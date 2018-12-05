Сотні ошуканих іноземців: скандал у Донецькому медуніверситеті

Копирайт изображения Alamy Image caption Іноземні студенти, які навчаються в Донецькому національному медуніверситеті, заявили про погану якість навчання і махінації з оплатою

У Кропивницькому, де розташовані два факультети Донецького національного медичного університету, спалахнув конфлікт. Іноземні студенти заявили, що їх погано навчають, а також розповідають про махінації із оплатою за навчання.

Всього в університеті навчаються понад тисячу іноземців. Одного дня їм оголосили, що їхня оплата за навчання так і не дійшла на рахунки університету в повному обсязі.

Тепер внутрішній аудит та правоохоронні органи мають з'ясувати, на якому етапі і хто ошукав студентів.

У самому ВНЗ визнають, що проблеми з навчанням є, але не такі вже й страшні.

Що зрештою змінили у навчанні після скандалу, з'ясовувала ВВС News Україна.

Одна лекція по хірургії і все. Так не станеш лікарем

Яких лікарів готують в університеті?

У середині листопада 500 студентів-іноземців не вийшли на навчання, вимагаючи зустрічі із ректором університету. Вони обіцяли звернутись до консульств своїх країн і заявити про шахрайство, адже, кажуть вони, їх погано навчають.

"У нас немає підручників. Хіба так має бути в університеті? Багато викладачів читає предмети, які не є їхньою спеціалізацією. Деякі викладачі не розмовляють англійською. Ми третій курс, і у нас не було жодних практичних занять. Один раз без викладача нас самих відправили в лікарню", - каже Хазем Ахмед, студент з Єгипту.

Студенти розповідають, що вчаться по роздруківках і відео з YouTube, але наголошують, що могли б це робити і не виїжджаючи з дому.

"Ми прочитали роздруківку, нам дали тест, поставили "4", і на цьому все навчання закінчується", - скаржиться інший студент, який не назвав свого імені.

"Ті теми, які в інших університетах вивчають практично, ми вивчаємо теоретично. Друга проблема - ми не маємо часу для вивчення предметів. Наприклад, найважливіші предмети з медицини ми можемо вчити лише сім днів. Ще є проблема з викладачами. Наприклад, мій брат, який також вивчає медицину, приходить на пару, а викладача немає. Наступного дня приїхав хороший спеціаліст з Краматорська, прочитав лекцію - і все. Одна лекція по хірургії і все. Так не станеш лікарем", - каже Нада, третьокурсниця із Єгипту.

Диплом університету визнаний у 56 державах світу.

Зараз в університеті навчаються 445 українських студентів.

75% з них - з Кіровоградщини.

Ще 1078 студентів - іноземці з 46 країн світу.

Українським студентам для вступу треба скласти ЗНО на бал не нижче 150.

Іноземні абітурієнти зараховуються на навчання виключно за результатами усної співбесіди. За контрактом викладання для них відбувається англійською.

Студенти обурено показують на фото кімнату, де вони навчаються - вона надто тісна. Іншого чекали і від спортзалу та гуртожитків.

Зустрітись із керівництвом не так просто - все воно перебуває в Донецькій області. До війни Донецький медичний університет імені Горького працював в Донецьку і займав перше місце у рейтингу ВНЗ серед медичних вишів України.

Навіщо донецький ВНЗ Кропивницькому?

У 2014 університет поїхав з Донецька, лишивши там всю матеріально-технічну базу і величезну бібліотеку.

Як юридична особа університет переїхав до Лимана, а навчальні корпуси розташували у Краматорську. Проте там забракло місця, і фактично прифронтова територія не приваблювала іноземних студентів. Тому 2016-го року в Кропивницькому та Маріуполі відкрилися факультети медвишу.

Керівництво Кіровоградської області зацікавлене в університеті перш за все тому, що в регіоні бракує лікарів. 36% посад вакантні вже зараз, крім того, велика частина медиків пенсійного віку. В області сподівалися, що абітурієнтами стануть місцеві, які залишаться тут працювати.

