути на кам'яних старожилів міста.

Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC, а також на сайті bbc.ua