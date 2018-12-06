Книга року ВВС: #зграяфорева, або Книжка про справжній Львів

Image caption Анастасія Нікуліна. Зграя. - Харків: Віват, 2018.

Рецензія члена журі Світлани Пиркало на книгу Анастасії Нікуліної "Зграя", яка увійшла до короткого списку Дитячої Книги року ВВС-2018.

Зграя - про підлітків і паркур, але вона не лише для підлітків, які люблять паркур (екстремальний вид спорту, де люди виконують акробатичні трюки в міському середовищі). Це гостросюжетний роман, який буде цілком цікавий і дорослим.

Копирайт изображения Svitlana Pyrkalo Світлана Пиркало - постійний член журі премії Книга року ВВС, яка нині представляє Культурну програму Європейського Банку Реконструкції і Розвитку, партнера премії. Вже два десятиліття працюю в журналістиці, літературі та сфері корпоративних комунікацій. Попри це - а можливо, й завдяки цьому, - досі вірю в казки та байки, тому дуже люблю читати дитячу літературу.

Зграя - таку назву собі зрештою візьме гурт друзів-хлопців, які є трейсерами, тобто людьми, які практикують паркур.

До них пристає нова учасниця Таша, яка ставить перед собою виклик - навчитися цій небезпечній міській акробатиці.

Тут і починаються всі атрибути підліткового роману: кохання, дружба, випробування дружби коханням і навпаки, небезпека - не на тренуваннях, а в реальному житті, - і знову-таки порятунок через дружбу.

Детальніше сюжету переповідати не буду, щоб було цікаво читати - а читати я б порадила.

З того, що сподобалося особисто мені, відзначу реалії сучасного Львова, не загорнутого в цукеркову обгортку історії чи в мильну бульку самомилування, а того Львова, в якому живуть люди.

Підлітки говорять справжньою сучасною мовою, в якій багато жаргону, - і комп'ютерного, і такого, що стосується паркуру, і просто сленгових словечок.

Їхні проблеми - не вигадані: окрім звичайних підліткових любовей, дружб і стосунків з батьками, це й загроза з боку наркоманії та кримінального світу, яка може торкнутися будь-якого підлітка в сучасній Україні.

По цій книжці можна зняти фільм і навіть цілий серіал.

Паркуром мені від неї зайнятися не захотілося - такої книжки ще ніхто не написав, - але було б чудово познайомитися з усіма цими класними хлопцями і дівчатами.

#зграяфорева

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