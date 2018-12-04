"Ми даємо Росії останній шанс": НАТО звинувачує Москву в порушенні договору РСМД

Копирайт изображения Getty Images Image caption Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив із жорсткою промовою на адресу Росії

НАТО офіційно звинуватило Росію в порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

"Союзники дійшли висновку, що Росія розробила і розгорнула ракетну систему 9М729, що порушує договір РСМД і являє собою істотний ризик євроатлантичної безпеки", - йдеться в заяві НАТО.

Раніше з подібними заявами виступали США. Але зараз Вашингтону вдалося переконати союзників по НАТО в обґрунтованості своїх побоювань.

"У США є докази того, що Росія порушує договір (РСМД). І ми надавали ці докази і Росії, і нашим партнерам. Я не можу обговорювати розвіддані й деталі тієї інформації, яка могла бути надана. Але всі сторони ознайомлені з даними, які їм слід знати", - заявила в ексклюзивному інтерв'ю ВВС представник Держдепартаменту США Ванесса Аскер.

Вашингтон заявив, що вийде з договору, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

"Росія прекрасно знає, що їй потрібно зробити, - зазначила Аскер. - Ми пояснили все в деталях. Ми надали докази того, що Росія не виконує умови (договору РСМД). Спочатку Москва взагалі заперечувала наявність таких ракет. Але потім визнала їх існування, додавши, що вони не становлять загрози".

За словами Аскер, США провели понад 30 бесід на цю тему з представниками Росії за останні п'ять років.

Обмін уколами

Представники НАТО заявили, що майбутнє договору РСМД тепер залежить від Росії.

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"НАТО дає Росії останній шанс для порятунку договору РСМД. Або вона повинна готуватися до світу без ДРСМД", - заявив за підсумками наради генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

США з 2014 року звинувачують Росію в порушеннях договору, але раніше не надавали союзникам доказів обґрунтованості своїх заяв.

Росія неодноразово відкидала ці звинувачення і висувала зустрічні претензії до США, пов'язані з розміщенням елементів системи протиракетної оборони в Східній Європі.

"Наші ракети не порушують, а ось вони порушують. МК41 (Пускова установка) подвійного призначення, AGM158 - ракета, яка переведена на режим універсальної пускової установки наземного використання, а також універсальний безпілотник, який з великим зарядом може долетіти, обійшовши все, - вони вже поставили на військові бази в Європі всі ці системи", - сказав Інтерфаксу член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич.

"Всі країни-члени НАТО сьогодні погодилися з аргументами на користь того, що США не порушують умови договору. Так що Росія - єдина, хто говорить про це", - відповіли ВВС у Державному департаменті США.

Заяву НАТО підписали представники всіх 29 країн-учасниць альянсу.

"Я не можу говорити за інших членів НАТО про те, чому таке рішення прийняли саме зараз. Але, можливо, на їх рішення вплинули недавні дії Росії в Керченській протоці", - заявила в інтерв'ю ВВС представник Держдепартаменту Ванесса Аскер.

"Що я можу сказати точно - сьогодні під час наради не було розбіжностей, не було сумнівів. І заяву підписали й підтримали одноголосно", - додала вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Риторика НАТО різко загострилася після інциденту за участю російських прикордонних військ в анексованому Криму

Версія США

Директор Національної розвідки США Деніел Коутс виклав американський погляд на події в кінці минулого тижня.

"Росія почала приховану розробку ракети середньої дальності наземного базування 9М729, імовірно, в середині 2000-х років. Ракета можна оснастити як звичайною, так і ядерною боєголовкою", - зазначив голова Національної розвідки.

"Росія почала випробування ракети в кінці 2000-х і до 2015 завершила всебічні льотні випробування, що складалися з численних запусків 9М729 як зі стаціонарних, так і з мобільних пускових установок", - додав Коутс.

Розвідспільнота США вважає, що Кремль модернізує ракетні сили, аби вони могли вражати критично важливі військові та промислові об'єкти в Європі, тим самим намагаючись залякати НАТО.

При цьому Росія заявляє, що ракета 9М729 не розроблялася і не випробовувалася на дальність, заборонену договором про РСМД.

Навіть більше, даний вид озброєння не потрапляє у сферу охоплення договору з огляду на її дальність, підкреслили в МЗС Росії.

Що таке договір РСМД?

Копирайт изображения AFP

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали лідери США і СРСР у грудні 1987 року. Його називали початком кінця холодної війни.

Документ забороняє обом країнам використовувати та розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000-5500 км) і малої (500-1000 км) дальності.

Інші ядерні держави - в тому числі Китай - не підписували РСМД.

Вашингтон неодноразово звинувачував в Москву в порушенні положень документу через розробку Росією крилатої ракети наземного базування 9М729 (SSC-8 за класифікацією НАТО), дальність якої, за твердженням американської сторони, не відповідає умовам договору.

Російська сторона, у свою чергу, звинувачує США в розміщенні пускових установок для систем ППО в Румунії, які можуть оснащуватися в тому числі крилатими ракетами середньої дальності.

Йдеться про комплекс Aegis Ashore, який заступив на бойове чергування на військовій базі Девеселу в Румунії.

Чим це загрожує?

"США дуже цінували, що договір РСМД працював багато-багато років. І ми хотіли б, щоб він працював і далі. Але для цього потрібно, аби умов дотримувалися всі сторони. На даному моменті нам потрібно зробити кроки для самозахисту", - сказала ВВС Аскер.

Вона додала, що на даному етапі питання можливого введення додаткових економічних санкцій проти Росії у зв'язку з РСМД не обговорювали.

У разі виходу США з ДРСМД Росія буде змушена вживати заходів щодо забезпечення своєї власної безпеки, заявляли раніше в Кремлі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, який підписали президенти США і Росії вісім років тому, діє до 2021 року

У військово-технічному плані вихід США з договору ознаменує собою початок активної фази розробки американцями комплексів, які підпадали під обмеження цього документу.

У політичному сенсі вихід США з угоди РСМД - це серйозний удар по всій системі договорів про обмеження ракетно-ядерних озброєнь між Росією і США.

Експерти відзначають, що ситуація, що склалася знижує шанси на продовження договору СНО-3.

Договір про скорочення наступальних озброєнь (СНО-3) між Росією і США вісім років тому підписали тодішні президенти двох країн Дмитро Медведєв і Барак Обама.

Він став сьомим за рахунком договором про скорочення стратегічних ядерних сил, укладеним між Москвою і Вашингтоном.

Термін дії СНО-3 закінчується у 2021 році, проте погіршення відносин між Росією і США ставить продовження договору під сумнів.

Якщо ситуація розвиватиметься за оптимістичним сценарієм, розірвання угод, що діють, призведе до формування нової системи договорів про обмеження озброєнь.

При негативному сценарії закінчення дії РСМД і СНО-3 може означати крах всієї системи контролю над озброєннями.

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