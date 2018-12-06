Обличчя української армії - фото

  • 6 грудня 2018
бійці Копирайт изображения Міноборони України

6 лютого Україна відзначає день своїх Збройних сил. BBC News підготували підбірку фото українських бійців.

ЗСУ Копирайт изображения Міноборони України

До ЗСУ наразі входить більше 250 тис. людей.

Бійці Копирайт изображения Міноборни України

Українська армія - люди різного віку та професій.

бійці Копирайт изображения УНІАН

Це танкісти на "мішках" (так на армійському жаргоні називають танки).

танкіст Копирайт изображения Міноборони України

Артилеристи - "арта". На фронті їх називають "богами війни".

арта Копирайт изображения 55 окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ"

Льотчики.

Льотчики Копирайт изображения Міноборони України

Моряки.

моряки Копирайт изображения ВМС ЗСУ

Морська піхота.

морпіх Копирайт изображения Міноборони України

Десантники з їхнім девізом "Ніхто, крім нас".

дшв Копирайт изображения Міноборони України

Та звичайні піхотинці. "Якщо не вони, то ми", - віджартовується піхота у відповідь десанту.

піхота Копирайт изображения Міноборони України

В української армії вже давно не лише чоловіче обличчя.

Жінка Копирайт изображения Прес-центр ООС

Не завжди обличчя армії серйозне. Хоча армійський гумор, як зізнаються самі військовослужбовці, - дуже специфічний.

Арта Копирайт изображения Міноборони України

І не всі бійці можуть показувати своє обличчя. Для сил спецоперацій та розвідки - це табу.

розвідка

Обличчя українських бійців вже добре знають і на міжнародних навчаннях.

навчання Копирайт изображения Міноборони України

Іноді воно може бути дуже молодим.

Ліцеїсти Копирайт изображения Міноборони України

Обличчя українських бійців оточує все більше гаджетів.

боєць Копирайт изображения Міноборни України

Вони постійно вчаться і тренуються.

Армія Копирайт изображения Міноборони України

А на передовій у зоні ООС на Донбасі продовжують служити тисячі українських бійців. 

на Донбасі Копирайт изображения Прес-центр ООС

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