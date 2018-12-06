Обличчя української армії - фото
6 лютого Україна відзначає день своїх Збройних сил. BBC News підготували підбірку фото українських бійців.
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До ЗСУ наразі входить більше 250 тис. людей.
Українська армія - люди різного віку та професій.
Це танкісти на "мішках" (так на армійському жаргоні називають танки).
Артилеристи - "арта". На фронті їх називають "богами війни".
Льотчики.
Моряки.
Морська піхота.
Десантники з їхнім девізом "Ніхто, крім нас".
Та звичайні піхотинці. "Якщо не вони, то ми", - віджартовується піхота у відповідь десанту.
В української армії вже давно не лише чоловіче обличчя.
Не завжди обличчя армії серйозне. Хоча армійський гумор, як зізнаються самі військовослужбовці, - дуже специфічний.
І не всі бійці можуть показувати своє обличчя. Для сил спецоперацій та розвідки - це табу.
Обличчя українських бійців вже добре знають і на міжнародних навчаннях.
Іноді воно може бути дуже молодим.
Обличчя українських бійців оточує все більше гаджетів.
Вони постійно вчаться і тренуються.
А на передовій у зоні ООС на Донбасі продовжують служити тисячі українських бійців.
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