Область обіцяла повністю передати університету до 2017 року приміщення в центрі міста, яке до того належало МВС. Проте зараз одне крило закладу так і не доступне для студентів - там і далі розташований слідчий відділ поліції, а ВНЗ використовує додаткові приміщення в інших частинах міста.

Копирайт изображения Валерій Лебідь Image caption Студенти масово скаржаться на погану якість навчання і умови

"У гуртожитку не працює ліфт, часом, може, не працювати туалет. Тут треба деякі зміни. І щодо навчання, то хотілося би більше практики, інтерактиву і приязності від викладачів. ... Часом викладач виходить на 5 хвилин поговорити телефоном, а коли повертається, йде знову", - розказує Джил, студентка з Кенії.

Студент з Єгипту додає, що, заплативши великі гроші за навчання, він тепер додатково має винаймати квартиру, бо місця в гуртожитку для нього не знайшлось.

"Навіщо тоді стільки студентів набирати, коли немає місця? Я не розумію. Також незрозуміла ситуація з медичною страховкою. Я заплатив за неї 300 доларів США, але коли захворів мене відмовилися приймати безкоштовно в лікарні і довелось платити знову. А навіщо тоді я платив ці гроші?" - обурюється єгиптянин.

Копирайт изображения Валерій Лебідь Image caption Іноземні студенти вимагать у керівництва розібратися в ситуації

Цього року іноземці мають здавати КРОК - кваліфікаційний іспит, який дозволить їм або продовжити подальше навчання, або їм доведеться повторити навчальний курс за додаткову оплату чи покинути ВНЗ. Вони просто бояться із такою підготовкою не скласти тест.

Слова студентів підтверджує і колишній виконувач обов'язків декана факультету Олександр Мухін. В університеті, каже він, досі немає бібліотеки, спортзалу, їдальні, студенти вчаться по електронних книгах і смартфонах.

"У кабінетах у стоматологів стоять два фантоми старих зразків. Чи можуть 130 студентів пройти на них ортопедію, ортодонтію, хірургічну стоматологію?! Ми зверталися, щоб зробити все по європейських стандартах, обладнати фантомний клас. Фінансування так і не виділили. В університеті зараз в коробках стоять два імпортні крісла, закуплені ще у 2016 році. Вони так і залишаються в коробках, бо потрібне фінансування щоб їх встановити і підключити обладнання", - обурюється пан Мухін.

"Я відрахував за власним бажанням понад 100 іноземних студентів-стоматологів. Бо коли в інших країнах вони вже починають на 2-3 курсі працювати руками, тут вони дивляться презентації, як треба лікувати", - додає він.

Університет: проблеми не такі вже страшні

В університеті заявляють, що страшних проблем із навчанням немає. Визнають брак підручників, але вважають, що це не критично. Мовляв, поступово закуповують все необхідне.

"Перший етап державної атестації - це атестація із теоретичних дисциплін. Для цього нічого не потрібно, окрім знань. Вони проходять лише пропедевтичні дисципліни: ті, що вводять в клінічні дисципліни. Базові клінічні дисципліни починають викладатись із наступного семестру. Студентам необхідно здати КРОК-1. А коли студенти замість того, щоб готуватись, аби успішно його скласти, починають ходити і розповідати про те, що має бути в університеті, і стоять перед телекамерами замість того, щоб бути на практичних заняттях, то зрозуміло, кому це потрібно", - каже перший проректор Ігор Хрипаченко.

Проте у закладі розпочали внутрішній аудит і, за словами керівництва, виявили набагато серйозніші проблеми.

Копирайт изображения Валерій Лебідь Image caption Після аудиту керівництво університету заявило студентам. що вони стали жертвами аферистів

Наступного дня після протесту проти якості навчання іноземцям повідомили, що вони стали жертвами аферистів.

"Керівництво міжнародного факультету недобросовісно виконувало свої обов'язки. В результаті є маса недоліків і порушень, які призвели до того, що жоден з вас сьогодні не має легітимного статусу перебування на території країни. Також на сьогодні серед вас немає жодного студента, який оплатив повну суму за навчання", - повідомив Ігор Хрипаченко сотням студентів.

В університеті заявили, що, на їхню думку, проблеми могли виникнути через фірму-рекрутера ТОВ "Українські освітні послуги", яка запрошувала студентів. Саме через неї студенти оплачували навчання.

