Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Кримський суд арештував адвоката Курбедінова на п'ять діб

Суд в анексованому Криму заарештував адвоката Еміля Курбедінова, який веде справу одного із українських військових моряків, затриманих Росією.

Пана Курбедінова визнали винним за статтею 20.3 (ч.1) Кодексу про адміністративні порушення РФ - "Пропаганда чи публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики чи символіки екстремістських організацій".

Йому встановили покарання у п'ять діб адміністративного арешту.

Захист Курбедінова вважає цю справу політично мотивованою і має намір оскаржити вирок в апеляційній інстанції.

Про затримання адвоката у четвер вранці повідомив його колега Едем Семедляєв. Він на своїй сторінці в Facebook написав, що Курбедінова затримали співробітники "Центру з протидії екстремізму" МВС Росії , коли той їхав на роботу.

"Приїхав до нього вже у відділення Центру "Е" в Сімферополі, після чого на нього було складено протокол затримання та протокол вилучення речей - зокрема ноутбука, мобільного телефону та жорсткого диска. На цих накопичувачах міститься інформація, яка складає адвокатську таємницю. Відповідно, вилучення цих речей ми вважаємо незаконним. Ми вказували на це співробітникам Центру "Е", однак наші заяви лишилися поза увагою", - розповів Едем Семедляєв BBC News Україна.

Працівники російського МВС інкримінували Курбедінову декілька постів у Facebook, які він оприлюднив ще у 2013 році.

Публікації містили світлини, на яких зображений прапор панісламістської політичної партії "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яка визнана в Росії терористичною.

Копирайт изображения Едем Семедляєв/Facebook Image caption Едем Семедляєв, друг і адвокат Курбедінова, вважає справу політично мотивованою

Ці пости, наголошує Семедляєв, є аналогічними тим, за які Курбедінов вже притягувався до адміністративної відповідальності у січні 2017 року. Тоді суд покарав його десятидобовим арештом. Щоправда, у матеріалах справи фігурувала інша соціальна мережа - "Вконтакте".

Суд. День перший

Засідання у "справі Курбедінова" розпочалось 6 грудня після п'ятої години вечора.

Вже в будівлі суду правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення на активіста правозахисного руху "Кримська солідарність" Нурі Абдурашидова, який вів "стрім".

Загалом Еміля Курбедінова захищало 12 адвокатів і юристів - громадських захисників.

Одночасно декілька кримських татар влаштували біля будівлі суду пікет. Люди тримали в руках плакат з надписом: "Ти - наш народний захисник".

Представники сторони захисту по черзі заявляли різноманітні клопотання, пов'язані з необхідністю виклику додаткових свідків, долученням до матеріалів документів тощо. В судовій залі пролунали одразу декілька заяв про відвід судді у зв'язку з його нібито упередженістю в даній справі.

Загалом суддя відмовив захисникам Курбедінова в більш ніж тридцяти клопотаннях, розповідає юрист Ельвіна Семедляєва, і задовольнив лише одне - про перенесення засідання на наступний день через пізній час. На той момент було вже близько одинадцятої ночі.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Курбедінов відомий своєю участю в резонансних судових справах на території Криму

Суд. День другий. Вирок

Другий судовий день, який розпочався вранці, був схожим на перший. Захист Еміля Курбедінова продовжував заявляти клопотання, а суддя - за рідкими винятками - їх відхиляв.

Адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Олексій Ладін, який входив до команди адвокатів обвинувачуваного, декілька разів наголошував на тому, що таке ж саме правопорушення щодо Курбедінова півтора року тому вже розглядалося судом. Він вимагав долучити до справи відповідні документи, проте ці вимоги Ладіна, як і багато інших, залишились без задоволення.

Опівдні суддя видалився із зали для винесення рішення. Оголошена годинна перерва тривала близько трьох годин, після чого суддя "…взявши до уваги всі наведені матеріали справи прийшов до висновку визнати Еміля Курбедінова винним у скоєні адміністративного правопорушення та призначити йому покарання у вигляді п'яти діб адміністративного арешту".

Цей вирок, вважає адвокат Ладін, не можна оцінювати в рамках категорій "справедливий/несправедливий", оскільки суддя не взяв до уваги жодного аргументу захисників Курбедінова - ані в перший, ані в другий судовий день.

"Вважаю, що цей вирок можна розцінювати лише в категоріях "законний/незаконний". Я вважаю цей вирок незаконним. Адже в матеріалах справи містяться лише документи, долучені стороною обвинувачення, свідки, яких запропонувало обвинувачення, та експерти, підконтрольні особі, яка складала на Еміля протокол",- каже Ладін та додає, що адвокати Курбедінова подадуть апеляційну скаргу та клопотання про припинення виконання покарання до розгляду цієї скарги.

Едем Семедляєв пов'язує справу і з його участю у правозахисному колоквіумі в Москві, який організували російські правозахисники.

Копирайт изображения Едем Семедляєв/Facebook Image caption Едем Семедляєв і Еміль Курбедінов

Цей захід, нагадує Семедляєв, став причиною 25-добового арешту 77-річного Льва Пономарьова, відомого радянського дисидента та російського правозахисника. Рішення про таке покарання напередодні виніс один з московських судів.

Адвокат Еміль Курбедінов відомий своєю участю в резонансних судових справах на території Криму. Зокрема, він захищав кримськотатарського активіста Ільмі Умерова, правозахисника Еміра-Усеін Куку і журналіста "Радіо Свобода" Миколу Семену.

У 2017 році пан Курбедінов став лауреатом щорічної премії міжнародного фонду "Front line Defenders" для правозахисників, яким доводиться працювати в небезпечних умовах.

Останнім часом Курбедінов веде справу Богдана Небелиці - одного із 24 українських моряків, яких 25 листопада затримали російські прикордонники у Чорному морі.

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