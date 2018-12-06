Обличчя української армії - фото

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6 лютого Україна відзначає день своїх Збройних сил. BBC News підготували підбірку фото українських бійців.

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До ЗСУ наразі входить більше 250 тис. людей.

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Українська армія - люди різного віку та професій.

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Це танкісти на "мішках" (так на армійському жаргоні називають танки).

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Артилеристи - "арта". На фронті їх називають "богами війни".

Копирайт изображения 55 окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ"

Льотчики.

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Моряки.

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Морська піхота.

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Десантники з їхнім девізом "Ніхто, крім нас".

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Та звичайні піхотинці. "Якщо не вони, то ми", - віджартовується піхота у відповідь десанту.

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В української армії вже давно не лише чоловіче обличчя.

Копирайт изображения Прес-центр ООС

Не завжди обличчя армії серйозне. Хоча армійський гумор, як зізнаються самі військовослужбовці, - дуже специфічний.

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І не всі бійці можуть показувати своє обличчя. Для сил спецоперацій та розвідки - це табу.

Обличчя українських бійців вже добре знають і на міжнародних навчаннях.

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Іноді воно може бути дуже молодим.

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Обличчя українських бійців оточує все більше гаджетів.

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Вони постійно вчаться і тренуються.

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А на передовій у зоні ООС на Донбасі продовжують служити тисячі українських бійців.

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