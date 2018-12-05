Чому в Україну не пустили російських журналісток

Копирайт изображения Facebook / канал "Дождь" Image caption Журналісток видання "Такие Дела" Анастасію Лотарєву (ліворуч) та каналу "Дождь" Євгенію Зобніну українські прикордонники не пропустили через однакову причину - "не підтвердили мету візиту"

У вівторок українські прикордонники не пропустили двох російських журналісток, які планували прес-тур по Донбасу.

Обидві журналістки не належать до пулу провладних російських ЗМІ, а вважаються представниками "ліберальних медіа".

Чому ж українські прикордонники завернули їх в аеропорту після кількагодинних бесід про мету поїздки?

Це BBC News Україна з'ясувала у Держприкордонслужби.

Що сталося

"Гарне місто Київ, прекрасний аеропорт "Жуляни", шкода, депортують мене з нього прямо ось після двох годин очікування до не менш прекрасного міста Мінськ", - написала у вівторок ввечері російська журналістка Анастасія Лотарєва з видання "Такие Дела".

Як значиться на сторінці цього медіа, воно є інформаційним порталом благодійного фонду "Нужна помощь": "Ми пишемо про соціальні проблеми, щоб вирішити їх".

Анастасія Лотарєва повідомила, що причиною її недопуску в Україну стало те, що вона не підтвердила мету візиту.

"Хоча їхала на запрошення від громадської організації", - відзначила жінка.

Вона також написала, що українські прикордонники дві години "дуже ввічливо" розпитували її "про Голодомор, українських моряків і Боїнг" (мова, вочевидь, про збитий над Донбасом рейс MH17).

Копирайт изображения Facebook Анастасії Лотарєвої Image caption Анастасія Лотарєва пише на соціальні теми, такі як благодійність та допомога інвалідам

У коментарі BBC News Анастасія Лотарєва розповіла, що питання про історію для неї виглядали досить дивними.

"Мені здається, що офіційна розмова не може так будуватися. Коли питали - чому ваша країна не вживає слово "Голодомор" і як ви особисто ставитеся до Голодомору. Питали, чому Росія не визнає українських моряків військовополоненими та як я особисто до цього ставлюся", - пригадує жінка.

"Я на всі ці питання відповіла, але не думаю, що я є тією інстанцією, яка може відповідати за офіційну позицію", - додала вона.

Згодом про недопуск в Україну повідомила ще одна російська журналістка - Євгенія Зобніна від телеканалу "Дождь".

У коментарі вона розповіла, що так само їхала на запрошення українських громадських організацій.

"Було офіційне запрошення з печаткою, в якому правозахисники ручалися, що ми будемо переміщуватися організовано, і що вони несуть за мене відповідальність", - розповіла росіянка.

Копирайт изображения Канал "Дождь" Image caption Євгенія Зобніна каже, що українські прикордонники питали, чи не робила вона репортажі про Кримський міст

"Але це не відіграло ніякої ролі. Ні те, що я дівчина, а не чоловік, яких зараз не пускають. Ні те, що за мене поручилися й оформлювали документи з боку України", - додала вона.

Євгенія Зобніна також розповіла, що українські прикордонники, коли дізналися, що вона журналістка, запитували, чи робила вона репортажі про Крим і Кримський міст, а також чи взагалі висвітлювала якось події в Україні.

Після години такої співбесіди жінка отримала відмову на в'їзд й змушена була до ранку чекати на літак до Мінська.

Прес-тур на Донбас

Копирайт изображения Валерій Новіков Image caption Голова правозахисного центру "Альтернатива" Валерій Новіков пояснює - хотіли показати іноземним журналістам зону конфлікту на Донбасі

За даними каналу "Дождь", російські журналістки їхали на запрошення Луганського обласного правозахисного центру "Альтернатива", української організації "Меморіал" та німецької DRA - у "блог-тур" по Донбасу.

Голова правління центру "Альтернатива" Валерій Новіков розповів BBC News Україна, що вони запланували поїздку по підконтрольних Києву районах Донеччини та Луганщини для журналістів з України, Німеччини, Франції та Росії.

"Хотіли, щоб у Росії хоч якось показали те, що відбувається на Донбасі. Хотіли звозити на кладовище, де поховані загиблі внаслідок конфлікту українці. У нас заплановані зустрічі з більш ніж сотнею представників громадських організацій, щоб показати, як працює громадський сектор у зоні конфлікту", - пояснив Валерій Новіков.

За його словами, діяли абсолютно прозоро, зробили офіційне запрошення, де була розписана вся програма.

У підсумку, двох російських журналісток не пропустили, утім третя запрошена правозахисниця з Росії все ж змогла потрапити в Україну (добиралися вони окремо).

Валерій Новіков розповів, що українські прикордонники не зв'язувалися з ним перед тим, як заборонити в'їзд для росіянок. Хоча всі його контакти були вказані у запрошеннях.

"Для нас це неприємна історія. Ми - організація, заснована у зараз окупованому Алчевську. І хотіли звернути увагу росіян на те, що відбувається на Донбасі", - підсумував він.

Непереконлива аргументація

Копирайт изображения Getty Images Image caption 30 листопада Україна оголосила про введення обмеження на в'їзд чоловіків-громадян РФ віком від 16 до 60 років. Утім, більш прискіпливий контроль на кордонах торкнувся не лише чоловіків, а й жінок з Росії.

BBC News Україна зв'язалася з помічником голови та речником Держприкордонслужби України Олегом Слободяном.

"Російські журналістки справді мали запрошення від української громадської організації. Але їхали вони на Донбас, у зону проведення Операції об'єднаних сил. Де, до того ж, введено воєнний стан. При цьому у них не було відповідної акредитації для роботи там", - розповів речник прикордонників.

За його словами, відсутність акредитації стала лише однією з причин відмови на в'їзд: "Загалом їхня аргументація щодо мети візиту виявилася непереконливою для прикордонників, які діяли відповідно до своїх повноважень".

Водночас Олег Слободян запевнив, що українські прикордонники не мають жодних інструкцій щодо "історичних питань" для росіян.

"Про попереднє відвідування Криму обов'язково запитують. А питати про історію - таких вказівок немає", - розповів він.

"Можливо, не треба й намагатися"

Копирайт изображения Getty Images Image caption За вівторок до України не пропустили більше півсотні росіян

Журналістка видання "Такие Дела" Анастасія Лотарєва каже, що ще не вирішила, чи буде намагатися потрапити в Україну у найближчому майбутньому.

Востаннє вона була тут у 2015 році, коли відвідувала рідних, які живуть в Україні - була на Одещині та Миколаївщині.

Не виключає, що спробує відвідати їх ще як приватна особа.

"А щодо професійних поїздок - якщо так тебе не хочуть бачити тут, то, можливо, не варто й пробувати", - припускає російська журналістка.

А щоб громадяни Росії, які планують відвідати Україну, могли більш чітко розуміти свої перспективи перетину українського кордону, можливо, варто ввести візовий режим між країнами, підсумовує Анастасія Лотарєва.

Тим часом, з моменту запровадження воєнного стану до України не пропустили 730 росіян, 56 з них - за минулу добу.

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