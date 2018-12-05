ЦРУ впевнене, що саудівський принц замішаний у вбивстві Хашоггі. Що зроблять США?

Копирайт изображения Reuters Image caption Спадковий принц Мохаммед бін Салман може бути причетний до вбивства Хашоггі, а може і не бути, заявляв раніше Дональд Трамп

Покази директора ЦРУ Джини Гаспел у Сенаті США щодо вбивства Джамаля Хашоггі поставили перед американською владою етичне питання: чи причетний до вбивства спадковий принц Саудівської Аравії, і якщо це так, - як повинні відреагувати США?

Частина сенаторів закликає покарати саудівську владу, інші слідом за президентом виступають проти загострення стосунків із партнером.

Якщо вірити Джині Гаспел, Мохаммед бін Салман аль-Сауд, спадковий принц однієї з основних держав-союзниць США на Близькому Сході, виявився напряму замішаним у жорстокому вбивстві журналіста.

Вбивство при цьому відбулося на території консульської установи Саудівської Аравії, куди групу виконавців впустили, судячи з усього, без жодних питань.

Крім того, Хашоггі був резидентом США, хоча громадянства не мав, і писав для американської газети.

Гаспел у Сенаті

У вівторок Джина Гаспел розповіла членам сенатського комітету з зовнішніх відносин все, що відомо ЦРУ про вбивство Хашоггі. Доповідь пройшла у закритому режимі. Про її зміст можна судити тільки з висловлювань самих сенаторів після зустрічі з Гаспел і її командою.

"Я ніколи не чув настільки ясної оцінки ситуації від розвідників", - сказав журналістам після брифінгу республіканець Боб Коркер, який очолює сенатський комітет із зовнішніх відносин.

"Я працюю на цій посаді вже 12 років, і я ніколи не бачив такої презентації, як сьогодні", - додав він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За Джорджа Буша-молодшого нинішня голова ЦРУ Джина Гаспел займалася питанням таємних в'язниць США

ЦРУ раніше заявляло, що принц Мохаммед листувався з лідером групи, яка вбила і розчленувала Хашоггі. Судячи з усього, Гаспел вдалося переконати в цьому сенаторів.

"Потрібно свідомо ігнорувати факти, аби не дійти висновку, що все це організували й влаштували люди, які знаходяться в підпорядкуванні принца Салмана", - прокоментував заяви глави ЦРУ інший республіканець Ліндсі Грем, який у минулому не раз підтримував ініціативи Трампа.

Грем додав, що не може підтримувати продаж зброї Саудівській Аравії і її участь у війні в Ємені, поки принц Салман залишається при владі.

"До цього брифінгу я був переконаний, що ми повинні вжити заходів щодо війни в Ємені й розібратися з саудитами. Після брифінгу я тільки утвердився у своїй думці", - сказав журналістам сенатор від Нью-Джерсі, демократ Боб Менендез.

"Хтось має бути покараний, - резюмував республіканець Річард Шелбі. - Тепер питання в тому, як відокремити саудівського спадкового принца і його групу від народу?".

Як змінювалася позиція Трампа

Риторика президента США Дональда Трампа щодо вбивства Хашоггі була мінливою, однак введення санкцій або розрив відносин з Саудівською Аравією він не підтримував ніколи.

10 жовтня, у відповідь на запитання журналіста він обіцяв "розібратися" в ситуації з вбивством і можливою причетністю до нього влади. Приймати рішення щодо реакції США на вбивство "занадто рано", говорив він тоді.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трамп не хоче погіршувати стосунки з Саудівською Аравією, бо вона планує інвестувати 110 мільярдів долларів у США

Вже на наступний день Трамп спробував донести до журналістів свої аргументи. "Це сталося в іншій країні. Мова, як я розумію, йде не про громадянина США. Проте, таке відбуватися не повинно", - заявив він.

"Мені не подобається ідея, що ми повинні відмовитися від інвестицій в розмірі 110 мільярдів доларів в американську економіку. Тому що знаєте, що вони (Саудівська Аравія) зроблять? Вони візьмуть ці гроші й витратять їх в Росії або Китаї", - сказав президент слідом за цим.