Начебто фірма могла завищувати суму оплати і не всі гроші переказувати на рахунок університету. Розслідування веде СБУ.

Копирайт изображения Валерій Лебідь Image caption Кількість студентів, які зіткнулися з проблемами, йде на сотні

Що каже рекрутер

Представник фірми-рекрутера ТОВ "Українські освітні послуги" спростовує звинувачення.

"Загалом фірм-контактерів, які уклали договір з Донецьким медичним університетом, - 18, тому висловлювати претензії до одної компанії не зовсім коректно", - заявив під час прес-конференції 16 листопада представник фірми Олег Коротенко і додав, що університет не висловив фірмі жодної письмової претензії щодо грошей чи порушень умов договору.

Фірма стверджує, що по кожному студенту є банківські виплати. До того ж, якби оплата студентів не потрапила у ВНЗ, їх би просто могли відрахувати - це передбачено контрактом.

Наразі компанія готує позов до суду про захист честі та ділової репутації.

Від студента - до порушника закону?

За українським законодавством, у випадку студентів-іноземців, аби отримати посвідку про тимчасове проживання, до міграційної служби мають подати документи про зарахування на навчання.

Після цього іноземці отримують посвідку на час навчання. Оформлює ці документи відповідальна особа в університеті.

Нарешті університет відповів, що гроші вкрали агенти-рекрутери, і взагалі моя віза закінчується 18 грудня. Я тут один, мої батьки не зі мною, і я не знаю, що робити

30 листопада в мережі опублікував відео і текст заяви в поліцію 24-річний студент із Пакистану Фейсал Ігбал, де розповів свою історію.

550 доларів США він заплатив за послуги фірми-рекрутера і приїхав в Україну 25 вересня. Потім заплатив 10 тисяч доларів у 137-ій кімнаті - місці, де в університеті розміщувалися представники рекрутерів. Він подав заявку для зарахування на третій курс спеціальності "Загальна медицина" і чекав навчання.

Проте у відділі по роботі з іноземцями оформлення документів постійно відкладали і казали, що оформлення в процесі. Згодом він дізнався, що в університет його взагалі не зарахували попри оплату.

Копирайт изображения Facebook/Faisal Igbal Image caption Студент Фейсал Ігбал з Пакистану каже, що сплатив за навчання понад 10 тис. доларів, але його так і не зарахували

"Нарешті університет відповів, що гроші вкрали агенти-рекрутери, і взагалі моя віза закінчується 18 грудня. Я тут один, мої батьки не зі мною, і я не знаю, що робити. Хочу щоб, мене зарахували на третій курс або повернули мені гроші", - написав пан Ігбал у заяві до поліції.

Університет детально не коментує подібні випадки, каже, що працює з ДМС та перевіряє документи студентів на відповідність до міграційного законодавства.

Сергій Нестеров, помічник ректора і учасник аудиту ВНЗ, у коментарях до відео Фейсала Ігбала в соцмережі пояснює, що проблеми не лише з грошима, а й з документами:

"Університет робить все можливе для допомоги таким студентам, і це не одиничний випадок, ми готові зараховувати таких студентів, але недобросовісні фірми-посередники взяли з них гроші і забрали документи. Якщо без грошей ми ще можемо розглянути зарахування, то без документів це неможливо, а вони у цих посередників, і університет вже звернувся з відповідними заявами в поліцію".

Що буде з університетом далі?

Поки ВНЗ працює у звичному режимі, а внутрішній аудит продовжили до 7 грудня.

1 грудня відбувся День відкритих дверей для українських абітурієнтів. Попри побоювання українських студентів, що після скандалу заклад можуть закрити, університет офіційно спростував це.

Також закупили англомовні підручники, а найближчим часом керівництво обіцяє облаштувати фантомний клас студентів-стоматологів на 12 людей вартістю 12 мільйонів гривень.

Представники університету заявили, що ніхто не планує змушувати іноземців доплачувати, а від університету написали заяву до поліції щодо ситуації, яка склалася. Окремо заяви в поліцію написали лише троє студентів.

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