Книга року ВВС: #зграяфорева, або Книжка про справжній Львів
Рецензія члена журі Світлани Пиркало на книгу Анастасії Нікуліної "Зграя", яка увійшла до короткого списку Дитячої Книги року ВВС-2018.
Зграя - про підлітків і паркур, але вона не лише для підлітків, які люблять паркур (екстремальний вид спорту, де люди виконують акробатичні трюки в міському середовищі). Це гостросюжетний роман, який буде цілком цікавий і дорослим.
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Зграя - таку назву собі зрештою візьме гурт друзів-хлопців, які є трейсерами, тобто людьми, які практикують паркур.
До них пристає нова учасниця Таша, яка ставить перед собою виклик - навчитися цій небезпечній міській акробатиці.
Тут і починаються всі атрибути підліткового роману: кохання, дружба, випробування дружби коханням і навпаки, небезпека - не на тренуваннях, а в реальному житті, - і знову-таки порятунок через дружбу.
Детальніше сюжету переповідати не буду, щоб було цікаво читати - а читати я б порадила.
З того, що сподобалося особисто мені, відзначу реалії сучасного Львова, не загорнутого в цукеркову обгортку історії чи в мильну бульку самомилування, а того Львова, в якому живуть люди.
Підлітки говорять справжньою сучасною мовою, в якій багато жаргону, - і комп'ютерного, і такого, що стосується паркуру, і просто сленгових словечок.
Їхні проблеми - не вигадані: окрім звичайних підліткових любовей, дружб і стосунків з батьками, це й загроза з боку наркоманії та кримінального світу, яка може торкнутися будь-якого підлітка в сучасній Україні.
По цій книжці можна зняти фільм і навіть цілий серіал.
Паркуром мені від неї зайнятися не захотілося - такої книжки ще ніхто не написав, - але було б чудово познайомитися з усіма цими класними хлопцями і дівчатами.
#зграяфорева
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