16 жовтня президент після телефонної розмови з принцом заявив, що в смерті Хашоггі винні "зальотні вбивці", а сам принц нічого про це не знає.

"Ми багато чули про аудіозапис (вбивства Хашоггі), але його ніхто не бачив. Ми б дуже хотіли його побачити та почути", - сказав Трамп в інтерв'ю у жовтні.

Вже в кінці листопада президент заявив, що запис послухала глава ЦРУ, а сам він цього робити не буде, оскільки для цього "немає приводу". Його радник з безпеки Джон Болтон також сказав, що не слухав запис особисто, але за допомогою перекладача дізнався, що на ньому говорять.

23 жовтня Трамп знову поговорив з принцом і його батьком, королем Салманом ібн Абдул-Азіз аль Саудом. На той момент держава вже визнала, що Хашоггі загинув у її консульстві, але наполягала, що це сталося в результаті бійки.

Трамп знову заявив журналістам, що принц "категорично заперечує" причетність до вбивства.

18 листопада, коли влада країни вже визнала, що Хашоггі вбили, але наполягала, що принц був не в курсі того, що відбувається, журналіст запитав Трампа, чи міг принц збрехати йому про свою непричетність.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Вашингтоні регулярно проходять акції протесту, пов'язані зі справою Хашоггі

"Я не знаю, і ніхто не знає, але я скажу вам, що зараз навколо нього дуже багато людей, які говорять, що він нічого не знав", - сказав Трамп.

Нарешті, 20 листопада Білий дім випустив заяву, з якої випливало, що Трамп виступає проти дипломатичного розладу з Саудівською Аравією, навіть якщо її влада винна у вбивстві.

"Ми, можливо, ніколи не дізнаємося всіх фактів, що оточували вбивство Джамаля Хашоггі. У будь-якому випадку, ми вибудовуємо відносини з королівством Саудівська Аравія. Вони були прекрасним союзником у боротьбі з Іраном. США мають намір залишатися надійним партнером Саудівської Аравії, аби захищати інтереси нашої країни, Ізраїлю, і інших регіональних партнерів ", - йдеться в заяві.

"Можливо, принц Салман знав про те, що ця трагічна подія станеться. Може бути, знав, а може і не знав", - додали в Білому домі.

Чи буде реакція?

"Якби принц постав перед присяжними, його засудили б через 30 хвилин. Винен", - сказав журналістам сенатор Боб Коркер, виходячи після доповіді глави ЦРУ.

Законодавці кажуть, що Сенат повинен прийняти окрему резолюцію, яка засуджує владу королівства. Трамп у своїй заяві говорив, що передбачає таку реакцію.

Сенатори намагаються змусити Білий дім засудити спадкового принца. Якщо у них не вийде, їм доведеться шукати спосіб самостійно послати сигнал про те, що США не будуть миритися з очевидним порушенням міжнародних норм, вважає кореспондент BBC у Вашингтоні Барбара Плетт Ашер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сенатор-республіканець від штату Аляска Річард Шелбі впевнений, що у зв'язку зі справою Хашоггі "хтось має бути покараний"

"Серед можливих варіантів - блокування або обмеження продажу зброї й введення більш жорстких санкцій. Сенатори вже пішли проти адміністрації Трампа, схваливши документ про припинення військової підтримки Саудівської Аравії у війні з Єменом", - вважає аналітик.

"Однак переконати достатню кількість сенаторів схвалити відповідну резолюцію, принаймні в її нинішній формі, буде проблематично. По-перше, в Сенаті зараз багато злості щодо вбивства Хашоггі, але мало розуміння того, що робити далі. Крім того, будь-яка резолюція, яку схвалить Сенат, майже напевно буде заблокована Палатою представників, яку як і раніше контролюють республіканці ", - впевнена Плетт Ашер.

"Це означає, що їм доведеться починати спочатку, після того як в наступному році контроль над палатою отримають демократи. І, можливо, вони дійсно почнуть заново, однак з огляду на всі ці бар'єри та користуючись повною підтримкою Білого дому, принц Салман може нічого не боятися, принаймні поки ", - пише аналітик.

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