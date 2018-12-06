США з союзниками почали боротьбу проти Huawei: до чого тут шпіонаж і 5G

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Китайський телекомунікаційний гігант Huawei опинився у фокусі уваги ЗМІ після того, як стало відомо про арешт доньки засновника компанії в Канаді, звідки її можуть екстрадувати до США.

Проте фірма, яка виробляє великий обсяг технологічної продукції від мережевого обладнання до мобільних телефонів, опинилася на порядку денному ще й з інших причин.

Західні уряди все частіше забороняють телекомунікаційним компаніям використання Huawei у нових мережах зв'язку, посилаючись на безпекові проблеми.

Чи дійсно китайська фірма становить загрозу?

Що це за компанія?

Якщо ви шукатимете собі новий мобільний телефон, ви виявите смартфони Huawei серед лідерів ринку. Згідно з останніми даними, китайська компанія наразі контролює 15% світового ринку смартфонів, посідаючи друге місце після корейської Samsung і випереджаючи Apple.

Менш очевидним буде для споживачів зростання ролі Huawei на ринку обладнання для мобільних мереж.

Копирайт изображения iStock Image caption Затримання за запитом США фінансового директора Huawei Мен Ванчжоу, доньки засновника компанії, обурило Китай

Як і Китай загалом, Huawei намагається відігравати дедалі більше значення на світовій арені. Зараз компанія є найбільшим у світі постачальником телекомунікаційного обладнання.

Компанію заснував 1987 року Жень Чженьфень, колишній офіцер Народно-визвольної армії Китаю. Компанія базується у китайському місті Шеньчжень, провінція Гуандун, і офіційно належить усім 180 тисячам співробітникам.

Чи є Huawei загрозою для безпеки

США вказують на зв'язки пана Чженьфеня з військовими та зростаючу роль компанії у світі, стверджуючи, що це є ризиком для безпеки.

В принципі, контроль за технологією, яка лежить в основі життєво важливих комунікаційних мереж, дає фірмі можливість для шпигунства. Наприклад, впливати на зв'язок у будь-якому майбутньому протиборстві, зокрема тому, що більше речей, починаючи від автономних транспортних засобів до побутових приладів, стають зв'язаними з інтернетом. Країни, що використовують обладнання Huawei, ретельно відстежують такий ризик.

Але США вказують також на китайський закон про національну розвідку, ухвалений 2017 року. В ньому говориться, що організації мають взаємодіяти в галузі національної розвідки.

Як наслідок, США, Австралія та Нова Зеландія вже заборонили місцевим фірмам використання Huawei для запланованого запуску мобільних мереж 5G.

Це три з п'яти розвідок, що входять до альянсу Five Eyes ("П'ятеро очей"), учасниками якого є спецслужби Британії, Австралії, Нової Зеландії, Канади та США.

Четвертий учасник цього альянсу, Канада, переглядає свої стосунки з фірмою.

А ось Британія ще заходів не вживала, попри тиск з боку США.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Засновник Huawei Жень Чженьфень перетворив цю компанію з перекупника обладнання на світового лідера в телекомунікаційному секторі

Чому Британія не заблокувала Huawei?

Уряд Великої Британії визнав наявність "напруження" у відносинах з Huawei. Орган, який поставив перед собою нагляд за безпекою мобільної мережі країни, Національний центр кібербезпеки, попросив Huawei виправити проблеми, які створюють "нові ризики" для мережі.

Крім того, керівник британської розвідки MI6 Алекс Янгер припустив, що "деякі рішення" треба прийняти в майбутньому через роль Huawei у запровадженні 5G, що призведе до важчого контролю за безпекою.

BT заявила, що вона знаходиться в процесі вилучення обладнання Huawei зі своїх мереж 3G та 4G і не буде використовувати китайську компанію в центральній частині наступної мережі 5G.

Але Huawei вже понад десять років надає технології британським компаніям, і Велика Британія прагне підтримувати добрі відносини з Китаєм у сфері торгівлі та інвестицій, оскільки вона готується до Brexit.

Більшість мобільних мереж країни - Vodafone, EE та три - вже працювали з Huawei, щоб підготувати свої 5G-пропозиції, і зміна планів для них може бути нелегкою.

Що каже Huawei?

Huawei прагне зобразити себе як приватну компанію, яка належить її працівникам, і не має жодних зв'язків із китайським урядом, окрім того, що є законним платником податків. Компанія стверджує, що забезпечує безпеку при постачанні технології, а ворожість до неї зумовлена питаннями конкуренції.

У минулому китайський уряд також стверджував, що спроби блокувати продукцію Huawei стають "протекціонізмом" та "дискримінаційною практикою".

Нові закиди на адресу Huawei відбуваються на тлі підвищеної напруженості між США та Китаєм, коли президент Трамп звинуватив Пекін у недобросовісній практиці торгівлі та крадіжці інтелектуальної власності, що належить американським фірмам.

Крім того, оскільки декілька країн одночасно планують впроваджувати швидші мережі 5G, ставки на цьому ринку щодо виграшу вигідних контрактів надзвичайно зросли.

Емілі Тейлор з Chatham House заявила, що за лаштунками відбувається "стандартна війна".

"Я думаю, що торговельна перевага від встановлення стандартів, які сприяють власним вітчизняним постачальникам технологій, теж відіграє певну роль", - сказала вона ВВС.

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